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​Передай нуждающимся: как в мире много лет питаются продуктами с истекающим сроком годности

Как решается проблема пищевых потерь в мире и в Югре

​Передай нуждающимся: как в мире много лет питаются продуктами с истекающим сроком годности
Фото: ru.freepik.com

В российских магазинах хотят ввести социальные полки с продуктами с истекающим сроком годности. Бесплатно получить еду смогут пенсионеры и социально незащищенные категории граждан. Об этом говорится в законопроекте, который внесли в Госдуму 10 января.

Между тем фудшеринг, то есть распределение продуктов питания с подходящим сроком годности, не первый год развивается в зарубежных странах. Это движение зародилось еще в конце 20 века в Европе. Как фудшеринг реализуют сейчас − в материале siapress.ru.

Франция

В некоторых странах Евросоюза передача продуктов с истекающим сроком годности − право торговых сетей. Однако, например, во Франции подобная практика стала обязанностью. Торговые сети должны передавать непроданные продукты питания на благотворительность.

«Сначала это требование было ограничено более крупными розничными торговцами, а затем постепенно распространялось и на других субъектов. В то же время несмотря на то, что согласно налоговому законодательству, НДС с передачи таких товаров не начисляется, право не восстанавливать налоговый вычет в подобной ситуации потенциальный плательщик НДС теряет», − говорится в аналитике ВАВТ Минэкономразвития России.

Все свежие, замороженные или сухие пищевые продукты, за исключением алкогольных напитков, могут быть переданы в дар при условии, что они соответствуют требованиям к маркировке.

Во Франции есть законодательный запрет на выброс пригодной к употреблению еды. В Орегоне и США запрещено выбрасывать любые пищевые отходы, подчеркивают в РБК.

Чехия

В Чехии передача пригодных к употреблению продуктов питания на благотворительность также является обязательной практикой. Подчеркнем, что при этом устанавливается ставка НДС в 0%, в связи с чем у магазина, как донора продуктов питания, сохраняется право на вычет входного НДС.

Испания

Товарные остатки передают и в Испании. Однако эта норма действует только в отношении крупных магазинов.

США

У 50 штатов США есть различные законы о пожертвованиях продуктов питания. Также устанавливаются специальные налоговые льготы для продовольственных доноров. Однако в Америке нет НДС, что значительно облегчает процесс передачи товара для доноров, добавили в Минэкономразвития России.

Кроме того, фудшеринг приняли и фермеры. В США существуют специальные сервисы, в которых размещают объявления об излишках урожая, сообщает life.ru.

Болгария

Согласно закону о налоге на добавленную стоимость доноры продуктов питания в Болгарии освобождаются от уплаты НДС на пожертвованные продукты, если стоимость пожертвованных продуктов питания не превышает 0,5% от оборота ритейлера/производителя за предыдущий год. Также страна имеет объемный и четкий перечень с категориями и видами продукции, которую можно передать на благотворительность.

Дополнение: Югра

В Нефтеюганске уже более трех лет существует проект «Фудшеринг». Пекарни и магазины города передают волонтерам продукцию, у которой истекает срок годности. Добровольцы развозят еду по многодетным семьям и нуждающимся.

Подчеркнем, что руководитель проекта «Фудшеринг» вошел в амбассадорский топ-30 в Международном форуме #МЫВМЕСТЕ.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 86, комментариев: 0
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