Эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы стать волонтером

В России более 7,5 млн волонтеров. Они помогают в больницах, организуют фестивали и спортивные соревнования, поддерживают людей в чрезвычайных ситуациях и развивают социальные проекты. О том, как стать волонтером и начать помогать другим – рассказали эксперты Объясняем.рф.
Выберите направление
Волонтеры нужны в самых разных сферах. Выберите направление, которое нравится вам больше всего:
- социальное – поддержка людей в сложных ситуациях;
- медицинское – волонтерство в больницах;
- экологическое – забота о природе;
- чрезвычайные ситуации – помощь людям, которые попали в беду;
- зооволонтерство – спасение животных;
- культурное – работа в музеях;
- спортивное – помощь на соревнованиях.
Отправьте заявку
- 1.Зарегистрируйтесь на платформе ДОБРО.РФ.
- 2.Найдите подходящую вакансию и отправьте заявку.
- 3.После одобрения заявки дождитесь ответа организаторов.
Возможно, вам потребуется пройти собеседование или обучение.
Личная книжка волонтера
Это документ, который вы получите, когда станете добровольцем. Он подтверждает ваш опыт волонтерской работы. В него записывают все мероприятия, в которых вы участвовали как доброволец, ваши достижения и пройденное обучение.
Личная книжка волонтера бывает в двух форматах – электронном или бумажном. Первый вариант появляется автоматически в вашем профиле на сайте dobro.ru, когда вы регистрируетесь на платформе, участвуете в добром деле или проходите курсы в Добро.Университете. Чтобы оформить бумажную книжку, нужно обратиться в волонтерский центр вашего региона.
Возрастные ограничения
Начать помогать как доброволец можно с 8 лет. Детей до 14 лет принимают в волонтеры вместе с родителями или официальными представителями. А несовершеннолетним, которые уже получили паспорт, понадобится только письменное согласие родителей или опекунов.
Плюсы волонтерства
Помимо возможности помочь людям, это отличный способ найти единомышленников.
А самым активным волонтерам дают дополнительные баллы при поступлении в вузы – от 1 до 10. Для этого нужно:
- заниматься волонтерством не меньше трех месяцев;
- отработать минимум 20 часов;
- подтвердить свои волонтерские часы в личной книжке добровольца — их должна проверить и заверить организация, в которой вы работали волонтером.
Учитывают только добровольческие проекты, в которых абитуриент участвовал не ранее, чем за четыре года, и не позже, чем за три месяца до подачи документов в приемную комиссию.