Требование сургутян быстро очищать город после снегопада – это «хрущевский волюнтаризм»

Проблема уборки снега в малом городе и в мегаполисе – это две большие разницы. Когда-то Сургут имел население в 10 тысяч жителей, и я помню, как зимой мне, школьнику, приходилось добираться из старого Сургута (района нынешнего ТЦ «Сибирь») до школы, где сейчас находится НГДУ «Сургутнефть», пешком. Это было весь период с 1 сентября до последнего звонка перед летними каникулами. Никаких чисток тротуаров от снега, кроме тротуаров у домовладений, не было. Передвижение осуществлялось исключительно по обочине автодороги, благо транспорта было немного, а все остальное – протоптанные людьми тропинки, подобные тем, которые сегодня протаптывают пешеходы на газонах, в том числе и зимой.

Следующий парадокс: чем больше мы строим в городе дорог и пешеходных тротуаров, тем больше их надо очищать от снега и тем больше их надо ремонтировать: снимать износившийся слой асфальта и накладывать новый.

Специалисты посчитали, что автомобиль добывает своими шипами за год 20 кг асфальтной пыли. Если подсчитать для Сургута с его 250 тысячами единиц транспорта, то это 5 тысяч тонн, или почти 100 вагонов грузоподъемностью 60 тонн этой добытой шипами автомобилей асфальтовой пыли. Почему улицы города утопают весной и осенью в грязи? Вот эти 5000 тонн добытой асфальтовой грязи шипами автомобиля плюс сотни тонн песка, который коммунальщики разбрасывают по дорогам в период гололеда, и создают городскую грязь. Тюмень отдыхает.

Вся эта песчано-асфальтовая смесь зимой смешивается со снегом и вывозится, в лучшем случае, на полигоны. Что в основном находится в черте города (как полигон «9 квартал») или на тот же Заячий остров, и все это попадает потом на почву или с талыми водами в Сайму или Обь. Обваловка полигонов подрядчиками выполняется для галочки. Летом эту асфальтовую пыль коммунальщики метут на газоны или она поднимается ветрами в атмосферу, которой мы сегодня дышим.

И не зря Сургут сегодня занимает первое место в РФ по загрязнению воздуха, но кого бы это волновало? Общественность города сейчас не интересуется экологией. Передовых технологий по переработке снега в городе нет совсем. Подрядчики не хотят нести затраты на такой процесс переработки снега, как снеготаяние. Им проще свалить грязный снег на полигоны, то есть в Сайму или Обь, чем заняться экологичными способами снеготаяния. В Ханты-Мансийске подрядчик включает свою станцию снеготаяния тогда, когда приходит проверка. А в остальное время он тоже просто вывозит снег на полигон, с которого происходит загрязнение реки Иртыш.

То, что сегодня требуют наши жители по чистке города от снега, – это «хрущевский волюнтаризм». После обильного снегопада город можно разумно очистить за 3-5 дней. Поэтому нам, обывателям, надо запастись терпением и не терроризировать городскую администрацию требованиями подать чистый город от снега здесь и сейчас. Если мы решили жить в мегаполисе, где за год выпадает огромное количество осадков в виде снега и дождя, то нужно понимать, что сезонная обувь никто не отменял.

Понятно, что времена болотников и валенок прошли, но сугробы, гололед, лужи и грязь – это необходимое зло, с которым можно бороться только в меру своих бюджетных возможностей. А бюджетные возможности мегаполиса в 40 млрд рублей, хоть и большие, но не позволяют бороться с природными явлениями, как бы нам хотелось. Впрочем, к работе городской администрации по зимнему содержанию города есть обоснованные претензии. Ведь Сургут идет вторым в гонке, вслед за Ханты-Мансийском, за получение «почетного приза» ОНФ – «общественной лопаты» по уборке снега.