Юрист разъяснил все тонкости работы в предпраздничные дни

«Имеет ли работодатель право заставить сотрудника отработать полный день перед праздником?» – таким вопросом задался читатель siapress.ru Илья Вихорьков.

Действительно, по законодательству в предпраздничный день продолжительность рабочего дня уменьшается на один час. Этот принцип действует, например, и сегодня в преддверии 8 Марта. Однако на деле зачастую бывает иначе. Работники не только отрабатывают полный день, но и не получают компенсации за это – а ведь по законодательству имеют на нее право. Разобраться во всех тонкостях этого вопроса помог юрист сервиса SuperJob Александр Южалин.

Кто может уйти пораньше

По словам эксперта, правило о сокращенном рабочем дне применяется ко всем, кто работает по трудовому договору. Причем режим работы роли в этом вопросе не играет – на уменьшенную нагрузку в предпраздничный день могут рассчитывать даже те, кто, например, ограничивается неполным рабочим временем.

Также не имеет значения, например, форма собственности предприятия, в котором трудятся сотрудники. Если деятельность работодателя регулируется ТК РФ, значит, работникам положен сокращенный рабочий день. Впрочем, есть исключения.

Кого могут не отпускать

Есть организации, которые не могут допустить перерыва в работе, а значит и сокращение рабочего дня невозможно. Это так называемые непрерывно действующие организации. К их числу, относят, например, нефтеперерабатывающие предприятия, учреждения, занимающиеся ЖКХ, организации в сфере дорожного хозяйства и ряд других. Их сотрудники, увы, могут быть вынуждены даже в предпраздничный день трудиться «от звонка до звонка». Но они могут рассчитывать на компенсацию.

«В таких организациях работникам, которые отработали полный предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы», – подчеркивает Александр Южалин.

Что делать, если не отпустили

Знающий нормы законодательства работник в предпраздничный день вполне может уйти с рабочего места пораньше, а вот незнакомый с ТК РФ работодатель может за это наказать. Ситуации, когда вполне правомерный уход с работы оборачивается для сотрудника дисциплинарным высказыванием не так редки, как хотелось бы. В этой ситуации закон защищает интересы работника, подчеркивает юрист.

Алгоритм действий следующий:

ШАГ 1: обратиться к работодателю с письменными требованиями об отмене приказа о дисциплинарном взыскании, обосновав свои требования статьей 95 ТК РФ;

ШАГ 2: в случае, если работодатель не прислушался к обращению и взыскание не снял, обратиться в государственную инспекцию труда либо суд.

Главное – помнить, что список нерабочих праздничных дней, перед которыми с работы можно уйти пораньше, строго ограничен и тоже регламентируется законодательством. Напоминание о том, какие дни официально являются нерабочими, есть на сайте Минтруда.