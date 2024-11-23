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​Итоги дорожной кампании в Сургуте – 2024. Что сделано и что впереди? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Итоги дорожной кампании Сургута и планы на миллиардные развязки

​Итоги дорожной кампании в Сургуте – 2024. Что сделано и что впереди? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: администрация Сургута, СургутИнформ-ТВ

В 2024 году дорожная кампания в Сургуте охватила множество направлений: от ремонта ключевых магистралей до обновления внутриквартальных проездов и тротуаров. Несмотря на завершение значительного объема работ, некоторые объекты перешли на следующий год, а другие же вызвали вопросы у горожан. Разбираемся в итогах дорожной кампании – в обзоре siapress.ru

Финансы и готовые дороги

На ремонт дорог в этом году выделили 699 миллионов рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и программы «Команда Югры».

«Средства регионального бюджета составили 453 миллиона рублей, а из городского бюджета выделено 245 миллионов», – поделилась заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Ремонт охватил четыре ключевых объекта:

  • Проспект Комсомольский (от Югорской до Щепеткина) – работы включали обновление проезжей части и установку бортовых камней;
  • Улица Энергетиков (от Майской до Энгельса);
  • Нефтеюганское шоссе (от Островского до Маяковского);
  • Улица Югорская, где завершен только первый этап работ – 73%. В следующем году здесь планируется устройство тротуаров, остановочных площадок и павильонов.

Помимо этого, дорогу, ведущую на кладбище, по улице Дальняя, привели в нормативное состояние. В 2025 году на этом участке обустроят тротуар.

По словам Коршуновой, общая площадь ремонта составила около 214 тысяч квадратных метров, включая работы, выполненные за счет средств «Сургутнефтегаза».

Так, за счет средств «Сургутнефтегаза» были отремонтированы пять объектов:

  • Андреевский заезд;
  • Улица Трубная;
  • Улица Губкина (от Энтузиастов до набережной);
  • Тротуар напротив центра вахтовых перевозок.

Обновление тротуаров и внутриквартальных проездов

Особое внимание уделялось ремонту тротуаров. Работы проведены на улицах Гагарина, Мечникова и Островского, однако некоторые участки тротуаров перенесли на 2025 год.

Кроме того, были обновлены девять внутриквартальных проездов протяженностью 1,5 километра.

«Ямочный ремонт проезжей части выполнен на площади более 22 тысяч квадратных метров, а колейность ликвидирована на 27 участках общей площадью около 47 тысяч квадратных метров», – сообщила Коршунова.

Проблемы со сроками и материалами

Не все работы прошли без осложнений. Например, на улице Толстого не успели установить два остановочных павильона, но их обещают завершить до конца года.

«Все работы выполнены вовремя. Единственный объект, на котором очень маленькое упущение, это улица Толстого. В сроки не установили два остановочных павильона. Они будут установлены до конца этого месяца. Все остальные работы выполнены в срок», – утверждает заместитель директора департамента городского хозяйства.

Напоминаем, ранее в Сургуте завершили ремонт дороги на улице Быстринской, 12. Изначально работы должны были закончить еще в сентябре, позже сроки перенесли до 1 ноября. Однако даже к этому времени подрядчик не успел уложить асфальт. Дорожное полотно, по словам местных жителей, укладывали прямо на снег, что вызвало волну недовольства. Качество работ обещали тщательно проверить.

Помимо этого, на проезде Мунарева возникли проблемы с поставкой материалов: в проекте были заложены бетонные трубы нестандартного диаметра, которые в России оказались не ходовыми. По словам заместителя директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрея Арменчу, материал заменили на пластиковые трубы, что позволило улучшить их характеристики, но привело к задержкам.

«На период подготовки проектной документации был использован определенный диаметр с материалом, бетонные трубы, который у нас не такой ходовой по Российской Федерации. То есть уже максимально все-таки переходим на пластиковые трубы, которые по долговечности и по надежности все-таки получше. То есть здесь идет речь даже не только о том, что мы заменили материал на отечественный, а в том числе и улучшили его показатели», – объяснил Арменчу.

Тем не менее, по его словам, большая часть материалов находится на объекте. Участок должен быть готов в 2025 году.

Что известно о строительной компании «Спецмонтажпроект», которая ремонтирует проезд Мунарева в Сургуте – в обзоре.

Планы на 2025 год

Городские власти намерены продолжить масштабную дорожную кампанию. На следующий год планируется выделить более 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов.

Среди приоритетов – завершение текущих объектов, ремонт улиц Киртбая и Усольцева, а также проектирование новых участков.

«По Киртбая мы уже заключили уже муниципальный контракт возле поликлиники на большую парковку и проезд к детскому садику. Со сроком исполнения в следующем году, там более 200 парковочных мест появится. То есть это открытая стоянка. Предусмотрена как для посетителей поликлиники №4, так и жителей данного района. По улице Киртбая, также понимаем, что стоимость значительная, изыскиваем возможность по привлечению дополнительных средств. Но один из приоритетов — это северо-западный жилой район, то есть улица Усольцева, как я ранее сказал, в прошлом году, участок от Тюменского тракта до Есенина выполнили. В текущем году мы получили проект по участку от улицы Шидловского до Билецкого. И этот контракт у нас предусматривает и проектирование строительства, то есть в следующем году мы уже будем его реализовывать. Также у нас в проектных работах находится на завершающей стадии в экспертизе участок от Билецкого до Аэрофлотской. И заключили контракт в этом году на проектирование и дальнейшее строительство на участок от Есенина до Шидловского. В планах еще улица Шидловского соответственно. И планомерно мы этот клубок развязываем, потому что понимаем, что все-таки там район довольно густонаселен», – рассказал он.

Научные исследования и планы по новым развязкам

Важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Сургута стало начало работы над проектами двухуровневых развязок на перекрестках Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского.

Подрядчики завершили разработку проектов, а сейчас ведется научное обследование интенсивности трафика на магистрали. Эти исследования станут основой для обоснования финансирования.

«Красные линии и земельные участки уже предусматривают возможность размещения развязок. Сейчас больше вопрос в финансировании. И как его решим, смело можно говорить о реализации этих объектов», – пояснил Андрей Арменчу.

По предварительным оценкам, стоимость каждой развязки составит несколько миллиардов рублей. Городские власти рассчитывают на поддержку окружных и федеральных программ для реализации этого проекта.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 54, комментариев: 0
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