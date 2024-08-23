Сохранить Якова Черняка в качестве худрука Сургутской филармонии – верное решение

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают недавнюю ситуацию с конфликтом интересов в Сургуте, связанную с главой города Максимом Слеповым и его тестем Яковом Черняком, директором Сургутской филармонии, который в итоге покинет должность и станет художественным руководителем культурного учреждения. Как это решение повлияет на культурный ландшафт города, и почему Яков Черняк остается ключевой фигурой в работе и развитии филармонии, а также всего культурного ландшафта Сургута – узнайте все детали в нашем видео.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – журналист, мой коллега – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим про одну занимательную тему, которая случилась в Сургуте буквально недавно. Глава города Максим Слепов, недавно вступивший в эту должность, обратился в городскую Думу с просьбой разобрать конфликт интересов. Конфликт интересов заключается в том, что Максим Слепов уже довольно давно женат на Анастасии, в девичестве, Черняк, я не знаю, она поменяла фамилию или нет, но это дочь директора Сургутской филармонии Якова Семеновича Черняка. Соответственно, он сам давно работал в администрации, он был там одним из заместителей мэра по культуре и социальной политике, то есть очень известный в городе человек. И вот так получилось, что когда Максим Слепов стал главой города, Яков Черняк, как директор муниципального учреждения, уже был его тестем, соответственно, возникает очевидный конфликт интересов.

Пришли к тому, что разрешен этот конфликт интересов будет следующим образом: Яков Черняк переходит на должность художественного руководителя филармонии, а, соответственно, в филармонии будет назначен новый директор, который будет заниматься вот этими деньгами, хозяйственными вопросами и так далее. Соответственно, конфликт интересов таким образом расшивается. Яков Черняк не имеет отношения напрямую к деньгам, он будет заниматься творческой частью, что у него, я думаю, будет получаться совершенно прекрасно. Давай обсудим эту историю: как это может повлиять на Сургутскую филармонию, на культурный ландшафт города Сургута, и какие перспективы развития могут быть у этой истории.

Т.С.: Никак не повлияет, потому что это необходимая юридическая процедура. Надо понимать простую вещь: вся филармония является детищем Якова Черняка. Это его идея, он ее много лет вынашивал, и вынашивал, еще работая в городской администрации в позиции заместителя главы по культуре, по социальной политике. И он, собственно, и является формально хоть и не первым директором Сургутской филармонии, но по существу, идейным вдохновителем и патроном этого проекта. Поэтому конкретно история с конфликтом интересов произошла только потому, что по закону надо вот это очевидное противоречие устранить. И оно устранено, кстати говоря, таким образом, каким логичнее было бы видеть всегда Якова Черняка в этой позиции, потому что он именно что в первую голову художественный руководитель филармонии. И эта конструкция применяется в большинстве, если не во всех, российских театрах.

Ну, самые громкие примеры – Александр Ширвиндт, он был художественным руководителем Театра Сатиры, а директором театра был другой человек. И вот возьмем если любой театр: МХАТ, я не знаю, ну, все театры перечисляем, есть художественный руководитель, то бишь главный режиссер, а есть директор, который занимается нудной, противной текучкой. Наверняка филармония не станет получать меньше денег на свои проекты при появлении там нового директора. А вот при исчезновении в принципе Якова Семеновича с этой позиции и ухода его из филармонии по этому культурному учреждению будет нанесен колоссальный удар – это вот мое убеждение. Поэтому найдена совершенно правильная, оптимальная схема. Филармония живет и здравствует, слава богу, Яков Семенович тоже живет и здравствует и в прекрасной интеллектуальной и физической форме, ему совершенно ничто не мешает быть творческим вдохновителем, собственно, своего детища.

При этом надо понимать, что, ну, я просто знаю Черняка, я не знаю, большую часть своей жизни. Просто вот большую часть из своего прожитого, то есть 35 лет, наверное, точно знаю. И, с одной стороны, это очень грамотный, очень по-правильному амбициозный человек, который знает, твердо знает, четко знает то, чего он хочет сделать. И все годы его пребывания на капитанском мостике Сургутской культуры говорят об этом. И при этом это человек, может быть, лично не создающий конкретные культурные проекты, но он их продюсирует. Он создает обстановку, в которой творческие проекты начинают возникать, и возникают крутые творческие проекты. Его опыт в этом, конечно, абсолютно колоссален.

И мы можем сравнить два события: одно называется 430 лет городу Сургуту, другое называется 400 лет городу Сургуту. Я понимаю, что дата 400 лет как бы покруче, покруглее, но то убожество, с каким 430-летие Сургута прошло, все равно никак не оправдывает вот этот провал, по сравнению действительно с совершенно фундаментальным культурным и общественным взрывом, каким для Сургута явилось, формально это называлось «празднование 400-летия города Сургута», а по сути это была мощнейшая культурная, научная, я не знаю, антропологическая, если хотите, многолетняя акция, в которую уместилось все: от, я не знаю, какой-то примитивной попсы, хотя я не могу, честно говоря, вспомнить тогда примитивную попсу, уж точно не, кто у нас там выступал в этом году на каком-то концерте… До исторических расследований, раскопок, до публикации научных трудов, абсолютно вот на уровне докторских диссертаций, до фестивалей лучших театральных коллективов страны: от Вахтангова до того же МХАТа. Весь цвет, весь бомонд российской культуры, не эстрады, а вот именно что культуры, он просто в Сургуте жил по много месяцев.

А когда сами юбилейные торжества закончились, этот фестиваль продолжился на много-много месяцев и лет дальше. Были в рамках этого юбилейного года, двухлетия даже, организованы некоторые федеральные проекты, какие-то экспедиции по рекам. Реки-побратимы – абсолютно была, на тот момент, дикая идея у Черняка: давайте сделаем реки-побратимы. То есть сначала все от ужаса присели, прижали головы в плечи… Ну, я говорю о масштабе. То есть, вот, есть идея, которая своим масштабом сама по себе уже вот этой вот гравитационной массой притягивает к себе людей, творчество.

Ну и, соответственно, она реализуется, и реализуется очень ярко, красиво. И Сургут тогда, 30 лет назад, провел колоссальную работу по самобрендированию. Ничего подобного не было ну просто нигде, вот просто нигде. Я бы даже сказал, что масштаб этих мероприятий был сопоставим с какими-то московскими акциями, фестивалями. А то, что нигде вокруг, никто не то, чтобы финансово не мог это поднять, он интеллектуально не в состоянии был вот это все организовать. Это все делал Черняк, я хочу сказать. Ну, понятно, он руководил командой, он был администратором, у него были в подчинении люди. Тогда это было такое время, когда по звонку в «Сургутнефтегаз» можно было попросить спонсорской помощи – это делалось гораздо легче, чем сегодня. И тем не менее, мы же говорим о факторе личности – вот это вот такая личность. Вот эта личность руководит последние сколько уже… 12, что ли, лет сургутской филармонией.

И теперь, если рассматривать, чем занимается сургутская филармония, то, ну, слушайте, это тоже, в общем-то, только аплодисменты. Потому что проекты, которые делает филармония, они прекрасны, они реально культурный ландшафт города Сургута не только поддерживают вот в это трудное время: когда ни на что нет денег, когда надо придумать, как собирать зал, когда нет спонсоров в таком объеме, в каком это было, когда бюджет перестроился полностью, и там тебе ни одной лишней копейки город уже просто так не перечислит, а надо бегать по Ханты-Мансийску и выбивать это все, доказывать, обосновывать – но так он еще в этой ситуации и развивает культурный ландшафт. Ну, он – Яков Черняк, она – филармония. И это очень важный для сургутской жизни фактор.

Мы как-то говорили с тобой, что такие мастодонты, как Яков Черняк, как Светлана Круглова, Лариса Гурова, я, может быть, кого-то сейчас обижу, ради бога, то есть – да, на них держится сургутская культура. Но вот в этом списке филармония, она, безусловно, такой локомотив всего, она задает тон. «Зеленый шум», «60 параллель» – вот эти все проекты. Существование совершенно виртуозной симфонии в сургутской филармонии, существование «Сургут Экспресс-Бэнда» – это же уникальные коллективы. Ну и все остальные творческие подразделения Сургутской филармонии говорят о том, что это очень живой творческий коллектив, у которого гигантский потенциал. Гигантский потенциал. Если бы складывались по-другому все экономические связи внутри региона и с соседними регионами, если бы было возможно действительно это все организовать, то эти коллективы запросто могли бы гастролировать по стране – вот любой из них. Да и по миру.

Ведь раньше, вот как я воочию увидел тот же «Сургут Экспресс-Бэнд», с чего какая-то наша с ними дружба многолетняя пошла. Я помню этот момент, это 12-й год. У Черняка возникла идея привезти «Сургут Экспресс-Бэнд» на открытие Каннского кинофестиваля. Представляете, были времена, когда мы ездили на открытие Каннского кинофестиваля. Это было очень громкое событие и очень русское событие, там всегда Михалков это все открывал, он там тусил, у него были целые дискуссионные какие-то столы. И вот это вот, да, 12-й год это был, и я помню, что даже как-то затык возник с перелетом. Ну, не было просто денег на перелет. Мы тогда очень активно работали с авиакомпанией Utair. И вот, я связался с Андреем Зарменовичем Мартиросовым, и как-то мы так это все соединили, и он дал сургутской филармонии этот самолет, свозить туда коллективы. Это был «Сургут Экспресс-Бэнд», это были ансамбль барабанщиц… Ну, слушайте, я не помню, кто-то там еще был. И самолет летал, свозил коллектив. И Черняк потом, ну, филармония, рассчитывалась с Utair, я не знаю, лет пять, наверное, всем, чем могла.

Но, понимаете, задел какой. Вот показать свои возможности там. Это были совершенно фурорные выступления. «Экспресс-Бэнд» выступал там на центральной площади перед красной дорожкой, где кинофестиваль проходит. И, конечно, все, кто это наблюдал, испытывали колоссальное чувство гордости за Россию, за Сургут, за вот это вот. Это вот было то, что называется культурным проникновением. Причем не какое-то лубочное, это было все на уровне очень достаточно высокого искусства. Вот, как это все было. Но это было желание. Вот он хотел это пробивать, он это пробил, а потом будь что будет. И так сургутская филармония достаточно ярко живет много-много лет, уже, можно сказать, десятилетия. Конечно, это его заслуга в первую очередь. И то, что Яков Черняк остается художественным руководителем сургутской филармонии – это очень хорошая новость для всех сургутян, я вот вас в этом уверяю.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Комментируйте это видео, вспоминайте, какие у вас интересные вещи, может быть, воспоминания, может, какие-то концерты, которые связаны с сургутской филармонией. А может быть, вы и сами знаете Якова Черняка и чем-нибудь можете поделиться, подробностями знакомства. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, ставьте лайки этому видео, чтобы его увидело больше народа. И до новых встреч. Через неделю вновь увидимся, поговорим об интересных темах. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.