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​Нейросети, министерство счастья и реальные задачи нового губернатора Югры // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как прошли выборы губернатора Югры

​Нейросети, министерство счастья и реальные задачи нового губернатора Югры // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Центр социальных медиа, Дума Югры

Накануне, 9 сентября, депутаты Думы Югры путем тайного голосования избрали губернатора — им стал Руслан Кухарук. Он набрал 33 голоса из 36. Остальные достались еще одному кандидату депутату Думы ХМАО Алексею Савинцеву. Михаил Сердюк не получил ни одного голоса. Как прошли выборы и что ждет югорчан — читайте в обзоре siapress.ru.

Два взгляда и один бесплатный стендап

Выборы губернатора Югры начались с представления программ. Тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук выступил перед депутатами первым. Его речь была основана на 50-часовом общении с жителями: за минувшее лето он посетил все города и районы региона.

«Все решения власти должны быть максимально ориентированы на людей, сохраняя социальную направленность бюджета, предусматривая адресную и системную поддержку различным категориям граждан. В центре внимания должны находиться те, кто сегодня защищает нашу Родину и их семьи», — подчеркнул Кухарук.

В частности, одной из ключевых проблем округа он назвал расселение из аварийного жилья. По его мнению, ее можно решить с помощью КРТ и запуска региональной адресной программы.

Кроме того, Руслан Кухарук предложил пересмотреть расписание самолетов и вертолетов с учетом запросов жителей, а также развивать дорожную сеть и водный транспорт.

Его программа также касалась нефтегазовой отрасли региона. «Одно из ключевых направлений — воспроизводство ресурсной базы. Важность этого определена необходимостью стратегического сохранения уровня годовой добычи нефти для обеспечения энергетической безопасности страны», — отметил кандидат.

После выступления Руслана Кухарука завалили вопросами депутатами. Так, Владимир Зиновьев спросил: «Чиновники иногда работают для галочки, для отчетов. Готовы ли вы быть с ними жестким?»

«Я думаю, что нам не придется прибегать к тем мерам, которые предусмотрены сегодня федеральным законодательством. Они позволяют не только держать в фокусе качество работы, но и проверять адекватность решений в случае необходимости. На встречах в муниципалитетах я уже озвучил свою позицию», — ответил Кухарук.

Инаугурационная речь нового губернатора Югры — в материале siapress.ru.

Далее свою программу презентовал Алексей Савинцев. А точнее, по его словам, он представил наказ от населения будущему главе региона. Кандидат от КПРФ назвал несколько ключевых проблем — ветхое жилье, ЖКХ и дисбаланс восточной и западной частей округа, который приводит к оттоку жителей из последней.

Также Савинцев обратил внимание на то, что по зарплатам нефтяников лидирует Сахалинск, когда ХМАО не входит даже в топ-10 с зарплатами около 140 тысяч рублей.

Он также удивил депутатов тем, что в новой должности планирует поменять состав правительства на 30%. «Если я вдруг стану губернатором Югры, то поменяю состав правительства процентов на 30, это мое мнение», — заявил кандидат.

По мнению депутата, причины многих проблем нужно искать в неэффективной работе глав некоторых муниципальных образований.

«Вот смотрят наши люди на все это, а потом задаются вопросом: «Почему эти чиновники не несут никакой ответственности? Почему Губернатор и депутаты не уберут глав, от которых ущерба больше, чем пользы? — обратил внимание Савинцев. — Мы постоянно слышим критику местной власти от жителей тех или иных городов и районов. Они спрашивают: «Почему мы не можем избирать свое руководство? Президента избираем, а главу района – нет! Мы, коммунисты, всегда говорили о том, что власть принадлежит народу. Партия КПРФ всегда выступала за восстановление института прямых выборов. Прямые выборы глав укрепляют доверие населения органам власти, что особенно важно сегодня, когда страна находится в сложных условиях. Только, когда выборы будут прямыми, любой человек сможет подойти к главе и задать вопрос: «Я поверил в тебя, я голосовал за тебя, а что сделал ты?». Я надеюсь, что в дальнейшем этот вопрос граждане смогут задавать не только главам муниципалитетов округа, но и губернатору нашего региона.

Последний претендент на пост губернатора член фракции «Справедливая Россия» Думы Югры Михаил Сердюк и вовсе устроил бесплатный стендап вместо программы с конкретными предложениями. В первую очередь он предложил заменить чиновник нейросетью.

«Зачем плодить чиновников, если многие вопросы можно решить с помощью нейросети ChatGPT? От чиновника, а то и от нескольких по цепочке, порой ответ ждешь 30 дней, и то часто он бывает отписочный. GPT-чат сегодня на этот вопрос может ответить в течение 30 секунд», — подчеркнул Сердюк.

Помимо этого, кандидат предложил создать в Югре министерство счастья.

«Что самое главное для человека? Это счастье, чувство, которого людям часто не хватает, поэтому я предлагаю создать министерство счастья и наделить его соответствующими полномочиями. Идея не нова, я не являюсь автором. Здесь нужно оговориться сразу: каждый счастье понимает по-разному», — заявил претендент.

Еще Михаил Сердюк обозначил, что необходимо упразднить департамент здравоохранения и уволить его директора Алексея Добровольского, после чего сразу же перевести его в новый департамент здоровья.

Также кандидат обратил внимание на неудовлетворенность женщин своими мужьями, что может как раз-таки решить министерство счастья.

«Как говорит Байден — happy wife, happy life (счастливая жена — счастливая жизнь)», — добавил Сердюк.

Депутаты не могли оставить его выступления без внимания. Например, народный избранник Халид Таги Заде спросил у парламентария, кто писал ему текст, если известные в России юмористы прошлого века умерли.

«Задорнов и Коклюшкин умерли. Недоумеваю, кто вам тогда писал текст этого выступления?» — задался вопросом депутат.

Все официально

В день выборов состоялась и инаугурация губернатора Югры. В мероприятии участвовали делегации Тюменской области и Ямала, которые возглавляли губернаторы регионов, присутствовали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также делегации всех муниципалитетов ХМАО.

На церемонии Руслану Кухаруку вручили должностной знак и жезл губернатора Югры.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, защищать интересы населения автономного округа», — принес присягу на церемонии инаугурации глава.

Новый глава — новый состав?

Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал о том, как будет формироваться новый состав правительства округа. По его мнению, самые главные требования — это профессионализм и умение работать в одной команде и на результат, который ждут люди.

«Есть нормативные сроки, это три месяца, когда необходимо утвердить новый состав. Но здесь мы ориентируемся не на сроки, а на тех людей, которые должны работать в команде правительства Югры. Необходимо ориентироваться на мнение людей – это приоритет в работе правительства региона, — отметил глава региона. — Для себя уже сформировал отношение и мнение к муниципалитетам Югры — это мощь нашего региона. В них кроются те возможности, которые позволят ответить на запросы сегодняшнего времени. А самое главное, создать те условия, которые ждут люди. Работать для людей и работать на территории — это мой основной принцип».

Что Руслану Кухаруку пожелали коллеги и что он сказал югорчанам — в материалах siapress.ru.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 105, комментариев: 0
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