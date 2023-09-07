16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,8439   EUR  105,0789  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Здоровье не купишь? Как сходить в аптеку без проблем для бюджета

Рассказываем, как правильно сэкономить на лекарствах

Здоровье не купишь? Как сходить в аптеку без проблем для бюджета
Фото: ru.freepik.com

Продолжаем нашу экономную рубрику. В этот расскажем о том, как правильно выбирать лекарства и не разориться.

Пользуйтесь сервисами для сравнения цен

В первую очередь следует сравнивать цены в аптеках, чтобы купить медикаменты по более доступной стоимости. Сургутские аптеки, например, есть в сервисе «Ваше лекарство» – для его использования даже не нужно проходить регистрацию.

Однако стоит отметить, что не всегда информация может соответствовать действительности – компании могут просто перестать ее обновлять. Поэтому необходимо уточнять цену перед покупкой в аптеке.

Покупайте в сетевых аптеках

Цена на лекарства в сетевых аптеках гораздо ниже. Это происходит из-за многих факторов: наличие программы лояльности, акций и оптовая закупка препаратов. Кроме того, у крупных фармацевтических компаний есть сайты, где можно купить лекарство гораздо дешевле.

Переходите на аналоги

У многих знаменитых брендов медикаментов есть аналоги. В обычных случаях достаточно проверить, совпадает ли действующее вещество. Например, вместо дорогостоящего Нурофена можно приобрести Ибупрофен или Воцивус.

Однако при переходе на аналог более серьезного препарата следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Не запускайте болезнь

Дешевле и быстрее вылечиться на начальных этапах. Лучше не отлагать визит к врачу, если вы ощутили недомогание. А еще лучше – проходить ежегодный профилактический осмотр, который проводится в любой поликлинике по полису ОМС. Это позволит выявить болезнь на раннем сроке и получить профессиональную консультацию.

Храните правильно

У препаратов, равно как и у продуктов, есть свои условия хранения, при соблюдении которых срок годности не будет истекать быстрее положенного. Поэтому после покупки важно прочесть инструкцию. Испорченный медикамент может нанести вред здоровью.

Ранее мы рассказывали о том, как сэкономить на еде и что будет, если питаться только дешевыми продуктами.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:40, просмотров: 44, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте готовится к открытию после ремонта улица Привокзальная 610
  2. ​В Югре оценят безопасность детей-пассажиров 545
  3. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 472
  4. Югорский рыбак обнаружил тело обнаженного мужчины в реке 401
  5. ​В Нефтеюганске пенсионер на Nissan не уступил дорогу «ВАЗу», пострадал человек 336
  6. В Югре установят три пункта весогабаритного контроля 317
  7. Хирурги удалили у сургутянки 15-сантиметровую кисту 295
  8. Городскую среду Сургута высоко оценили на федеральном уровне 292
  9. В Сургуте вновь пройдет фестиваль «60 параллель» 281
  10. ​Наталья Комарова предложила скорректировать индекс качества городской среды 271
  1. ​Сургутская ГРЭС-2 реализует проект «Искусство для всех» 2281
  2. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 2179
  3. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 2148
  4. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 2025
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 сентября? // АФИША 1854
  6. ​«Платные парковки – самый простой способ сокращения трафика. Если этого не делать, ваш город рано или поздно встанет намертво» 1771
  7. В одной из школ Сургута сформировано 16 первых классов 1645
  8. Патриотичность без альтернатив 1590
  9. ​«Школьный сезон принесет новые открытия, знания, важные жизненные уроки…» 1544
  10. В Сургуте нашли подрядчика для сноса ресторана со скандальным прошлым 1496
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 14120
  2. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 4053
  3. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 3664
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 августа? // АФИША 3543
  5. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 3146
  6. Это взлом и провокация 3083
  7. ​Идите и обрящете 3082
  8. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 2953
  9. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 2815
  10. Как развивается оленеводство в ХМАО? 2657

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика