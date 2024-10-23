Продолжаем находить «заброшенные» места в Сургуте

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,5918   EUR  104,8660  

Новости

  • ​В Сургуте пройдут «Геномная вечеринка» и публичный лекторий о здоровом образе жизни

    ​В Сургуте пройдут «Геномная вечеринка» и публичный лекторий о здоровом образе жизни

    Сегодня в 17:29
    30 0
  • ​В Югре будут создавать медиа-продукты, основанные на культуре и истории ханты и манси

    ​В Югре будут создавать медиа-продукты, основанные на культуре и истории ханты и манси

    Сегодня в 17:13
    77 0
  • Власти Сургута снова обратились в суд для полного сноса кафе «VIP 777»

    Власти Сургута снова обратились в суд для полного сноса кафе «VIP 777»

    Сегодня в 16:54
    150 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=BsmoUSheJAvZXbJX86uWcjo6243iqFwk3/axVeLtN6l9Tbslg5ZE5UFjx6X0rt4rG9Kpgcr+8FiQKjpBkWGenqxnKHJD1XBH+QRp+7gL+VK2/bZnSh+ApsMteEDRATRa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=BsmoUSheJAvZXbJX86uWcjo6243iqFwk3/axVeLtN6l9Tbslg5ZE5UFjx6X0rt4rG9Kpgcr+8FiQKjpBkWGenqxnKHJD1XBH+QRp+7gL+VK2/bZnSh+ApsMteEDRATRa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=BsmoUSheJAvZXbJX86uWcjo6243iqFwk3/axVeLtN6l9Tbslg5ZE5UFjx6X0rt4rG9Kpgcr+8FiQKjpBkWGenqxnKHJD1XBH+QRp+7gL+VK2/bZnSh+ApsMteEDRATRa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=BsmoUSheJAvZXbJX86uWcjo6243iqFwk3/axVeLtN6l9Tbslg5ZE5UFjx6X0rt4rG9Kpgcr+8FiQKjpBkWGenqxnKHJD1XBH+QRp+7gL+VK2/bZnSh+ApsMteEDRATRa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=BsmoUSheJAvZXbJX86uWcjo6243iqFwk3/axVeLtN6l9Tbslg5ZE5UFjx6X0rt4rG9Kpgcr+8FiQKjpBkWGenqxnKHJD1XBH+QRp+7gL+VK2/bZnSh+ApsMteEDRATRa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=BsmoUSheJAvZXbJX86uWcjo6243iqFwk3/axVeLtN6l9Tbslg5ZE5UFjx6X0rt4rG9Kpgcr+8FiQKjpBkWGenqxnKHJD1XBH+QRp+7gL+VK2/bZnSh+ApsMteEDRATRa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy реклама на siapress.ru
    ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy реклама на siapress.ru
  • В ХМАО рядом с вахтовым поселком гуляет лиса с бешенством

    В ХМАО рядом с вахтовым поселком гуляет лиса с бешенством

    Сегодня в 16:13
    128 0
  • Жители Сургута заплатят более миллиарда рублей налогов

    Жители Сургута заплатят более миллиарда рублей налогов

    Сегодня в 15:28
    163 0
  • В Югре усиливают борьбу с киберпреступлениями

    В Югре усиливают борьбу с киберпреступлениями

    Сегодня в 14:42
    172 0
  • «Советы по безопасности»: мошенники крадут данные через фальшивые аккаунты в Telegram

    «Советы по безопасности»: мошенники крадут данные через фальшивые аккаунты в Telegram

    Сегодня в 14:06
    210 0
  • В ипотечном калькуляторе Сбербанка больше нельзя посмотреть, сколько вы переплатите за ипотеку

    В ипотечном калькуляторе Сбербанка больше нельзя посмотреть, сколько вы переплатите за ипотеку

    Сегодня в 13:32
    257 0
  • Ремонт дорог в Сургуте завершится в конце октября, а работы на тротуарах продлятся до середины ноября

    Ремонт дорог в Сургуте завершится в конце октября, а работы на тротуарах продлятся до середины ноября

    Сегодня в 12:23
    235 0
  • ​Крупные компании начали сокращать производство сливочного масла

    ​Крупные компании начали сокращать производство сливочного масла

    Сегодня в 11:35
    279 0
  • ​Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале

    ​Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале

    Сегодня в 11:18
    281 0
  • ​В Югре перевели на дистант 18 школ, 36 классов и один колледж из-за ОРВИ

    ​В Югре перевели на дистант 18 школ, 36 классов и один колледж из-за ОРВИ

    Сегодня в 11:08
    261 0
  • ​Три дня − и снова граффити: мост на Аэрофлотской в Сургуте снова разукрасили

    ​Три дня − и снова граффити: мост на Аэрофлотской в Сургуте снова разукрасили

    Сегодня в 10:21
    309 0
Больше новостей
Должны ли российские монахи так же платить налог на бездетность, как и остальные граждане?
Комментировать
0
Должен ли глава города регулярно лично осматривать территорию и проблемные участки?

Конечно, это формирует личное представление о проблеме и делает главу города ближе к сургутянам 70.2%

Нет, это излишний пиар, глава должен получать информацию от своих квалифицированных помощников 28.1%

Не знаю 1.7%

Всего голосов: 121

Комментировать
0
Решение Максима Слепова привлечь в управленческую команду преимущественно сургутян вы:

Поддерживаете 82.4%

Не поддерживаете 0.8%

Не так все однозначно 16%

Не знаю 0.8%

Всего голосов: 125

Комментировать
0
Как вам первые 100 дней Максима Слепова в должности главы Сургута?

Отлично 12.5%

Хорошо 14.3%

Скорее хорошо 37.5%

Скорее плохо 10.7%

Плохо 3.6%

Очень плохо 1.8%

Не знаю 19.6%

Всего голосов: 112

Комментировать
0
Больше опросов

Унылые заборы и разбитые машины: неухоженные уголки Сургута в объективе камеры // ФОТОРЕПОРТАЖ

Продолжаем находить «заброшенные» места в Сургуте

Унылые заборы и разбитые машины: неухоженные уголки Сургута в объективе камеры // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

Сургут – город, который стремится к развитию и привлечению яркой молодежи, но за фасадом новых построек и современных кварталов кроются серьезные проблемы. Разбитые дороги, заброшенные стройплощадки и неубранный мусор – все это портит внешний облик улиц и создает неудобства для жителей. В этом фоторепортаже мы вновь рассмотрим наиболее проблемные и «грязные» уголки Сургута, требующие немедленного вмешательства.

В прошлом «выпуске», вышедшем в июле, корреспондент siapress.ru показал уникальный экспонат – заржавевший забор, который окружает неухоженный участок земли.

С лета подход не изменился – перед вами еще одна гениальная разработка, расположенная напротив сауны «Феникс» на улице Нефтяников, 7. Глядя на эти собранные ограждения, невольно думаешь, что их цель – создать хаос, а не порядок.

Ямы – визитная карточка наших дорог. Сургутский асфальт, кажется, устал сопротивляться времени. Каждый водитель знает, что нужно быть предельно осторожным, чтобы не оставить подвеску на одном из таких «сюрпризов». А дорога напротив дома Семена Билецкого, 4 и вовсе напоминает место эпицентра землетрясения – кажется, что асфальт просто разошелся в разные стороны.

Этот тротуар – настоящий тест на выживание для велосипедистов, самокатчиков и мамочек с колясками.

Перед вами «бутерброд» из бетонных плит – кажется, его специально оставили для тех, кто хочет посидеть на свежем воздухе и насладиться видом на стоящую рядом мусорку.

Укромно сложенные мешки с мусором и хаотично оставленные стройматериалы на этом пустыре возле административного здания по улице Нефтяников, 7 создают ощущение, что находишься в постапокалиптическом фильме. Еще в 2023 году власти Сургута пообещали проконтролировать уборку строительного мусора на земельном участке. Его действительно стало меньше, но пустырь от этого не стал выглядеть лучше.

Тут без лишних слов – забор «приуныл».

А жильцы домов по улице Семена Билецкого и Тюменского тракта явно не заботятся о состоянии своих дворов. Старые диваны, кресла, двери и стройматериалы дополняют образ городского колорита.

И напоследок разбитая машина, аккуратно припаркованная возле дома на Тюменском тракте, 6/1 – ее оставили рядом с овощным ларьком. Она выглядит так, будто стала жертвой не только случайного столкновения с суровой действительностью, но и с одной из главных зол Сургута – вандалами.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:05, просмотров: 92, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​России нужно развивать культуру погребения – тогда и земли под кладбища хватит 489
  2. ​Инфотех Junior в Тюмени посвятили технологиям искусственного интеллекта 436
  3. ​Тюменцы представляют продукцию в Саудовской Аравии 434
  4. ​В Тюменской области подводят итоги сезона лесовосстановительных работ 433
  5. ​Нефтегазовый кластер Тюменской области налаживает сотрудничество с арктическими регионами 431
  6. ​Тюменская область лидирует в финансированию нацпроектов 411
  7. ​Тюменская область движется к саморегулируемой интеллектуальной транспортной системе 409
  8. ​Александр Моор представил потенциал Тобольска новому полпреду 408
  9. ​Социальное ноу-хау Югры «Единый личный кабинет активиста» объединится с платформой Добро.рф 404
  10. ​Руслан Кухарук провел совещание с силовиками о противодействии «электронной» преступности 392
  1. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3045
  2. ​286 новых автобусов выедут на дороги Тюменской области благодаря льготному лизингу 1924
  3. ​Сургут требует перемен // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1663
  4. ​Жители УрФО и Башкортостана стали чаще открывать бизнес 1430
  5. ​Человек в теплоэнергетике 1366
  6. ​«У наших чиновников сложилось очень вольное отношение к бюджетным деньгам. Это не хозяйский подход» 1362
  7. В Ханты-Мансийске произошло ДТП с автомобилем с надписью о смерти на капоте 1325
  8. ​Держите цены в руках 1322
  9. ​Только включили – а уже проблемы: сургутяне раскритиковали новый светофор на Пролетарском проспекте 1261
  10. ​Сергей Ефремов: «Старение автопарка – это проблема, которую нужно решать уже сегодня» 1257
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 16624
  2. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 13280
  3. ​В России разработали параметры налога на бездетность 4258
  4. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 3529
  5. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 3096
  6. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3045
  7. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 2763
  8. ​Чего только не встретишь! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2520
  9. ​Ради нескольких строчек в газете. Часть первая 2461
  10. О крепких духом и профессии, которой можно гордиться 2385

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика