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​От сургутской «Авроры» до Хабаровска: культурные объекты горят по всей стране // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Почему российские театры горят все чаще

​От сургутской «Авроры» до Хабаровска: культурные объекты горят по всей стране // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: МЧС России, siapress.ru, hab.mk.ru, Вечерние ведомости

В Сургуте во второй раз за полгода произошло возгорание в кинотеатре «Аврора». К слову, за последнее время такие случаи в стране участились. На днях загорелись еще два объекта культуры: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии в Екатеринбурге и Музыкальный театр в Хабаровске. Разбираемся, что стало причиной пожаров, в каком состоянии сейчас объекты и какова их дальнейшая судьба.

Наступаем на те же грабли

За полгода бывший кинотеатр «Аврора» горел два раза ‒ 10 июля и 21 сентября. И в первом, и во втором случае причиной пожара стало возгорание мусора. Впрочем, это удивительно, ведь после июльского инцидента полностью заблокировали и попасть в него невозможно. Плюс ко всему, кинотеатр охраняется частным охранным предприятием в рамках действующего муниципального контракта.

В городе не прекращаются разговоры о сносе «Авроры». После того, как бизнесмен Владимир Болотов отказался от идеи создать на месте учреждения спортивный центр, власти Сургута вновь вернулись к изначальному решению: снести объект и благоустроить его территорию.

Однако Болотов вновь выступил против этого, объяснив, почему план по реконструкции объекта провалился: «Мы писали, что готовы выкупить этот объект и реализовать его по тем же параметрам, но по другой юридической схеме, предполагающей реконструкцию, находящуюся в частной собственности. Получили ответ, что такое решение пока принять не может. Но мы все еще готовы заниматься этим вопросом. Я призываю вас не принимать решение об его сносе. Это нормальный, функциональный объект. Реконструкция обойдется минимум в два раза дешевле, чем новое строительство».

Тем не менее, окончательного решения по «Авроре» пока нет. Мэрия Сургута лишь задумалась о дополнительных мерах к охране бывшего кинотеатра.

Ремонт в Хабаровском театре обернулся катастрофой

Утром, 3 октября, в Хабаровске вспыхнул театр музыкальной комедии. Огонь охватил более 4 000 квадратных метров и практически полностью уничтожил здание. Очевидцы рассказали, что возгорание началось на улице, а после сразу же перешло на объект, сообщает РЕН ТВ.

«Услышали подозрительные стуки, как будто что-то сыпется. Предположили, что что-то падает или долбит крышу. Выглянули в коридор, в фойе, а там уже поднимаются языки пламени. Снизу причем, не сверху», – рассказал звукорежиссер Хабаровского музыкального академического театра Михаил Курников.

Во время тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом, обрушился фасад и наружная стена.

В июле 2024 года в театре произошел скандал: из-за протекающей крыши сорвалось закрытие 100-летнего юбилея учреждения. В сентябре в театре начался ремонт. Завершить его должны были к концу года. По версии следственного комитета РФ, причиной возгорания стали сварочные работы, сообщает издание ТАСС.

«По версии следствия, проводя сварочные работы, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени. Его действиям будет дана оценка по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)», ‒ сказали в СК.

Было установлено, что среди рабочих, проводивших ремонт кровли, находилось десять граждан Узбекистана. Из них лишь четверо находились законно на территории России. В отношении директора и начальника смены подрядчика возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что на допрос к следователю доставили все руководство подрядной фирмы и восемь сотрудников, которые работали на объекте.

«Пятеро из них находились в России незаконно, а в отношении двух ранее были приняты судебные решения, обязывающие их покинуть территорию страны. Остальные тоже не имели права работать на территории России. Как это произошло? Где реализация квот, где работа миграционных служб?» ‒ возмутился Демешин.

Также губернатор обратил внимание, что подрядчик заключал договоры о техническом надзоре за ходом строительных работ со сторонними фирмами. Выполнялся ли этот контроль фактически ‒ остается под вопросом.

Издание hab.aif.ru узнало, что подрядчиком было ООО «Компания Антикор-ДВ». В отношении него возбуждено шесть административных производств по статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности».

Пожар в театре стал серьезным ударом для культурной жизни Хабаровского края. Восстановление здания потребует значительных финансовых затрат ‒ порядка десяти миллиардов рублей. Губернатор отметил, что, если не удастся привлечь федеральное финансирование, то властям придется пересмотреть бюджет, что может затронуть другие важные сферы жизни субъекта.

«Хочу сказать всем жителям нашего региона: мы все восстановим, чего бы нам это ни стоило. Сделаем музыкальный театр еще краше, несмотря на все трудности», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, театр продолжает свою работу, и в ближайшие дни зрители получат подробную информацию о новом месте проведения мероприятий.

Театр Екатеринбурга: замыкание, заблокированные выходы и погибший

Днем, 2 октября, в Екатеринбурге загорелся корпус Театра музкомедии по улице Ленина, 47. Пожар начался в гримерной на четвертом этаже ‒ вспыхнули личные вещи актеров. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщает издание «E1.RU» со ссылкой на телеграм-канал SHORT.

Дым быстро распространился на соседние комнаты. Люди не могли открыть эвакуационные выходы и в панике побежали на крышу театра. Оттуда сотрудники МЧС спасли шесть человек. К сожалению, есть один погибший ‒ сотрудник технического цеха.

«Личность погибшего мужчины сыщиками уже установлена. Это работник учреждения по имени Дмитрий, 1966 года рождения. Врачи прибывшей неотложки пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», ‒ рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Начальник службы пожаротушения главного управления МЧС России по региону Егор Бухряков сообщил, что некоторые двери в здании при проверке спасателями оказались закрытыми. Персонал оперативно предоставлял ключи, сообщает ТАСС.

По факту гибели работника театра СКР начал проверку по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас труппа Театра музыкальной комедии находится на гастролях в Минске. В момент пожара в здании были только технические сотрудники, сообщили в министерстве культуры Свердловской области. В ведомстве добавили, что после оценки ущерба готовы выделить помощь театру.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 94, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9hTRC реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9hTRC реклама на siapress.ru 
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