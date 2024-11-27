О Наталье Пархомович и ее заслугах

Вчера, 26 ноября, на 58 году жизни скончалась основатель крупного медицинского учреждения в Югре Наталья Пархомович. Вспомним, какой она была, чего достигла и какой вклад внесла в развитие Сургута и округа.

Биография

Наталья Пархомович родилась 14 июля 1966 года в Сургуте. Здесь в 1983 году она окончила среднюю школу №2.

Высших образований у Натальи было несколько:

– в 1989 году окончила факультет «Лечебное дело» Тюменского государственного медицинского института;

– в 1992 году окончила клиническую ординатуру по специальности «Нервные болезни»;

– в 2002 году окончила Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В 1993 году Наталья Пархомович основала общество с ограниченной ответственностью «Медицинское объединение «Наджа».

«Наш лечебно-диагностический центр был открыт в феврале 1993 года. Тогда мы были первой частной клиникой не только в Сургуте, но и во всем округе. Начинали с маленького кабинета, в котором стояла кушетка и аппарат УЗИ. Работали семь дней в неделю и «до последнего клиента». Все, что зарабатывали, тратили на покупку нового оборудования и заработную плату сотрудникам», – рассказывала Наталья порталу малого и среднего предпринимательства Югры.

За 31 год клиника выросла до группы компаний, включающей подразделения по различным медицинским и социальным направлениям деятельности.

«Начинали с пяти сотрудников (в том числе я как врач, и как бухгалтер, и как организатор, и как уборщица, и как администратор, и как сторож). Сейчас в «Надже» более 300 сотрудников. Всегда есть проблемы с кадрами, но у нас работают династии, семьи, работают непрерывно по 15 и более лет», – рассказывала Наталья Пархомович на 25-летнем юбилее клиники журналу «National Business Югра».

В феврале 2018 года «Надже» исполнилось 25 лет. В тот момент в группу компаний НАДЖА входили семь подразделений: учреждение здравоохранения лечебно-диагностический центр «Наджа – мед», экспресс-лаборатория, аптека «Наджа – фарм», отделение профмедосмотров, «Окружной центр пластической хирургии и маммологии», лаборатория цитологии и гистологии в Тюмени, а также медико-социальный проект Ассоциация «Наджа Альянс» и входящий в ее структуру пансионат для людей серебряного возраста Резиденция «Времена года».

Помимо этого, Наталья Пархомович вела большую общественную и благотворительную деятельность. С 2005 по 2010 год она являлась депутатом Думы Сургута и внештатным советником заместителя губернатора по вопросам частной медицины. С 2009 года — главный внештатный специалист департамента здравоохранения по развитию частной медицины, а с 2000 года – член правления Сургутской Торгово-промышленной палаты.

В разные годы жизни Наталья Пархомович была членом партии «Единая Россия», членом Координационного совета по защите прав застрахованных, возглавляла Ассоциацию частных медико-социальных организаций при СТПП, представляя частную медицину как составную часть единой системы здравоохранения страны.

Наталья Викторовна всегда говорила, что она из династии настоящих патриотов, и людей, которые посвятили себя родному городу и округу. Ее фамилия известна во всем Сургуте. Отец Натальи – заслуженный геолог РФ.

«Виктор Михайлович более четырех десятилетий отдал нефтегазоразведочной отрасли Югры и внес значительный вклад в развитие Сургута, за что был удостоен главной награды города – знака «За заслуги перед городом Сургутом». При его участии было открыто более 30 нефтяных месторождений, в том числе Мамонтовское и Федоровское», – говорится в соцсетях медицинского центра «Наджа».

В честь Виктора Пархомовича в Сургуте назвали улицу. Она находится на продолжении улицы Геологической, от улицы Мелик-Карамова до Югорского тракта.

Большие заслуги

Наталья Викторовна отмечена за свой самоотверженный труд многочисленными наградами Торгово-промышленной палаты РФ и ХМАО-Югры, Министерства здравоохранения РФ, окружного департамента здравоохранения, администрации Сургута, администрации Сургутского района. В 2021 году Наталья получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения министерства здравоохранения РФ» и почетное звание «Ветеран труда».

Стоит отметить, что медицинский центр «Наджа» под ее руководством неоднократно становился победителем конкурсов «Лидер бизнеса Югры», «Лучшее малое предприятие в сфере услуг», «Предприниматель года».

Сейчас дело матери продолжает ее сын – Павел Пархомович.

Запомнилась хорошим человеком

Новость о скоропостижной смерти Натальи Пархомович потрясла многих. Ее коллеги, партнеры, друзья и знакомые люди выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

«Мы с ней были депутатами двух созывов. Это самый хороший и искренний человек. Я и как к медику к ней обращался за помощью, и так, по жизни. Искренне жалко, что она ушла в таком молодом возрасте, ей бы еще жить и жить», – рассказывает депутат Думы Сургута Евгений Дьячков.

«Я настолько сейчас ошарашена этим. Жаль, очень жаль. Ее очень хорошо характеризуют: молодая, интересная, оптимистичная, умная, внимательная женщина. Она заслужила большое уважение в Сургуте, в округе и в медицине», – поделилась врач Вера Кифорук.

«Это люди, которые делали историю нашего города. До Наташи мы не знали, что такое частная медицина. Когда впервые в городе увидели «Наджу», сначала появилось, может, какое-то недоверие, а потом оказывается, что можно без очереди пройти лечение, получить квалифицированную услугу», – подытожил Дьячков.

Сегодня, 27 ноября, на 31 заседании Думы Сургута объявили минуту молчания в память об ушедшей Наталье Пархомович. Она была депутатом городской Думы четвертого созыва.