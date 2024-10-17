Глава Сургута решил подвести первые итоги работы в честь 100 дней на посту мэра

Сургут собирается купить 120 новых автобусов, бизнес активно включается в развитие города, а вот массовые праздники пока остаются в тени − их формат останется скромным из-за антитеррористических мер и нехватки в социальном блоке креативной молодежи. Эти и другие важные вопросы Максим Слепов обсудил на своей встрече с журналистами, подводя итоги первых 100 дней в роли мэра. О ключевых моментах − в нашем обзоре.

Город растет − проблемы тоже

Максим Слепов сразу подчеркнул, что Сургут стремительно развивается, и в нем уже проживает более 430 тысяч человек. Хотя реальная цифра, конечно, может быть значительно выше. Вместе с тем, поступают интересные предложения по комплексному развитию города.

«За счет этого механизма мы надеемся решить проблемы с социальными объектами, такими как школы, детские сады, парки и скверы. Первый такой проект успешно прошел − это совхоз «Северный», где уже подписано соглашение с инвесторами, и мы двигаемся дальше», − подчеркнул мэр.

В целом, Сургут является привлекательным для инвесторов, утверждает Слепов, так как он находится на пересечении важных транспортных артерий − водных, автомобильных, железнодорожных и авиационных. Логистические центры позволят городу выйти на новый уровень, но также есть вероятность, что их строительство создаст транспортный коллапс. Например, весной на Югорском тракте началось возведение одного из таких объектов.

«Что касается логистического центра на Югорском тракте, я ознакомился со всей документацией, включая строительную. Мы уже сделали там разрыв дороги, чтобы избежать коллапса. В перспективе, конечно, мы понимаем, что Сургуту не обойтись без строительства бессветофорных развязок на крупных транспортных узлах, в том числе на Югорском тракте. Это единственный механизм, который позволит избежать коллапса, − подчеркнул Максим Слепов. − У нас уже есть готовые проекты по двум развязкам – на Тюменском тракте, Островского и Маяковского. Мы уже понимаем, какие территории будут задействованы, и сейчас занимаемся выделением земельных участков под эти объекты, чтобы предотвратить возможность их застройки и реализовать наши планы».

Кроме того, город требует закольцевать дорожную сеть, а также возвести, как минимум 50 километров автомагистралей, считает глава. Новые должны появиться на улицах Шидловского и Усольцева, также планируется построить продолжение Нижневартовского шоссе, от ГРЭСовской развязки к новому мосту.

«Я говорю как раз про объездную дорогу, которая формируется сейчас за «Сити Моллом» часть дороги, которую мы заканчиваем сейчас в этом сезоне, - 16ЮР, так называемая. Это как раз кусочек объездной дороги, которая будет сформирована и будет выходить на Белый Яр. И, соответственно, туда будет выходить через Черный мыс к мосту. Это позволит закольцевать город через Тюменский тракт», − заявил мэр.

И, разумеется, в Сургуте есть потребность в школах. Сейчас возводятся образовательные учреждения в 20А и 5А микрорайонах по концессии. Всего порядка 11 школ включено в программу строительства.

«В первую очередь мы рассчитываем на включение этих проектов в региональный бюджет. Сургут инвестиционно привлекателен, и это понимают на региональном уровне. Как вы правильно заметили, 70% бюджета города направлено на социальную сферу – это школы, детские сады, зарплаты сотрудников и содержание всех социальных объектов. Из 44 миллиардов нашего бюджета 70% уходит на это, и у нас остается очень ограниченный бюджет на развитие. Поэтому без внешней помощи, в том числе со стороны региона, мы не обойдемся», − добавил Максим Слепов.

Большие планы транспортной реформы

Не удивительно, но именно вопрос транспортной реформы вызвал больше всего обсуждений на встрече. Оказалось, что при содействии правительства округа Сургут планирует приобрести в лизинг 120 новых автобусов, желательно на газомоторном топливе для будущей экономии средств. Заявка в Минтранс уже подана, о приобретении техники договорились с государственной транспортно-лизинговой компанией при участии губернатора Югры Руслана Кухарука. Часть транспорта должна выйти на дороги до нового года, сообщил мэр.

«Обращаю внимание, СПОПАТ сегодня закрывает 60% объема перевозов. Остальные, как вы знаете, маршруты закрывали у нас два подрядчика. На сегодняшний день с одним из них проблемы возникли, но мы силами СПОПАТ и второго подрядчика перекрыли эти проблемы, справились с этим и теперь уже семимильными шагами идем вперед», − прокомментировал ситуацию с автобусами глава.

Максим Слепов отметил, что кроме обновления подвижного состава, одной из задач реформы является создание выделенных полос для автобусов на сложных участках. Также в планах − обновление остановочных павильонов и введение пересадочных тарифов на всех маршрутах.

Полезные знакомства: меценаты решили помочь с благоустройством

Один из вопросов журналистов касался активного участия меценатов в благоустройстве города. На это Слепов ответил с энтузиазмом: «Бизнес заинтересован в том, чтобы город развивался, потому что это в том числе создает условия для их работы. Раньше такой механизм уже использовался».

В качестве примера он привел ситуацию, когда предприниматель на улице Маяковской, увидев проблему с дорогой, предложил помочь с ее ремонтом, а также еще с двумя объектами. То же самое произошло в Таежном и Лунном.

С помощью такого механизма в городе высадили большое количество саженцев и благоустроили исторический объект около дома-усадьбы Салманова, резюмировал мэр. Сделано все это было без использования бюджетных средств – исключительно за счет частных пожертвований.

«Была создана автостоянка рядом с домом-усадьбой Салманова на средства меценатов. Мы использовали кованые заборы, которые сняли с других территорий города, и сохранили многовековые кедры, которые теперь украшают это место. Благодаря этому теперь можно привозить экскурсионные группы, в том числе школьников, безопасно высаживать их для посещения экспозиций», − рассказал Слепов.

Городское благоустройство

Вопрос о срывах сроков подрядчиками также стал одним из ключевых на встрече. Многие проекты в Сургуте, особенно связанные с ремонтом и строительством, зачастую отстают от графика, что вызывает нарекания жителей. На фоне растущей критики Слепов объяснил причины задержек.

«Проблема комплексная. Когда мы заходим на старые объекты, выясняется, что возникают неожиданные сложности. Например, на спортивном объекте все казалось нормальным, но, как только начали копать, обнаружили бетонные глыбы, старые сети – все это было закопано еще 60-70 лет назад. И это препятствует выполнению работ в срок, подрядчик вынужден тратить массу ресурсов на расчистку территории. Это одна из причин. Кроме того, бывает и недобросовестность самих подрядчиков. Кто-то некачественно работает, а в этом году еще и климатические условия добавили проблем. В Сургуте поднялся уровень воды из-за паводков, что привело к задержкам на набережной. Мы не могли проводить гидроизоляционные работы, потому что вода стояла слишком высоко», − объяснил глава.

Мэр подтвердил, что одна из основных проблем заключается в нехватке кадров. На вопрос о борьбе с мигрантами Слепов ответил, что это, по его словам, больше федеральная повестка.

На встрече обсудили и развитие общественных пространств в Сургуте. Первой в очереди на благоустройство стоит набережная Саймы со стороны Кайдалова в сторону 21 и 24 микрорайонов. Причем здесь власти Сургута также рассчитывают на помощь меценатов.

В первую очередь молодежь

Власти Сургута намерены найти активных представителей молодежи, которые станут лидерами мнений. Например, их хотят привлечь к проектам по озеленению города и благоустройству общественных пространств.

«По статистике, в городе Сургуте проживает 118 тысяч молодых людей. Это огромная группа, очень активная и мотивированная, но которая требует особого внимания. В этой части у нас есть масса проектов, включая федеральные, которые мы реализуем. Это касается креативных индустрий, ресурсных центров, которые помогают развивать творческие таланты нашей молодежи. Мы планируем уделить этому направлению большое внимание», − подчеркнул глава.

А массовые праздники будут?

Отвечая на вопросы о культурных мероприятиях и праздниках, мэр признал, что город стал проводить их реже и в более скромном формате.

«Давайте начнем с того, что это общая тенденция на сегодняшний день. Учитывая требования по антитеррористической защищенности, мы стараемся в первую очередьобеспечить меры безопасности на мероприятиях, которые проводим. Именно поэтому сократились масштабные массовые праздники, изменилась форма их проведения. Но, что касается содержания, я надеюсь и уверен, что с приходом новых сотрудников, в том числе молодых и креативных ребят, содержание праздников тоже будет видоизменяться – станет более современным и комфортным», − высказался Максим Слепов.

Как Сургуту переизобрести День нефтяной и газовой промышленности − обсудили журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в выпуске «О чем говорят».