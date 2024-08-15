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Почта Банк сворачивает ипотеку: остальные последуют его примеру?

Стоит ли бояться, что банки России начнут закрывать ипотечное направление

Почта Банк сворачивает ипотеку: остальные последуют его примеру?
Фото: ru.freepik.com

Почта Банк решил отказаться от выдачи ипотечных кредитов после года работы по этому направлению. По уже одобренным заявкам кредиты будут действовать до конца августа, но прием новых − прекращается. В частности, такое решение приняли из-за отмены части льготных госпрограмм, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник. Разбираемся, последуют ли примеру Почта Банка другие организации.

«А почему нет?»

Аналогичное решение могут принять и другие банки России, считает финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин. По его словам, организации за последние годы выдали довольно много ипотечных кредитов, с которых могут получать проценты.

«А почему нет? Выдача ипотечных кредитов зависит от лимитов, которые получены конкретным банком. Если эти лимиты маленькие, то какой смысл этим заниматься? Когда есть объемы, это хорошо, а когда маленький лимит, то уже не очень хорошо, − передают слова эксперта в «Циан», − Общая сумма ипотечных кредитов за три года выросла на семь-восемь трлн рублей, достигнув 19,5 трлн. Ну а выдавать ипотеку под 20-22%, наверное, желающих не так много. Если банки свернут ипотечное направление, они потеряют какие-то доходы «на будущее». Но, повторю, портфели ипотечных кредитов у них уже довольно большие».

«Это лишь единичный случай»

Другие эксперты утверждают, что это лишь единичный случай, а значит − волноваться не о чем.

«Почта Банк − это не тот банк, о котором стоит говорить в этом ключе. Они давали потребительские кредиты под высокие проценты с большими расходами на страхование. Если он уйдет, это никак не повлияет на ситуацию в целом. Наоборот, все банки активно развивают ипотеку. Я давно в банковской системе, стаж 19 лет, и я могу сказать, что ипотека только набирает обороты. Раньше такие банки, как «Агропромкредит», занимались кредитованием физических лиц, и таких было очень мало. Сейчас же все банки активно работают с ипотекой. Закрытие кредитования физлиц − это не то, чего стоит бояться. Этого точно не будет», − пояснила корреспонденту siapress.ruриэлтор из Сургута Светлана П.

Специалист также отметила, что сегодняшняя ситуация с ипотечными кредитами − временная. Скорее всего она придет в норму, начиная с 2025-2026 годов, а к 2027 − Россия вернется к стабильным ставкам.

«Это уже не первый раз происходит, несколько лет назад тоже были ситуации, когда ставка достигала 20%. Но потом все выровнялось. К тому же семейная ипотека осталась, хоть и с обновлением условий выдачи. Пусть не на долгий период, но все же сохранились льготные условия. Кроме того, застройщики и банки находят оптимальные варианты с минимальными ежемесячными платежами, чтобы семьи с детьми могли приобретать жилье на комфортных условиях. Также есть варианты на пару лет, с расчетом на то, что ставки снизятся. Сейчас можно купить жилье на один-два года под 3,9%, 5,9% и 8% годовых, так что возможности есть», − добавила эксперт.

Лето виновато в снижении спроса?

Основной причиной снижения спроса в настоящий момент считают сезонность: летний период, когда люди находятся в отпусках. Однако с августа спрос может восстановиться как на вторичном рынке, так и на новостройки.

«Из-за закрытия госпрограмм спрос на ипотеку несколько снизился, но в целом люди все еще берут кредиты. Если говорить о цифрах, то объем сделок уменьшился, но незначительно, это не половина ущерба. Сделок стало меньше, но не критично. Банки продолжают выдавать ипотечные кредиты так же, как и раньше», − пояснил siapress.ru риэлтор по ХМАО Радик Ахмадеев.

Как снизить ставку по ипотеке − в материале.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 151, комментариев: 0
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