Грядущие изменения в сфере такси могут негативно сказаться на сфере

Большинство таксистов − 75% − не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, а значит они не смогут выйти на подработку. В частности, водителей обязали оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси. Его получили лишь 25% водителей, в основном из Москвы, сообщают «Известия».

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» отправил письмо главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой отложить вступление в силу новых правил, однако это не помогло. Разбираемся, что ожидает сферу такси после введенных изменений.

Что происходит?

С 1 сентября таксисты должны будут иметь не только полис ОСАГО, но и ОСГОП. Без этих документов работать запрещено, иначе грозит административный штраф: для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

«Эта норма была реализована поскольку аварийность такси семь раз выше, чем у обычных автолюбителей, — пояснил MSK1.RU один из авторов изменений в закон, депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков. — ОСАГО в основном идет на возмещение ущербов, связанных с автомобилем, а не жизнью и здоровьем».

Также депутат добавил, что в случае ДТП пассажир получит по ОСГОП выплату до двух миллионов рублей.

Почему нужно перенести сроки?

Минфин и ЦБ отказались переносить сроки вступления в силу ОСГОП для таксистов на 2028 год. В итоге он начнет действовать с 1 сентября. Ранее Общественный Совет по развитию такси обратился в соответствующие инстанции для решения вопроса и пояснил, почему все же необходимо перенести сроки, сообщают в телеграм-канале «Таксист Цифрового мира»:

− Сроки и условия. Полис необходимо оформлять всего лишь на год, возврат взносов при досрочном расторжении невозможен.

− Финансовые риски. Самозанятые таксисты, арендуя автомобили, будут вынуждены каждый раз оформлять новый полис, что приведёт к дополнительным затратам.

− Компенсации. Пассажиры смогут получить до 2 млн рублей в случае аварии, в то время как водители и пешеходы — до 500 тыс. рублей по ОСАГО. Однако компенсация не будет выплачиваться водителям такси если авария произошла по вине другого водителя.

− Стоимость полиса. Есть опасения, что стоимость ОСГОП будет установлена на максимальном уровне — 5,4 тыс. рублей. Предлагается привязать цену к инфляции.

− Штрафы за отсутствие полиса: За отсутствие ОСГОП предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей для ИП и до 1 млн рублей для юрлиц.

«При текущих условиях только 28% будут работать легально, что может привести к нехватке такси и росту цен на поездки, а также вызвать социальное недовольство в регионах», − обратили внимание в публикации.

Как реагируют таксисты?

Более 90% таксистов считают свою подработку крайне необходимой для семейного бюджета, поэтому не могут отказаться от нее ни при каких обстоятельствах. Однако подавляющее большинство готовы уйти в «тень» − если правительство будет жестко требовать исполнения условия закона 580ФЗ «О такси». Опрос индивидуальных таксистов по всей России провел АНО Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир».

Компания «Яндекс Go» подчеркнула, что с 1 сентября у таксистов будет еще 60 дней для покупки полиса ОСГОП. Поэтому резкого оттока водителей не ожидается.

«Мы стремимся к тому, чтобы все обязательное страхование было доступно водителю онлайн и покрывало реальное время работы. Недавно таксисты получили возможность покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Приобрести полис можно прямо в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси. Мы готовы разрабатывать аналогичное решение для ОСГОП, если позволит регулирование», − рассказали MSK1.RU в сервисе.

В то же время уже сейчас в России наблюдают дефицит водителей. Так, в некоторых таксопарках он достигает 30%, подчеркнули в «Газета.ru». Проблема может усилиться с введением новых правил.

Как оценивают такси пассажиры?

Между тем, такси входит в тройку самых популярных видов транспорта, уступая наземному общественному и личному авто, сообщает ВЦИОМ.

«Услуги такси скорее могут себе позволить более обеспеченные: среди оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее пассажирами такси себя может назвать половина опрошенных (49%), среди средне- и плохо обеспеченных — около трети (37% и 33% соответственно)», − говорится в результатах опроса.

В общей сложности семь из десяти опрошенных россиян прибегают к услугам такси несколько раз в полгода и чаще (73%). Причем россияне чаще всего выбирают другие виды транспорта из-за высокой цены. Лишь 12% опрошенных сомневаются в безопасности поездки, 11% − не нравятся неприятные водители.

«Наименее значимые критерии выбора такси: марка автомобиля (9%) и наличие у него цветового обозначения такси (8%), наличие у водителя документа о прохождении ТО и медосмотра (по 4%). Не играет роли и то, в чьей собственности автомобиль (3%)», − добавляют во ВЦИОМ.

Что еще изменится для водителей такси?

Госдума опубликовала главные положения нового закона о такси. В первую очередь появятся дополнительные требования. В том числе отсутствие:

− судимости за ряд преступлений;

− медицинских противопоказаний к управлению ТС;

− трех и более неоплаченных штрафов за нарушение ПДД;

− повторного лишения права управления ТС и т.д.

Более подробно о других изменениях − в карточках ведомства.