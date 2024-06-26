Озеленение Сургута идет полным ходом

С каждым годом в Сургуте становится все более красочно. В этом сезоне в городе обещали высадить 400 тысяч цветов. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. О том, как в Сургуте проходит «зеленая кампания» − в обзоре siapress.ru.

Стартовали вовремя

Озеленение Сургута стартовало 8 июня. В целом, город не сильно задержался в высадке цветов, несмотря на неблагоприятную погоду. Так, например, в прошлом году работы начались чуть раньше − 4 июня.

Власти Сургута планируют оформить 44 цветника общей площадью 45 тысяч квадратных метров. Это на восемь процентов больше, чем в 2023 году. Работы выполнили уже на 85%.

«Уже можно встретить цветочные украшения возле памятника основателям города Сургута, на развязке на ул. Ленина − Мира, на ул. Показаньева − Губкина, около Мемориала Славы, Площади Советов и многие других местах. Также планируем с понедельника приступить к установке вазонов, подвесных кашпо. Всего их будет около 1 200 штук в различных частях города, в том числе в новых локациях. Это улица Грибоедова, проспект Мира от Островского до 30 лет Победы, Никольская и ряд других», − рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Особое внимание уделили новому оформлению цветника у памятника основателям Сургута при подготовке к 430-летию муниципалитета

Также в городе планируют обновить газон по проспекту Набережный и на участке на Кукуевицкого. Еще несколько территорий находятся на согласовании.

Что же новенького?

В Сургуте не только стали высаживать больше растений, но и внесли в перечень территорий для озеленения шесть новых локаций.

Украшение в виде цветочных полос в скором времени появятся на перекрестках улиц Энгельса − Гагарина, пр. Ленина − ул. Бахилова, ул. Островского − Профсоюзов, пр. Мира − ул. Маяковского, пр. Мира − ул. 30 лет Победы и ул. 30 лет Победы − ул. Каролинского.

Не только сажать, но и ухаживать

Цветы при хорошей погоде будут радовать сургутян до середины осени. К тому же, за ними тщательно ухаживают.

«Чтобы клумба всегда находилась в красивом цветущем виде – это большой труд. У нас подрядчик в течение всего сезона производит ежедневный полив. Особенно в жаркую погоду – иногда даже два раза требуется полив. Подкормки, обязательно рыхление, борьба с сорной растительностью, замена увядших, то есть отцветших бутонов. Все это в комплексе и дает такое пышное цветение в течение всего сезона», − пояснила Ирина Николаенко.

Бывает, что клумбы могут потерять ухоженный вид не только из-за погоды, но и из-за самих горожан.

«Могут пять-шесть растений прихватить себе на дачу. Был у нас недавно случай на развязке в районе «Сити Центра»: машина при ДТП заехала на клумбы. На ремонт ящик цветов ушел. Восстановление клумб предусмотрено в контракте у подрядчика. Он должен сохранять растения и заменять при необходимости», − добавила директор учреждения.

В питомниках и теплицах на территории округа выращивают свыше полумиллиона растений. Часть из них высаживают сразу, остальные − находятся в резерве для замены. «Все начинается с февраля в теплицах, в конце апреля обычно рассада вся готова к высадке. Всего 18 у нас теплиц, в которых выращивается более 500 тысяч растений. Половина из них идет сразу на посадку, остальные на замену», − рассказал руководитель подрядной организации Халим Ганиев.

Клумбы без клещей

Власти Сургута также позаботились о безопасности горожан. Летом запланированы три противоклещевые обработки. Одну из них уже провели. Результат − ни одного клеща на обработанной территории не обнаружено.

«Мы проводим три обработки против клещей на территории общего пользования, учебных заведений, детских садов, школ, объектов здравоохранения, спортивных объектов. Всего 310 объектов на площади 440 гектаров. Вторая обработка запланирована 25 июня по 7 июля, но в связи с прогнозами о неблагоприятной погоде, мы на день-два сдвинем график обработки», − пояснила Ирина Николаенко.

В летний период запланировано и трехкратное кошение газонов. К работам приступили 17 июня. Общая площадь газонов, подлежащих кошению, составляет около 265,7 гектаров. Не забывают ухаживать и за деревьями и кустарниками.