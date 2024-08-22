Как Сургут готовится к отопительному сезону

Сургут продолжает подготовку к очередному осенне-зимнему периоду. Все запланированные мероприятия выполнены примерно на 78%. В частности, подготовка жилого фонда составляет 82%, социальные объекты − 88%, а объекты инженерной инфраструктуры − чуть менее 70%. Специалисты заверяют, что срыв сроков не предвидится. Разбираемся, что уже успели сделать, а также какие подготовительные работы еще предстоят перед тем, как в Сургуте похолодает.

Ремонт сетей

Планом мероприятий по подготовке города к зиме предусмотрен капитальный ремонт: замена сетей теплоснабжения протяженностью 5,3 километра. На сегодняшний день выполнено более 70% работ.

«Также ведутся работы по сетям холодного водоснабжения − чуть менее двух километров. По сетям водоотведения запланировано 400 с лишним метров, и сейчас ведутся подготовительные работы. Длительный срок выполнения этих мероприятий − конец ноября. Отклонений от графика не предвидится», − поделился заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

Протяженность сетей теплоснабжения составляет более 870 километров, из которых чуть более 30 километров признаны ветхими. В этом году идет ремонт 16% от общей длины устаревших участков, что в три раза больше, чем установлено государственной программой строительства.

«Протяженность сетей водоснабжения составляет 450 километров, из которых ветхими признаны 50 километра. Мы заменяем около 4%. По сетям водоотведения − общая протяженность 400 километров, 20 − ветхих, заменяем полкилометра, что составляет чуть более 6% от общей длины. То есть мы перевыполняем свои обязательства», − подчеркнул Недашковский.

При выборе участков, подлежащих ремонту в первую очередь, учитываются жилые и социальные объекты, а также другие важные критерии в рамках экспертных обследований.

План мероприятий по подготовке города к зиме предусматривает чуть более 380 миллионов рублей, из которых 280 миллионов рублей − средства бюджетов трех уровней: федеральный, региональный и муниципальный. Из них 20 миллионов − бюджет города. В целом, если учитывать инвестиционные и производственные программы предприятий, сумма составляет около одного миллиарда рублей.

Строительство новой котельной

Одним из ключевых проектов в рамках подготовки к отопительному сезону стало строительство новой современной котельной №7. Она заменит старую, которая уже давно нуждалась в реконструкции. Новая котельная будет обслуживать промышленную зону, колонии и другие объекты за Тюменским трактом. Все оборудование в котельной − российского производства, что позволяет быть независимыми в плане запчастей.

Энергообъект уже готов на 70% − его планируют сдать в конце декабря 2024 года. На возведение котельной выделили порядка 208 миллионов рублей. 20% стоимости котельной покрывает само предприятие, 80% компенсирует ППК «Фонд развития территорий».

А так выглядит старая котельная.

Параллельно «Городские тепловые сети» начинают очередной проект − создание котельной №28 в поселке Юность.

«Городские тепловые сети вкладывают собственные средства в развитие и создание новой инфраструктуры, чтобы обеспечить город достаточным теплом. Учитывая, что дальше у нас формируется застройка новых территорий, мы должны обеспечивать их всей необходимой инфраструктурой: водой, теплом, газом и водоотведением. Мы идем планомерно, и я уверен, что успеваем и справляемся, чтобы предоставить строительные площадки под застройку», − отметил глава Сургута Максим Слепов.

Проверка готовности

По завершении всех работ будет проведена комиссионная проверка готовности города к предстоящему отопительному сезону специалистами Северо-Уральского управления «Ростехнадзор». Она пройдет с 30 сентября по 11 октября. По ее итогам муниципалитетом будет получен акт и паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Напоминаем, что в городе с 5 августа стартовал заключительный этап отключения горячего водоснабжения. Подача горячей воды приостановлена по зонам теплоснабжения «Сургутская ГРЭС-1 – ПКТС - город» и «Сургутская ГРЭС-1 – ПКТС - ВЖР» в 622 многоквартирных домах, 17 дошкольных, 39 учебных и 12 лечебных учреждениях города Сургута.

С полным списком адресов, попадающих под отключение для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период, можно ознакомиться на сайте ГТС.