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Погадаем: как россияне относятся к картам Таро? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Россияне рассказали о своем отношении к гаданию на картах Таро

Погадаем: как россияне относятся к картам Таро? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik

Отношение к картам Таро в России остается противоречивым. Одни воспринимают их как способ найти ответы на жизненные вопросы, другие считают бессмысленным занятием. Как россияне оценивают эту практику и что думают о запрете услуг тарологов – рассказали в опросе ВЦИОМ.

У жителей России ослабла вера в сверхъестественное: восемь из десяти респондентов (83%) считают, что карты Таро не способны помочь в решении жизненных вопросов. Эту точку зрения россияне одинаково охотно разделяют вне зависимости от уровня образования, материального положения, возраста и места проживания. При этом мужчины проявляют больше скептицизма, чем женщины, которые чаще обращаются к тарологам.

Лишь 7% россиян уверены в возможностях карт Таро, и их доверие чаще основано на личном опыте. Среди тех, кто имел дело с Таро, 26% считают карты полезными, но даже в этой группе скептиков большинство – 67%.

Оказалось, что гадание на картах Таро пробовали 15% россиян. Из них 6% делали расклады самостоятельно, 5% смотрели его в интернете или обращались к специалистам. При этом 84% россиян ни разу не прибегали к Таро. Для сравнения: астрологические прогнозы интересуют гораздо большее число людей – 42%.

Молодежь проявляет к картам Таро наибольший интерес. Каждый четвертый представитель зумеров и младших миллениалов (25% и 24%) знаком с этим методом. Причем зумеры чаще других самостоятельно проводят расклады (13%).

Карты Таро – преимущественно женская практика. Россиянки чаще самостоятельно гадают (8% против 3% мужчин), смотрят гадания в интернете (9% против 2%) и обращаются к тарологам (6% против 3%). Кроме того, они чаще мужчин верят в возможность карт помочь в решении жизненных вопросов (9% против 4%).

Недавно в Госдуме предложили запретить платные услуги тарологов – это предложение поддержали 62% россиян. Противников оказалось вдвое меньше – 29%.

Поддержка запрета растет с уровнем образования: среди людей со средним и ниже она составляет 53-54%, а среди россиян со средним специальным и высшим образованием – 63-65%. Даже среди тех, кто имел опыт гадания, поддержка инициативы остается высокой – 54%, хотя немного уступает показателю среди тех, кто не сталкивался с гаданием на картах (64%).

Полный запрет коммерческой деятельности тарологов в России поддержали 55% опрошенных. В это же время треть респондентов (34%) считают, что услуги тарологов не должны быть под запретом.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 75, комментариев: 0
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