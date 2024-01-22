Требование сургутян быстро очищать город после снегопада – это «хрущевский волюнтаризм»

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=kir7f1KqyUaxJwgJga5TjSp+/sitZDOS8iTwZNoxliO4pJnd4QVpD4gdVSh/jdJNjkT6PLiz78lc2iwJD8TKfRlW1VTv7UldtPXVrE+m/+Pd2ApOwMRs40I1CwdftNGvIp+eYQGwZIa/a1+CQAqVmEvVRjSQjbu43RGp9DdESq8FMUyBBbDW8RZcui/hOGEK"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=kir7f1KqyUaxJwgJga5TjSp+/sitZDOS8iTwZNoxliO4pJnd4QVpD4gdVSh/jdJNjkT6PLiz78lc2iwJD8TKfRlW1VTv7UldtPXVrE+m/+Pd2ApOwMRs40I1CwdftNGvIp+eYQGwZIa/a1+CQAqVmEvVRjSQjbu43RGp9DdESq8FMUyBBbDW8RZcui/hOGEK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=3uGdrynBTT8YT1kpbZUCBtEtXwFiQ2u/z+Sjp26H67XMOR2enx8G955pwSORhb0xmrkp4aMU0JuMgUtvxcA7Kepu0Id3IeIFbQM/8sNV+Obb+geHeQM95JwF6goE/hVl3bbgEqE1q1xXMApzEEGt2d1ZyJmqp9+jQxBT8kkTC6vewipXAOu4P0kzIwYyX4L7"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=3uGdrynBTT8YT1kpbZUCBtEtXwFiQ2u/z+Sjp26H67XMOR2enx8G955pwSORhb0xmrkp4aMU0JuMgUtvxcA7Kepu0Id3IeIFbQM/8sNV+Obb+geHeQM95JwF6goE/hVl3bbgEqE1q1xXMApzEEGt2d1ZyJmqp9+jQxBT8kkTC6vewipXAOu4P0kzIwYyX4L7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=3uGdrynBTT8YT1kpbZUCBtEtXwFiQ2u/z+Sjp26H67XMOR2enx8G955pwSORhb0xmrkp4aMU0JuMgUtvxcA7Kepu0Id3IeIFbQM/8sNV+Obb+geHeQM95JwF6goE/hVl3bbgEqE1q1xXMApzEEGt2d1ZyJmqp9+jQxBT8kkTC6vewipXAOu4P0kzIwYyX4L7"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=3uGdrynBTT8YT1kpbZUCBtEtXwFiQ2u/z+Sjp26H67XMOR2enx8G955pwSORhb0xmrkp4aMU0JuMgUtvxcA7Kepu0Id3IeIFbQM/8sNV+Obb+geHeQM95JwF6goE/hVl3bbgEqE1q1xXMApzEEGt2d1ZyJmqp9+jQxBT8kkTC6vewipXAOu4P0kzIwYyX4L7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=kir7f1KqyUaxJwgJga5TjSp+/sitZDOS8iTwZNoxliO4pJnd4QVpD4gdVSh/jdJNjkT6PLiz78lc2iwJD8TKfRlW1VTv7UldtPXVrE+m/+Pd2ApOwMRs40I1CwdftNGvIp+eYQGwZIa/a1+CQAqVmEvVRjSQjbu43RGp9DdESq8FMUyBBbDW8RZcui/hOGEK"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=kir7f1KqyUaxJwgJga5TjSp+/sitZDOS8iTwZNoxliO4pJnd4QVpD4gdVSh/jdJNjkT6PLiz78lc2iwJD8TKfRlW1VTv7UldtPXVrE+m/+Pd2ApOwMRs40I1CwdftNGvIp+eYQGwZIa/a1+CQAqVmEvVRjSQjbu43RGp9DdESq8FMUyBBbDW8RZcui/hOGEK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,5896   EUR  96,3835  

Новости

Больше новостей
Ленина вы воспринимаете как…
Комментировать
0
Ваше настроение:
Комментировать
0
Ностальгируете ли вы по 90-м?
Комментировать
0
Надо ли запрещать поставлять в Россию пиво из недружественных стран, в том числе считающихся лучшими в мире производителями пива (Германия, Чехия, Литва и пр.)?
Комментировать
0
Согласно исследованию ВЦИОМ, 74 процента россиян обожают зиму. А вы...
Комментировать
0
Больше опросов

​Чем больше мы строим дорог и тротуаров, тем больше нам нужно очищать их от снега и ремонтировать

Требование сургутян быстро очищать город после снегопада – это «хрущевский волюнтаризм»

​Чем больше мы строим дорог и тротуаров, тем больше нам нужно очищать их от снега и ремонтировать
Фото А.Леонова

Проблема уборки снега в малом городе и в мегаполисе – это две большие разницы. Когда-то Сургут имел население в 10 тысяч жителей, и я помню, как зимой мне, школьнику, приходилось добираться из старого Сургута (района нынешнего ТЦ «Сибирь») до школы, где сейчас находится НГДУ «Сургутнефть», пешком. Это было весь период с 1 сентября до последнего звонка перед летними каникулами. Никаких чисток тротуаров от снега, кроме тротуаров у домовладений, не было. Передвижение осуществлялось исключительно по обочине автодороги, благо транспорта было немного, а все остальное – протоптанные людьми тропинки, подобные тем, которые сегодня протаптывают пешеходы на газонах, в том числе и зимой.

Следующий парадокс: чем больше мы строим в городе дорог и пешеходных тротуаров, тем больше их надо очищать от снега и тем больше их надо ремонтировать: снимать износившийся слой асфальта и накладывать новый.

Специалисты посчитали, что автомобиль добывает своими шипами за год 20 кг асфальтной пыли. Если подсчитать для Сургута с его 250 тысячами единиц транспорта, то это 5 тысяч тонн, или почти 100 вагонов грузоподъемностью 60 тонн этой добытой шипами автомобилей асфальтовой пыли. Почему улицы города утопают весной и осенью в грязи? Вот эти 5000 тонн добытой асфальтовой грязи шипами автомобиля плюс сотни тонн песка, который коммунальщики разбрасывают по дорогам в период гололеда, и создают городскую грязь. Тюмень отдыхает.

Вся эта песчано-асфальтовая смесь зимой смешивается со снегом и вывозится, в лучшем случае, на полигоны. Что в основном находится в черте города (как полигон «9 квартал») или на тот же Заячий остров, и все это попадает потом на почву или с талыми водами в Сайму или Обь. Обваловка полигонов подрядчиками выполняется для галочки. Летом эту асфальтовую пыль коммунальщики метут на газоны или она поднимается ветрами в атмосферу, которой мы сегодня дышим.

И не зря Сургут сегодня занимает первое место в РФ по загрязнению воздуха, но кого бы это волновало? Общественность города сейчас не интересуется экологией. Передовых технологий по переработке снега в городе нет совсем. Подрядчики не хотят нести затраты на такой процесс переработки снега, как снеготаяние. Им проще свалить грязный снег на полигоны, то есть в Сайму или Обь, чем заняться экологичными способами снеготаяния. В Ханты-Мансийске подрядчик включает свою станцию снеготаяния тогда, когда приходит проверка. А в остальное время он тоже просто вывозит снег на полигон, с которого происходит загрязнение реки Иртыш.

То, что сегодня требуют наши жители по чистке города от снега, – это «хрущевский волюнтаризм». После обильного снегопада город можно разумно очистить за 3-5 дней. Поэтому нам, обывателям, надо запастись терпением и не терроризировать городскую администрацию требованиями подать чистый город от снега здесь и сейчас. Если мы решили жить в мегаполисе, где за год выпадает огромное количество осадков в виде снега и дождя, то нужно понимать, что сезонная обувь никто не отменял.

Понятно, что времена болотников и валенок прошли, но сугробы, гололед, лужи и грязь – это необходимое зло, с которым можно бороться только в меру своих бюджетных возможностей. А бюджетные возможности мегаполиса в 40 млрд рублей, хоть и большие, но не позволяют бороться с природными явлениями, как бы нам хотелось. Впрочем, к работе городской администрации по зимнему содержанию города есть обоснованные претензии. Ведь Сургут идет вторым в гонке, вслед за Ханты-Мансийском, за получение «почетного приза» ОНФ – «общественной лопаты» по уборке снега.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:56, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#376 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eIMTSZuur7kTcd6HfmXLwFIXO2k60ulyDRM/AkhzKYFFv3NcaBXybjEY2eUhF0OYMkUyfVjPbf/PwXqRj07hu1w2qkh3l8mXv3MPl/j8L7HgmQyG/SA0CQKeoNeliFLC"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eIMTSZuur7kTcd6HfmXLwFIXO2k60ulyDRM/AkhzKYFFv3NcaBXybjEY2eUhF0OYMkUyfVjPbf/PwXqRj07hu1w2qkh3l8mXv3MPl/j8L7HgmQyG/SA0CQKeoNeliFLC"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#376 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eIMTSZuur7kTcd6HfmXLwFIXO2k60ulyDRM/AkhzKYFFv3NcaBXybjEY2eUhF0OYMkUyfVjPbf/PwXqRj07hu1w2qkh3l8mXv3MPl/j8L7HgmQyG/SA0CQKeoNeliFLC"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eIMTSZuur7kTcd6HfmXLwFIXO2k60ulyDRM/AkhzKYFFv3NcaBXybjEY2eUhF0OYMkUyfVjPbf/PwXqRj07hu1w2qkh3l8mXv3MPl/j8L7HgmQyG/SA0CQKeoNeliFLC"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#376 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eIMTSZuur7kTcd6HfmXLwFIXO2k60ulyDRM/AkhzKYFFv3NcaBXybjEY2eUhF0OYMkUyfVjPbf/PwXqRj07hu1w2qkh3l8mXv3MPl/j8L7HgmQyG/SA0CQKeoNeliFLC"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eIMTSZuur7kTcd6HfmXLwFIXO2k60ulyDRM/AkhzKYFFv3NcaBXybjEY2eUhF0OYMkUyfVjPbf/PwXqRj07hu1w2qkh3l8mXv3MPl/j8L7HgmQyG/SA0CQKeoNeliFLC"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне могут выиграть путешествие 756
  2. Городское хозяйство в Сургуте будет курировать советник мэра 720
  3. ​СМИ: в Нижневартовске прошли обыски в военкомате из-за купленных военных билетов 518
  4. ​В Нижневартовске обыски в военкомате завершились возбуждением уголовного дела 462
  5. ​Жить и давать жить другим 443
  6. ​Аренда квартир в России подорожала почти наполовину 439
  7. Сургутянин спрятал наркотики в изюм из мюсли, чтобы пронести их в колонию 382
  8. На железнодорожном вокзале в Нягани откроют багажное отделение 367
  9. Подросток из Югры на «ВАЗе» устроил аварию с четырьмя пострадавшими 351
  10. ​Жители Ханты-Мансийска заметили медведя-шатуна 349
  1. В Югре в выходные потеплеет до -3 градусов и пройдут снегопады 2037
  2. ​Спасти Ваню 1875
  3. Перелеты «экономом» в России подорожали на 22% за год 1757
  4. На территории пяти храмов Сургута организуют купели к Крещению Господнему 1542
  5. ​Чем экономика России удивила мир? 1508
  6. ​Плоский мир 1374
  7. В Сургуте в рамках КРТ приступают к строительству первого дома 1348
  8. В отдаленном поселении Сургутского района открыли новую амбулаторию 1336
  9. ​Власти еле успевают реагировать на предписания прокуратуры по поводу уборки снега, до возмущений от граждан руки не доходят 1325
  10. В Сургуте изменили три существующих автобусных маршрута 1296
  1. ​Преступление против страны 12116
  2. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 9448
  3. ​Сургут потерял очередного директора ДАиГ 4424
  4. ​Сургуту нужны старожилы 4097
  5. ​С инженерной, архитектурной и средовой точки зрения Сургуту пора строить жилье, как в середине XXI века. А мы пока строим как в середине XX-го 3976
  6. ​В Югре проиндексировали социальные выплаты 3753
  7. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 3631
  8. В ХМАО новым гражданам страны вручили повестки в военкомат 3310
  9. ​Райский сад в Сургуте 3003
  10. ​Сургуту необходимо провести сразу несколько реформ, каждая из которых сопоставима по масштабу с транспортной 2959

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика