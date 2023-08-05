Об особенностях нового закона об НДФЛ для дистанционных работников

31 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №389-ФЗ, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Они касаются налогообложения дистанционных работников и исполнителей по договорам ГПХ. Как будут рассчитываться налоги сотрудников, объясняет SuperJob.

Что изменилось

В соответствии с новой редакцией статьи 224 Налогового кодекса РФ, размер ставки НДФЛ для работников, выполняющих свои обязанности дистанционно (в том числе за пределами РФ), а также для исполнителей по договорам ГПХ, работающих из-за рубежа, составит:

• 13% — если доходы за налоговый период составляют менее 5 млн руб. или равны 5 млн руб.;

• 15% — с суммы доходов, превышающих 5 млн руб.



Налоговое резидентство сотрудника (или исполнителя), не будет иметь значения. Эти изменения благоприятно скажутся и на работодателе, и на работнике: работодателю не придется выяснять налоговое резидентство работника, чтобы правильно удержать налоги, а работник не будет платить больше налогов в случае утраты резидентства.

Такие налоговые ставки установлены в связи с тем, что доходы дистанционных работников и исполнителей по договорам ГПХ теперь относятся к доходам от источников в Российской Федерации.

Изменения внесены и в статью 208 Налогового кодекса РФ. В соответствии с новой редакцией статьи, теперь к доходам от источников в Российской Федерации относятся:

1. Вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией (за исключением договора, заключенного с обособленным подразделением российской организации, зарегистрированным за пределами Российской Федерации), с обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным на территории Российской Федерации.

Таким образом, важно, чтобы трудовой договор был заключен с российской организацией и предусматривал условие о выполнении трудовой функции дистанционно.

2. Вознаграждение, полученное налогоплательщиком за выполненные работы, оказанные услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в случае, если выполнение работ, оказание услуг, предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации осуществлены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации.

Иными словами, сюда относятся доходы исполнителя по договору ГПХ, если работы или услуги оказаны с помощью российского интернет-сегмента, но при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

• налогоплательщик — физическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации;

• доходы получены налогоплательщиком — физическим лицом на счет, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации;

• источники выплаты доходов — это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации.



Изменения вступят в силу:

• для дистанционных работников — с 1 января 2024 года;

• для исполнителей по договору ГПХ — с 1 января 2025 года.

Какие правила действуют сейчас

Сейчас все зависит от налогового статуса работника (резидент он или нерезидент). Резидентство не зависит от гражданства и определяется только по продолжительности нахождения в РФ. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

На сегодняшний день с доходов работника должен уплачиваться НДФЛ в размере:

• 13% (15% для высокооплачиваемых работников) — для резидентов РФ;

• 30% — для нерезидентов РФ.

Однако на практике работодателю практически невозможно отследить, когда работник потеряет статус резидента, чтобы иначе проводить удержание и уплату НДФЛ. У работодателя фактически нет инструментов для мониторинга этой ситуации, а сам сотрудник не обязан сообщать работодателю о смене места жительства. С принятием нового закона необходимость отслеживать статус работника в скором времени отпадет.

Кроме того, если официально, по условиям трудового договора, сотрудник работает за рубежом, то такие доходы сейчас признаются доходами, полученным от источников за пределами Российской Федерации. В этом случае работник, имеющий статус налогового резидента РФ, должен исчислять, декларировать и уплачивать налог на доходы физических лиц самостоятельно по завершении налогового периода. Если же такой сотрудник не имеет статуса налогового резидента РФ, то доходы не являются объектом обложения НДФЛ в Российской Федерации, то есть налог работник платит сам, в соответствии с законодательством другого государства.

По новым правилам все работники окажутся в равных условиях. Независимо от их резидентства, с их доходов будет удерживаться и перечисляться налог.