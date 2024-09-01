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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    29 августа в 15:15
    1610 0
  • ​Два пассажира скончались от травм в ДТП на трассе «Сургут-Салехард»

    ​Два пассажира скончались от травм в ДТП на трассе «Сургут-Салехард»

    Сегодня в 11:31
    149 0
  • ​Этим летом 10 пар из Сургута отметили золотую свадьбу

    ​Этим летом 10 пар из Сургута отметили золотую свадьбу

    Сегодня в 10:32
    194 0 
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​Что должно быть в автоаптечке с 1 сентября? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперт поясняет, что должно быть в расширенном составе автоаптечки

​Что должно быть в автоаптечке с 1 сентября? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik

«Слышал, что Минздрав расширил состав автоаптечки. Нужно что-то докупать? И оштрафуют ли меня, если чего-то будет не хватать?» — спрашивает читатель siapress.ru Леонид Аксенов.

Отвечает эксперт Объясняем.рф:

Перечень обязательного

Предметы для первой помощи:

инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП;

маски медицинские нестерильные одноразовые — 2 шт.;

перчатки медицинские нестерильные размером не менее М — 2 пары;

устройство для искусственного дыхания «Рот — устройство — рот» — 2 шт.;

термопокрывало спасательное размером не менее 160 × 210 см — 1 шт.

Перевязочные материалы:

бинты марлевые медицинские не менее 7 м × 14 см или эластичные бинты не менее 2 м × 14 см — 3 шт.;

бинты марлевые медицинские не менее 5 м × 10 см или эластичные бинты не менее 2 м × 10 см — 3 шт.;

лейкопластырь рулонный не менее 2 × 500 см — 1 шт.;

жгут для остановки артериального кровотечения — 1 шт.;

салфетки медицинские стерильные не менее 16 × 13 см — 2 упаковки;

ножницы для разрезания перевязочных материалов — 1 шт.

Прочие предметы:

блокнот формата не менее А7;

карандаш или маркер — черный или синий;

футляр или сумка.

Можно ли пользоваться старыми аптечками

Да, в течение срока их годности, но только до конца 2027 года. По желанию водитель может дополнить аптечку нужными лекарствами и медизделиями.

Оштрафуют ли за отсутствие аптечки

С 2023 года за это не штрафуют, но только с аптечкой можно оказать первую помощь в экстренной ситуации. Поэтому стоит приобрести набор, если у вас его еще нет.

О новых законах, которые вступят в силу в сентябре 2024 года – в нашем обзоре.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 100, комментариев: 0
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