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Как россияне за рубежом могут получить пенсию на счет в РФ // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Разбираемся, как проживающие за рубежом могут получать пенсии и иные выплаты на счет в России

Как россияне за рубежом могут получить пенсию на счет в РФ // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным соглашениями Российской Федерации (далее − выплаты), выплата которых невозможна в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, либо путем зачисления на банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации», − говорится в постановлении.

Таким образом, выплаты производятся после подачи соответствующим лицом (или его представителем) заявления в органы, которые осуществляют эти выплаты, с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации в России или за территориями страны. Сделать это можно в письменной и электронной форме. До этого времени выплаты приостанавливаются.

Причем под действие указа попадают и россияне, проживающие за рубежом, и иностранные граждане, имеющие право на получение российской пенсии, отмечают в RG.RU со ссылкой на декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева.

Отметим, что, если гражданин подавал заявление о зачислении пенсии на открытый в России банковский счет в 2022 году, то заново его предоставлять в 2023 году не нужно. Для тех, кто будет обращаться в этом году впервые, заявление можно подать в любое время в течение года, при этом выплаты будут переведены на российский счет за период с 1 января 2023 года, добавили в ТАСС.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 133, комментариев: 0
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