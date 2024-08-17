Разбираемся, почему риэлторы против изменения условий сельской ипотеки

Минсельхоз предложило скорректировать условия выдачи сельской ипотеки. Проектом хотят убрать населенные пункты и поселки городского типа, близкие к столицам и городам с населением более 100 000 человек. Предполагается, что это снизит нагрузку на федеральный бюджет. Разбираемся более подробно в инициативе, а также почему это еще больше сократит количество сделок с недвижимостью и объемы выдачи ипотеки.

Сельская ипотека — все?

Сельские населенные пункты и поселки городского типа, расположенные на расстоянии менее 50 км от административных центров регионов или в пределах 30 км от городов с населением более 100 тысяч человек, больше не будут включены в программу. Это также касается сел и поселков, находящихся на расстоянии менее 50 км от Севастополя.

Между тем, с 2022 года программа сельской ипотеки является бессрочной. Ее ставка не превышает 3%, а максимальная сумма займа — шесть миллионов рублей. Семейная ипотека была довольно популярной, особенно больше заявок стало с 1 июля 2024 года на фоне всех изменений.

Реакция строительной отрасли

Владельцы строительных компаний и эксперты в области недвижимости обеспокоены возможными последствиями ужесточения правил сельской ипотеки.

«На мой взгляд, не стоит делать такие шаги. Сельскую ипотеку уже сворачивали и разворачивали, подрывая к ней доверие. IT-ипотеку вынесли за пределы столиц, не разрешив не то, чтобы объекты строить, — даже регистрацию компании иметь. Семейная ипотека тоже изменила условия, — подчеркнул Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала. — Больше людей жить «на селе» и копать огород точно не поедут. Для этого скорее нужны не ограничения льготных программ, а планомерное развитие инфраструктуры этого села. Появление школ, больниц, рекреационных зон, рабочих мест. Тогда люди туда действительно пойдут работать. Даже если изначально приехали на временное летнее проживание или с графиком в Москве 2/2. Дома работать-то удобнее. А для того, чтобы они изначально приехали — текущий формат сельской ипотеки как раз и нужен».

Также появилось предположение, что сельскую ипотеку делают более адресной. Помимо этого, еще одной причиной изменений считают перераспределение средств в бюджете.

«То, что происходит с сельской ипотекой, является продолжением тренда адресных ипотек. В связи с изменением условий по сельской ипотеке спрос на нее также снизится. Аналогию можно провести с семейной ипотекой, где после изменений условий наблюдается уменьшение количества заявок. Ставка 3% на сегодняшний день является лакомым кусочком. Задача этой программы состоит именно в поддержке сельских территорий, где доходы россиян значительно ниже, чем в городах», — отметил эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев.

Риэлторы: 10 аргументов против

Российская Гильдия Риэлторов (РГР) выступила с обращением к Правительству РФ, в котором привела десять основных аргументов против ужесточения условий программы. Риелторы подчеркивают, что ограничения могут привести к снижению доступности жилья для граждан, замедлению экономического развития сельских территорий и ухудшению демографической ситуации. Эти аргументы раскрыл Циан:

1. Поправки противоречат национальным целым развития, таким как поддержка семьи, сохранение численности населения, создание комфортной и безопасной среды, улучшение здоровья и благосостояния граждан. Ужесточение условий программы ограничит возможности для улучшения жилищных условий.

2. Поправки лишат многие семьи возможности купить жилье в сельской местности. Риелторы напомнили, что 2024 год объявлен Годом семьи. Это подчеркивает важность создания условий для улучшения жизни семей.

3. Изменение условий программы замедлит экономическое развитие сельских территорий.

4. Поправки приведут к снижению спроса на ИЖС, что будет сдерживать развитие индивидуального жилищного строительства.

5. Ограничение программы приведет к оттоку людей в города и усугубит проблему их перенаселения.

6. Доступность жилья для граждан снизится, что отразится на их благосостоянии и уровне жизни.

7. Семьям, которые лишатся возможности переехать из квартиры в частный дом, будет сложнее решиться на рождение еще одного ребенка.

8. Ограничение сельской ипотеки приведет к снижению объемов жилищного строительства в сельской местности. Это негативно повлияет на строительную сферу и смежные отрасли.

9. Инфраструктурное развитие близлежащих сельских территорий замедлится.

10. Ограничение программы замедлит развитие экологически чистых территорий, у людей будет меньше возможностей для переезда в сельскую местность с лучшей экологией.

РГР предложила «отказаться от поправок и сохранить доступность программы сельской ипотеки для максимально широкого круга граждан, чтобы поддерживать экономическое развитие регионов, способствовать улучшению демографической ситуации и повышению благосостояния населения».

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