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«В моей смерти прошу никого не винить»: девять сургутян добровольно ушли из жизни в 2023 году

Почему сургутяне пытаются добровольно уйти из жизни?

«В моей смерти прошу никого не винить»: девять сургутян добровольно ушли из жизни в 2023 году
Фото: ru.freepik.com

Ежегодно 10 сентября в мире отмечается День предотвращения самоубийств. Это серьезная общественная проблема, требующая комплексной работы органов здравоохранения, образования, правоохранительных органов и других сфер. По данным ВОЗ, Россия входит в топ-10 стран по общему коэффициенту смертности от самоубийств, ранее сообщал «Коммерсант». А во всем мире ежегодно более 700 тысяч человек погибают в результате суицида. Как предотвращают самоубийства в Сургуте − в материале siapress.ru.

Статистика последних лет

За год количество суицидальных попыток среди сургутян уменьшилось в 2,4 раза. При этом, 19 из 20 таких случаев являются первичными. Лишь одна попытка несовершеннолетнего оказалась повторной.

«За восемь месяцев 2023 года − 20 случаев, за аналогичный период 2022 года – 48 случаев. Из общего количества суицидальных попыток за 8 месяцев 2023 года суициды среди взрослого населения составили 17 случаев (85,0 %) (за 2022 г. – 43 случая (89,6%), среди несовершеннолетних – три случая (15,0 %) (за 2022 г. – пять случаев (10,4%)», − рассказали в пресс-службе БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница».

Подчеркнем, что за восемь месяцев 2023 года в городе зарегистрировали девять завершенных суицидов. В прошлом году за тот же период времени их насчитывалось 12. Все случаи были связаны с совершеннолетними жителями Сургута.

Мужчины или женщины?

В Сургуте суицидальные попытки совершает одинаковое количество мужчин и женщин − по десять человек. Среди несовершеннолетних - статистика иная, все три случая − это девочки.

«За восемь месяцев 2022 года в совершении суицидальных попыток лидировали мужчины: 28 попыток совершены мужчинами (58,3 %), 20 попыток – женщинами (41,7 %), среди несовершеннолетних все пять случаев – девочки», − напомнили в ведомстве.

За этот год в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» зарегистрировали 20 случаев суицидальных попыток, из них три − среди несовершеннолетних.

Обратим внимание, что с подобными наклонностями в учреждение обращается одинаковое количество мужчин и женщин − по 10 человек. Однако ранее представители сильного пола занимали лидирующую позицию.

«За 8 месяцев 2023 года больше всего зарегистрировано суицидальных попыток в возрастной категории старше 55 лет (40,0 %) от всех суицидентов. В предыдущие годы, как правило, больше всего суицидальных попыток зарегистрировано в возрастной категории от 30 до 38 лет», − добавили в учреждении.

Путь в никуда

Сургутяне уходят из этой жизни по-разному, однако первые места по формам суицидальной попытки разделяют повешение, отравление, самоповреждение и падение с высоты. Так, специалисты представили статистику за два года:

  • Первое место − повешение: семь попыток (35,0%);
  • Второе место − отравление: шесть попыток (30,0%);
  • Третье место − самоповреждение: пять попыток (25,0%);
  • Четвертое место − падение с высоты: две попытки (10,0%).

Данные по несовершеннолетним отличаются. Так, 100% попыток самоубийства среди детей и подростков в этом году связаны с отравлением. И в 2022 году − 40% случаев касались падения с высоты.

О причинах

«Почему?» − этот вопрос задают многие из нас, когда узнают, что кто-то добровольно ушел из жизни. Чаще всего причину суицидальных попыток так и не удается выяснить.

В 2023 году в Сургуте в шести случаях они были связаны с состоянием психического здоровья (30%), в трех − с семейными конфликтами (15%), в одном − с конфликтами в социальной сфере. Остальные 50% − неизвестны.

Как предотвращают

В Сургуте используют методы профилактики суицидального поведения в образовательных учреждениях. В первую очередь это психологическая диагностика детей и подростков.

«Диагностика суицидального поведения включает в себя выявление непосредственных суицидальных тенденций, ближайших суицидоопасных состояний и позиций личности, предиспозиционных суицидогенных личностных характеристик, форм и уровней дезадаптации); личностно-ситуационных факторов (конфликтов и суицидальных мотивов); групповых факторов риска (социально-демографических и прочих средовых)», − пояснил медицинский психолог психоневрологической больница Сургута Владимир Беда.

Кроме того, проводятся педагогические советы, консилиумы, круглые столы, внеклассные мероприятия и другие мероприятия.

  • Единая социальная психологическая служба «Телефон доверия» 8-800-101-12-12
  • Единая служба «Детский телефон доверия» 8-800-101-12-00 8-800-200-01-22.

В Сургутской клинической психоневрологической больнице также есть телефон доверия 8 (346) 225-99-09, куда можно позвонить анонимно.

Дополнительно проводятся онлайн консультации по скайпу.

Если проблема переходит в острый период, то специалист будет рекомендовать посетить врача очно, чтобы исключить дальнейшие риски.

Онлайн консультирование носит, преимущественно, поддерживающий и направляющий характер, а не является полноценным лечением.

А что в Югре?

В 2022 году количество самоубийств в Югре достигло наибольшего значения за последние пять лет, сообщили в «86.ru» со ссылкой на Тюменьстат. Резко выросло количество суицидов среди женщин. Если в 2018 году было зарегистрировано 13 случаев, то в 2022 году − 31. Мужчин, добровольно ушедших из жизни, стабильно больше. Так, за указанный ранее период покончили жизнь самоубийством 559 представителей сильного пола и 113 женщин.

Вместе с тем, в Югре изучили статистику среди несовершеннолетних. Из 10 суицидальных попыток одна из них приходится на мальчика и девять − на девочек. Специалисты также назвали наиболее опасным возрастным периодом для подростков − 15-17 лет.

Напоминаем, ранее стало известно, что порядка 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии. Это 10% населения страны.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 199, комментариев: 0
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