Что изменится в жизни россиян в 2025 году

В 2025 году в России ожидаются значительные изменения в различных сферах жизни, которые затронут как финансовые аспекты, так и социальные гарантии. Эти нововведения коснутся всех граждан страны, от пенсионеров до работающих граждан, а также повлияют на налоги и государственные выплаты. Рассмотрим самые важные изменения, которые вступят в силу с 1 января и в течение года.

Индексация пособий и выплат

С 1 января 2025 года россияне, в том числе работающие пенсионеры, получат проиндексированные пенсии и пособия. В этом году федеральный прожиточный минимум вырастет на 14,8%. Новый размер прожиточного минимума составит:

17,7 тыс. рублей на душу населения;

19,3 тыс. рублей для трудоспособных граждан;

15,2 тыс. рублей для пенсионеров;

17,2 тыс. рублей для детей.

Этот показатель используется при расчете социальных пособий, субсидий и доплат к пенсии, а также влияет на расчет студенческих стипендий. В 2025 году также пересматривается методика расчета прожиточного минимума: он будет составлять 44,2% от медианного дохода россиян, и в будущем планируется увеличить эту долю до 48%.

МРОТ и другие выплаты

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года увеличится на 16,6%, составив 22,4 тыс. рублей в месяц. Это приведет к росту пособий по больничным, социальных выплат и некоторых налогов.

Кроме того, с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии на 7,3%. Пенсионеры получат дополнительные выплаты в феврале, после того как будет подсчитана фактическая инфляция за 2024 год. Средний размер страховой пенсии в России в 2025 году составит около 24 тыс. рублей. Для работающих пенсионеров индексация будет продолжена, а в 2026-2027 годах планируется увеличение пенсий дважды в год.

Социальные пенсии

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии вырастут на 14,75%. Средний размер социальных пенсий составит 15,4 тыс. рублей, а для детей с инвалидностью — более 21 тыс. рублей.

Увеличение зарплат бюджетников

С 1 января 2025 года на 13,2% вырастут зарплаты работников сферы образования, здравоохранения, социальных служб, спасателей, педагогов, научных сотрудников и других категорий бюджетников. Это касается также сотрудников учреждений культуры и кинематографии, а также работников сельского и лесного хозяйства.

В том числе зарплаты повысятся у сотрудников органов власти, таких как Росстандарт и Роспотребнадзор, а также у военнослужащих и силовиков.

Кроме того, с 1 октября зарплаты госслужащих, сотрудников судебной системы, Следственного комитета и прокуратуры будут проиндексированы на 4,5%.

Максимальные пособия по беременности и родам

В 2025 году максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 794 тыс. рублей за 140 дней — 70 дней до родов и 70 дней после. Это в 1,4 раза больше, чем в текущем году.

Материнский капитал

С 1 февраля 2025 года материнский капитал вырастет на 7,3%. Семьи, которые ожидают первого ребенка, получат 676 тыс. рублей, а на второго ребенка — 893 тыс. рублей, если они ранее не использовали средства сертификата.

Пособие по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей также подрастет в 2025 году. Максимальная сумма составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в зависимости от среднего заработка родителей.

Единое пособие на детей и для беременных женщин

Единое пособие на детей и для беременных женщин будет связано с прожиточным минимумом и вырастет на 14,8%. Таким образом, семьи будут получать более 17 тыс. рублей на одного ребенка.

Социальная поддержка инвалидов и реабилитация

С 1 января 2025 года Социальный фонд России изменит правила подачи заявок на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Теперь документы можно будет подавать за 60 дней до истечения срока использования изделий, что позволит избежать дополнительных расходов и сложностей для граждан с инвалидностью. Ранее многие инвалиды вынуждены были покупать оборудование за свой счет, а затем оформлять компенсацию.

Также в 2025 году расширится пилотный проект по комплексной реабилитации детей, впервые получивших инвалидность. Программа, начавшаяся в 2022 году в нескольких областях, теперь охватит Подмосковье, ХМАО и Удмуртию, а к 2027 году число регионов-участников вырастет до 38. В рамках этого проекта, дети с инвалидностью смогут использовать электронные сертификаты для оплаты реабилитации, включая проживание, питание и проезд, что позволит улучшить доступность таких услуг.

В 2025 году размер реабилитационного сертификата для детей составит 110,4 тыс. рублей.

Изменения в сфере образования

Школьное образование

С 1 сентября 2025 года в российских школах начнется увеличение числа уроков истории в 5-8 классах. В частности, количество часов на изучение истории России и всеобщей истории будет увеличено. В 5–7 классах появится новый модуль «История нашего края», а в 8 классе увеличится количество часов, отведенных на изучение как российской, так и всеобщей истории. Взамен исключат обществознание из программы 6–8 классов.

Новый национальный стандарт школьной формы

С 1 июля 2025 года вступает в силу новый ГОСТ для школьной формы, который регулирует ее внешний вид и качество материалов. Основное внимание уделяется характеристикам ткани и трикотажа, их воздухопроницаемости, устойчивости к износу и частым стиркам. Также в требованиях указано, что форма должна быть «светского характера» и не содержать символики неформальных объединений.

Высшее образование

С 1 сентября 2025 года в системе высшего образования России вступит новая модель. Бакалавриат и магистратура будут заменены двумя уровнями подготовки: базовым (от 4 до 6 лет) и специализированным (от 1 года до 3 лет). Изменения не затронут уже обучающихся студентов, а дипломы старого образца останутся действительными.

Поддержка студентов

С 1 сентября 2025 года в России будут введены новые именные стипендии для студентов педагогических вузов и профильных специальностей. Эти стипендии будут составлять 15 тыс. рублей в месяц, и ежегодно будут присуждаться 50 студентам, достигшим высоких успехов в учебе.

Для студентов, курсантов и слушателей, которые добились значительных успехов в учебе, с 1 сентября 2025 года стипендия Правительства вырастет до 20 тыс. рублей в месяц.

Культура и трудоустройство

Программа «Земский работник культуры»

С 1 января 2025 года в России будет запущена программа «Земский работник культуры», направленная на привлечение специалистов в культурные учреждения малых городов и сельских территорий. В 2025 году планируется привлечь более 1,1 тыс. специалистов, которым будут предоставляться субсидии в размере 1 млн рублей, а в некоторых регионах, таких как ДНР, ЛНР и ДФО, эта сумма будет увеличена до 2 млн рублей.

Поддержка молодых специалистов

С 1 января 2025 года начнется поэтапное создание «Национального словарного фонда» — федеральной информационной системы, которая будет включать словари русского языка за последние три века. Это нововведение направлено на улучшение общей грамотности населения и сохранение государственного языка. Новый сервис станет доступен для всех граждан, предоставляя возможность проверять правильность написания слов, постановку ударений и подбирать синонимы.

Трудовые права и изменения для работодателей

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, нарушающих трудовое законодательство. В новый список попадут компании и индивидуальные предприниматели, которые вместо трудового договора заключают гражданско-правовые договоры с сотрудниками, либо вовсе отказываются оформить трудовые отношения. Этот реестр будет доступен на сайте Роструда, и в нем будут указаны название компании, ИНН и причина внесения в перечень.

Работодатели, которые исправят нарушения и не допустят повторных нарушений, будут исключены из реестра через год. Это поможет защитить права работников и снизить количество случаев уклонения от выполнения обязательств по трудовому законодательству.

Изменения в ипотечном кредитовании и защита прав заемщиков

С 1 января 2025 года вступает в силу стандарт защиты прав ипотечных заемщиков, который будет регулировать сделки с ипотечными кредитами, заключенные после этой даты. Одним из значимых нововведений является запрет на выдачу ипотек с кешбэком, когда заемщики возвращают часть первоначального взноса. Такая схема была популярна среди людей с недостаточными средствами, но теперь она будет запрещена, чтобы избежать лишних финансовых рисков.

Кроме того, банки обязаны предоставлять клиентам информацию о возможных рисках при оформлении ипотеки. В случае, если заемщик платит комиссию за снижение процентной ставки, финансовые организации обязаны сообщить полную стоимость кредита, чтобы клиенты могли оценить выгоду данной услуги. Также в рекламе ипотечных кредитов будет обязательным указание полной стоимости кредита и ссылок на подробные условия.

Еще одно важное новшество — обязательное страхование счетов эскроу с 1 марта 2025 года. Эти счета используются при расчетах по договорам строительного подряда, например, при строительстве индивидуальных жилых домов. Это обеспечит дополнительную защиту средств покупателя в случае несоответствия условий контракта или невыполнения обязательств подрядчиком.

С 1 марта россияне получат возможность самостоятельно блокировать доступ к потребительским кредитам через портал «Госуслуги». Это мера поможет защитить граждан от мошенников и предотвратить импульсивные покупки. Эта функция будет доступна в МФЦ с 1 сентября 2025 года.

Новые меры для обеспечения финансовой безопасности

Банковские инновации 2025 года не ограничиваются только ограничением доступа к потребительским кредитам. Введено новшество, касающееся долевого страхования жизни с долгосрочным инвестированием. Средства страхователя будут вложены в паевой инвестиционный фонд (ПИФ), что позволит не только защищать жизнь, но и приумножать капитал за счет инвестиций.

Все эти изменения направлены на повышение безопасности граждан в финансовой сфере, а также на улучшение доступности кредитных продуктов и ипотечного кредитования.

Налоги: прогрессивная шкала и изменения для семей с детьми

С 1 января 2025 года в России вступает в силу прогрессивная шкала налогообложения для физических лиц. Для граждан, чьи доходы не превышают 2,4 миллиона рублей в год, ставка налога останется минимальной — 13%. С увеличением дохода до 2,4–5 миллионов рублей ставка поднимется до 15%, а для доходов свыше 50 миллионов рублей в год предусмотрена максимальная ставка налога — 22%.

Кроме того, с 2025 года изменения коснутся стандартных налоговых вычетов на детей. Теперь предельный доход, на который можно оформить компенсацию НДФЛ, увеличен с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Размер вычета на второго ребенка вырастет до 2,8 тысячи рублей в месяц, а на третьего и последующих детей — до 6 тысяч рублей. Для ребенка с инвалидностью вычет составит до 12 тысяч рублей.

Работающие родители и опекуны, воспитывающие двоих и более детей, смогут оформить налоговый вычет в размере 7% от 13% уплаченного НДФЛ, если среднедушевой доход в семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума и нет задолженности по алиментам.

Новый стандартный вычет будет предоставляться тем, кто сдал нормы ГТО. В этом случае можно вернуть 18 тысяч рублей в качестве налогового вычета, но только после прохождения диспансеризации.

Кроме того, в 2025 году для россиян значительно упростится процесс получения социальных вычетов. В личном кабинете на сайте налоговой службы будет предзаполненное заявление, в которое автоматически подставятся все необходимые данные о расходах на лечение, образование и другие социальные нужды.

Транспорт: льготы и новые правила для пассажиров и водителей

С 1 января 2025 года вступают в силу новые правила, которые касаются транспортной сферы. В частности, льготники смогут покупать билеты на субсидированные рейсы онлайн. Ранее для этого требовалась проверка документов в кассе, теперь же сервисы будут подтверждать информацию о льготах в режиме реального времени.

Также с 14 января 2025 года для всех российских детей до 12 лет введена скидка 50% на авиабилеты. Авиакомпании, такие как «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», уже начали предоставлять эту скидку на внутренние рейсы.

С 1 сентября 2025 года вводится новое правило для пассажиров, опоздавших на самолет. Если рейс забронирован на одном билете, то пассажир сможет перенести перелет на следующий рейс без потери денег, что сделает путешествия более удобными и предсказуемыми.

Кроме того, с 1 января вступили в силу новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Теперь в вагонах повышенной комфортности достаточно будет оплатить квитанцию на животное, не нужно будет выкупать все места в купе. Однако для перевозки крупных собак остаются прежние правила.

Штрафы для автомобилистов: изменения с 1 января

С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это первый пересмотр штрафов с 2013 года. Среди наиболее заметных изменений:

Превышение скорости на 20–39 км/ч будет штрафоваться на 750 рублей.

За превышение скорости на 40–59 км/ч штраф составит от 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей.

На 60–79 км/ч превышение будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 3,75 тыс. рублей, а при повторном нарушении сумма штрафа может достичь 7,5 тыс. рублей.

Штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения составит 45 тыс. рублей, а за отказ от освидетельствования — такую же сумму.

Нарушения при проезде на запрещающий сигнал светофора накажут штрафом в 1,5 тыс. рублей при первом нарушении и 7,5 тыс. рублей при повторном.

За выезд на встречную полосу и за проезд по одностороннему движению в неверном направлении предусмотрен штраф в 7,5 тыс. рублей.

Также водителей ждут новые штрафы за неправильную парковку, несанкционированную остановку, нарушение правил движения по обочине и многие другие нарушения. Например, за нарушение на грузовых автомобилях, не соблюдающих ограничения по определённым маршрутам, штрафы могут достигать 10 тыс. рублей при повторном нарушении.

Для тех, кто не пропускает машины экстренных служб с включенными спецсигналами, штраф будет составлять от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.