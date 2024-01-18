Что изменится в ОГЭ и ЕГЭ 2024 года

Каждый год школьников ожидают новые изменения в ОГЭ и ЕГЭ. Что им предстоит в 2024 году − рассказали эксперты Объясняем.рф.

ОГЭ

В следующем году будут внесены изменения в ОГЭ по нескольким предметам, главным образом по русскому языку и литературе. Нововведения не такие масштабные, как в ЕГЭ, но девятиклассникам лучше ознакомиться с ними заранее.

Русский язык

Добавится четыре задания с развернутыми ответами.

Литература

Максимальный первичный балл за работу уменьшится с 42 до 37 баллов.

История

Добавится раздел «Новейшая история России».

Обществознание

На экзамене будут проверять развитость эмоционального интеллекта.

Химия

В заданиях появятся новые темы:

типы кристаллических решеток,

водородные соединения,

способы идентификации и получение газов,

способы применения химических веществ в реальной жизни,

первоначальные органические вещества и биологически важные вещества: белки, жиры и углеводы.

ЕГЭ

В следующем году в ЕГЭ появятся нововведения практически по всем предметам, кроме базовой математики и химии. Рассказываем, к чему готовиться абитуриентам.

Профильная математика

В первой части экзамена появится задание по геометрии, где нужно будет:

определить координаты точки и вектора;

произвести операции над векторами;

вычислить длину и координаты вектора, угол между векторами.

Максимальный первичный балл увеличат с 31 до 32 баллов.

Русский язык

Формулировки заданий упростили. Кроме того:

в заданиях 13 и 14 теперь нужно выбрать несколько ответов в виде цифр;

изменилась система оценки ответов к заданиям 8 и 26 на синтаксические нормы и языковые средства выразительности;

задание к сочинению звучит по-другому: теперь нужно обосновать свое мнение примером из жизненного, читательского или историко-культурного опыта.

Максимальный первичный балл снизился с 54 до 50 баллов.

Литература

Количество заданий базового уровня снизили с 7 до 6.

В задании 11.4, сочинение, теперь нужно выбрать одного из трех писателей-классиков для раскрытия темы. Проверять же теперь будут не только знание литературы, но и речевые, грамматические нормы языка.

В заданиях с развернутым ответом повысились требования к грамотности.

Изменения сделают систему оценок еще более объективной, так как выпускники будут опираться на конкретные произведения из школьной программы, а не на любые прочитанные.

Максимальный первичный балл изменился с 53 до 48.

Информатика

Структура экзамена не изменилась, но в задании 13 выпускник должен будет показать умение использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP. Такое задание уже было в ЕГЭ 2020 года.

Физика

Заданий стало меньше — 26 вместо 30.

В первой части удалили:

задание на распознавание графических зависимостей;

два задания на определение соответствия формул и физических величин по механике и электродинамике.

Во второй части:

убрали расчетную задачу высокого уровня сложности;

перенесли задание с кратким ответом в виде числа в первой части работы из раздела «МКТ и термодинамика» в раздел «Механика».

Объем проверяемых знаний и навыков в заданиях базового уровня с кратким ответом уменьшили.

Максимальный первичный балл изменен с 54 до 45.

Биология

Теперь нужно знать больше определений и понятий.

Число заданий сократилось с 29 до 28 — убрали под номером 20, которое было одним из самых сложных.

Максимальный первичный балл изменен с 59 до 57.

История

Структуру задания 18 на установление причинно-следственных связей расписали более подробно, чтобы исключить двусмысленность.

Содержание экзамена расширили до событий 2022 года − по истории России и по всеобщей.

Обществознание

Изменения коснулись только системы оценки задания 24, где нужно составить сложный план. Кроме того, его формулировка стала точней.

Иностранные языки

Задания распределены по базовому и высокому уровням сложности.

Задание, где нужно проанализировать данные таблицы и диаграммы, а также описать изображение, стало понятней — изменились формулировки.

Количество баллов за выполнение некоторых заданий стало меньше:

1 (аудирование) и 11 (чтение) — 2 балла;

2 (аудирование) и 10 (чтение) — 3 балла.

Максимальный первичный балл — 82 вместо 86.