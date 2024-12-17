В России за самовольное украшение подъезда к Новому году грозит штраф

«Сургут к Новому году уже украшен, но хочется, чтобы в подъезде дома тоже было красиво. Дети нарисовали рисунки, сделали поделки. Как украсить наше пространство и не нарваться на штраф?» ‒ спрашивает сургутянка Елена Прохорова.

Какой закон существует?

Самовольное украшение общедомового имущества, включая подъезды и фасады, может грозить штрафом до 15 тысяч рублей. Об этом рассказала адвокат Евгения Квартальнова корреспонденту РИА Недвижимость.

«Согласно Жилищному кодексу РФ (статья 36), общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными», ‒ указала она.

Чем самовольное украшение может быть опасно?

Основным риском новогодних декораций, размещенных без согласования, является нарушение пожарной безопасности. Развешенные гирлянды, мишура или сделанные своими руками украшения из бумаги и дерева могут стать причиной возгорания, особенно если электроприборы подключены с нарушением норм.

«Очевидно, что размещение в подъездах украшений из бумаги, картона, дерева или пластика, а тем более электрических гирлянд прямо нарушает положения законодательства и нормы пожарной безопасности», ‒ уточнил гендиректор УК «Эксжил» Дмитрий Чуркин.

По словам главы отдела по правовым вопросам УК «Самолет» Вячеслава Соколова, такие случаи не только угрожают жильцам дома, но и могут привлечь внимание управляющей компании, государственного жилищного надзора, прокуратуры и Роспотребнадзора.

Какие штрафы предусмотрены?

За самовольное украшение подъезда нарушитель может получить административный штраф от 400 до 5 000 рублей. В том случае, если действия жильцов нарушают правила пожарной безопасности, сумма может увеличиться до 15 тысяч рублей.

«Если еще оказалась поврежденной входная дверь в чужую квартиру, то тогда, помимо административной ответственности, есть вероятность получить иск от соседа о возмещении морального вреда и затрат на ремонт», ‒ добавила Квартальнова.

В особо серьезных случаях, например, при возникновении пожара с человеческими жертвами, нарушителю грозит уголовная ответственность по статьям 109 и 219 Уголовного кодекса РФ ‒ «причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека». Наказание может достигать лишения свободы на срок до четырех лет.

Как законно украсить подъезд?

Для безопасного и законного украшения общедомового имущества юристы рекомендуют:

‒ уведомить управляющую компанию, так как именно она отвечает за состояние общедомового имущества;

‒ получить одобрение жильцов на общем собрании или в домовом чате;

‒ использовать только безопасные декорации, например, гирлянды должны быть заводского изготовления и иметь сертификаты соответствия.

Ранее мы писали о том, что старожилы Сургута украсили к Новому году один из подъездов по улице Гагарина.