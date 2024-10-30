Продолжаем наблюдать за плохими дорогами во дворах Сургута

Сколько бы глава Сургута Максим Слепов не обходил город, проблем с качеством дорог по-прежнему остается много. Так, читатель siapress.ru Петр Д. показал состояние полотна в нескольких микрорайонах города.

Эти снимки сделаны во дворе дома по адресу улица 30 лет победы, 64 (32 микрорайон).

На дорогах образовались глубокие ямы, некоторые из них засыпаны камнями, но они не спасают от воды, которая образуется после дождя.

Не менее плохая дорога находится на улице Иосифа Каролинского, 14/1 (30 микрорайон).

«Это заезд по сути в спальный район, где много многоэтажек, плюс есть всякие элитные дома. Там до этого дорога была хуже. В августе кто-то заделал, но уже размывает», ‒ поделился читатель с редакцией siapress.ru.

Стоит отметить, что попасть к многоквартирным домам по адресу улица Ивана Захарова 8, 10 и 12, можно только если двигаться в сторону стрелки, нарисованной на изображении выше (не считая заездов с самой улицы Ивана Захарова).

Дорога по адресу Комсомольский проспект, 19 (25 микрорайон).

Асфальт во дворе дома скоро будет напоминать лунные кратеры.

Дорога по адресу проезд Мунарева ‒ Комсомольский проспект 36, (27 микрорайон).

Эти кадры точно вызовут боль у владельцев автомобилей, ведь вместо асфальта на дороге лежат старые бетонные плиты, из которых торчит арматура.

Импровизированный тротуар также оставляет желать лучшего: бетонный бордюр должен стоять ровным строем, однако за время эксплуатации он развалился.

«Вот это тоже заезд к магазину и во дворы многих многоквартирных домов. Раньше можно было заехать, где синим цветом выделено, но там перекрыто и что-то делают», ‒ добавил автор фотографий.

О наиболее проблемных и неухоженных уголках Сургута, требующих немедленного вмешательства ‒ в фоторепортаже.