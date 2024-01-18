Что изменится в ОГЭ и ЕГЭ 2024 года

Каждый год школьников ожидают новые изменения в ОГЭ и ЕГЭ. Что им предстоит в 2024 году − рассказали эксперты Объясняем.рф.
ОГЭ
В следующем году будут внесены изменения в ОГЭ по нескольким предметам, главным образом по русскому языку и литературе. Нововведения не такие масштабные, как в ЕГЭ, но девятиклассникам лучше ознакомиться с ними заранее.
Русский язык
Добавится четыре задания с развернутыми ответами.
Литература
Максимальный первичный балл за работу уменьшится с 42 до 37 баллов.
История
Добавится раздел «Новейшая история России».
Обществознание
На экзамене будут проверять развитость эмоционального интеллекта.
Химия
В заданиях появятся новые темы:
- типы кристаллических решеток,
- водородные соединения,
- способы идентификации и получение газов,
- способы применения химических веществ в реальной жизни,
- первоначальные органические вещества и биологически важные вещества: белки, жиры и углеводы.
ЕГЭ
В следующем году в ЕГЭ появятся нововведения практически по всем предметам, кроме базовой математики и химии. Рассказываем, к чему готовиться абитуриентам.
Профильная математика
В первой части экзамена появится задание по геометрии, где нужно будет:
- определить координаты точки и вектора;
- произвести операции над векторами;
- вычислить длину и координаты вектора, угол между векторами.
Максимальный первичный балл увеличат с 31 до 32 баллов.
Русский язык
Формулировки заданий упростили. Кроме того:
- в заданиях 13 и 14 теперь нужно выбрать несколько ответов в виде цифр;
- изменилась система оценки ответов к заданиям 8 и 26 на синтаксические нормы и языковые средства выразительности;
- задание к сочинению звучит по-другому: теперь нужно обосновать свое мнение примером из жизненного, читательского или историко-культурного опыта.
Максимальный первичный балл снизился с 54 до 50 баллов.
Литература
Количество заданий базового уровня снизили с 7 до 6.
В задании 11.4, сочинение, теперь нужно выбрать одного из трех писателей-классиков для раскрытия темы. Проверять же теперь будут не только знание литературы, но и речевые, грамматические нормы языка.
В заданиях с развернутым ответом повысились требования к грамотности.
Изменения сделают систему оценок еще более объективной, так как выпускники будут опираться на конкретные произведения из школьной программы, а не на любые прочитанные.
Максимальный первичный балл изменился с 53 до 48.
Информатика
Структура экзамена не изменилась, но в задании 13 выпускник должен будет показать умение использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP. Такое задание уже было в ЕГЭ 2020 года.
Физика
Заданий стало меньше — 26 вместо 30.
В первой части удалили:
- задание на распознавание графических зависимостей;
- два задания на определение соответствия формул и физических величин по механике и электродинамике.
Во второй части:
- убрали расчетную задачу высокого уровня сложности;
- перенесли задание с кратким ответом в виде числа в первой части работы из раздела «МКТ и термодинамика» в раздел «Механика».
Объем проверяемых знаний и навыков в заданиях базового уровня с кратким ответом уменьшили.
Максимальный первичный балл изменен с 54 до 45.
Биология
Теперь нужно знать больше определений и понятий.
Число заданий сократилось с 29 до 28 — убрали под номером 20, которое было одним из самых сложных.
Максимальный первичный балл изменен с 59 до 57.
История
Структуру задания 18 на установление причинно-следственных связей расписали более подробно, чтобы исключить двусмысленность.
Содержание экзамена расширили до событий 2022 года − по истории России и по всеобщей.
Обществознание
Изменения коснулись только системы оценки задания 24, где нужно составить сложный план. Кроме того, его формулировка стала точней.
Иностранные языки
Задания распределены по базовому и высокому уровням сложности.
Задание, где нужно проанализировать данные таблицы и диаграммы, а также описать изображение, стало понятней — изменились формулировки.
Количество баллов за выполнение некоторых заданий стало меньше:
- 1 (аудирование) и 11 (чтение) — 2 балла;
- 2 (аудирование) и 10 (чтение) — 3 балла.
Максимальный первичный балл — 82 вместо 86.