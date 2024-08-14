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​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие»

Россияне винят операторов связи в замедлении YouTube

​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие»
Фото: unsplash.com, Алексей Бегин

В ряде СМИ стала публиковаться информация о том, что клиенты массово разрывают договоры с региональными операторами связи из-за замедления YouTube. Сообщают о такой проблеме 135 провайдеров, отмечает «Коммерсантъ». Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко рассказал, что руководство ассоциации уже получило жалобы примерно от 100 операторов. Профильные организации просят Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы, где будет объяснение, почему идет неравномерное замедление сайта. В этом материале разберемся, что происходит.

Как реагируют операторы

Пользователи начали винить компании в первую очередь из-за того, что YouTube не работал через «домашнюю сеть», в то же время сайт функционировал через мобильную связь. Также клиенты стали переходить на другие провайдеры, где видео-хостинг еще не замедлили. Это также заставило сомневаться россиян в своих операторах.

«У сотовых операторов ТСПУ стоит не между пользователями и GGC, а в одном сегменте сети с ними − трафик с кэшей при этом проходит нормально, и в некоторых случаях YouTube тоже может работать», − пояснил глава АМОР Дмитрий Галушко «Коммерсанту».

Между тем, неравномерность замедления сайта эксперты объясняют тем, что сейчас проверяются разные способы влияния на работу YouTube.

Корреспондент siapress.ruпопытался связаться с такими операторами связи, как «Сбермобайл», «Yota», «Ростелеком», «Билайн», «Мегафон», «Интерсвязь», однако так и не получил ответ на момент публикации материала.

В «Теле2» же пояснили, что абоненты действительно стали часто жаловаться на замедление YouTube.

«Абоненты часто звонят по поводу «YouTube» из-за того, что он не работает. Когда объясняешь им, что это не зависит от оператора, а связано с санкциями и работой сторонних приложений, многие этого не понимают. Бывает, говорят, что сменят оператора, хотя это не решит проблему, так как подобные замедления рано или поздно коснутся всех операторов. Но, конечно, заголовок о том, что массово разрывают контракты с нами, слишком громкий», − отметили в компании.

МТС и вовсе устал от постоянных обращений по поводу «деградации» видео-хостинга и установил голосовое сообщение о том, что не причастен к этой проблеме.

«У некоторых клиентов могут наблюдаться сложности в работе YouTube. Информации о сроках восстановления работы YouTube у нас нет. Мы рекомендуем проверить качество связи МТС, воспользовавшись другими сервисами», − проговорил бот «МТС».

Деградация YouTube

Россияне начали жаловаться на сбой в работе сервиса 1 августа. Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении видео-хостинга. Среди них − многочисленные нарушения законодательства, а также неуважение к России, передали в РИА Новости. Кроме того, одной из причин считают проблему с хранением данных в российских дата-центрах.

Замедление сайта привело к неожиданным последствиям: просмотры детского контента у российских онлайн-кинотеатров и видеосервисов кратно выросли, добавили в «Коммерсанте».

А как дела обстоят с RUTUBE? Только за последние три года аудитория сервиса увеличилась в 15 раз.

Более 95 млн россиян смотрят видеоролики YouTube каждый месяц, а пользовательская база RUTUBE составляет 47,6 млн человек в месяц, поделился статистикой с siapress.ru блогер-маркетолог Алексей Бегин.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 78, комментариев: 0
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