Сургутскому зрителю представили пластическую пьесу на основе хантыйской мифологии

По легенде народа ханты – когда человек покидает земной мир, его душа переходит в тело медведя. «Большой и сильный зверь становится защитником своей семьи, периодически напоминая о том, как важно чтить память о предках и знать историю своего рода», – уверяют представители северного народа. Именно эта легенда и стала основой спектакля «Танец с медведем», премьера которого состоялась в Сургутском музыкально-драматическом театре в конце сентября этого года.

Артисты представили зрителям яркий, аутентичный пластический спектакль. Мастерство артистов и музыка создали чувственную и мистическую атмосферу на сцене. Актерам при помощи танца и музыки удалось передать колорит хантыйских сказаний.

На сцене разворачивается история семьи со множеством неожиданных сюжетных линий.

Спектакль в полной мере показал важную фигуру в легендах ханты – медведя, как защитника и судью поколений. Он и оберегает, и наказывает героев. Так, один из персонажей, испытывавший ненависть и злобу, был ослеплен, но не изгнан из семьи, а принят обратно. Любовь в семье должна быть нерушима.

Сургутский музыкально-драматический театр реализовал для себя достаточно смелый и непростой проект – полностью пластический спектакль. Традиционно в театральных постановках используются небольшие танцевальные элементы. В этот раз творческий коллектив взял на себя смелось поставить сложную мифологическую историю, основываясь только на пластику, танцы, движение телом и эмоциональную игру актеров. Поэтому основу театральной труппы спектакля «Танец с медведем» составили воспитанники Современной школы танца Courage и артисты балета Сургутского музыкально-драматического театра.

Режиссёром постановки выступил Алексей Каракулов, балетмейстером Дмитрий Масленников, участник шоу «Танцы на ТНТ», популярного проекта «Большие и маленькие» на канале Культура. Это первая совместная творческая работа Сургутского музыкально-драматического театра и Автономной некоммерческой организации Центр развития современного искусства Югры «Теорикон», который был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Актеры театра рассказали о своих впечатлениях о работе над постановкой: «На первом этапе творческой лаборатории мы делились своими семейными воспоминаниями, обсуждали идею и сюжет будущего спектакля. Благодаря этим историям, у нас получился эмоциональный рассказ, который никого не оставит равнодушным. Ведь он отвечает на важные для каждого из нас вопросы – какую роль играет в жизни семья и почему важно помнить о своих корнях».

«Непосредственные участники проекта, пять профессиональных актеров театра и шесть лучших танцоров- любителей, погрузились в семейные истории и создали на основе них пластическую интерпретацию. В спектакле зашифрованы жизненные события всех артистов, и поэтому они так убедительно играют», – рассказала директор театра, заслуженный работник культуры Югры Светлана Астраханцева.

Несомненно, истории артистов наполнили спектакль эмоциональностью. Каждый зритель мог уловить свой смысл, осознать, что значит для него семья. «Идея спектакля мне близка, но одновременно это был и серьезный вызов. У моего персонажа многогранный характер. Я играл себя, но в то же время с оттенками хантыйской мифологии. У каждого будет свое мнение после спектакля, при этом объединяющая мысль в том, что семья и любовь в ней – самое главное, что может быть в жизни человека», – поделился исполнитель роли отца в спектакле Алишер Хайдаров.

Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение постановки композитора Евгения Тейлора, наполненное свободой творчества. Во время спектакля мы смогли услышать и народные мотивы, и минималистичное фортепиано, и электронику, и струнную секцию оркестра. А перед самой постановкой зрителей встретила аудиозапись с историями людей о традициях их семьи, что принесло массу приятных воспоминаний из своей жизни.

У спектакля – светлый финал. Яркие мифологические истории, непростая сюжетная линия, тонкая игра актеров убеждают нас в том, что в любое непростое время за нашими спинами стоят предки, которые ведут нас по верному пути. В сегодняшние тревожные дни эта мысль оказалась как нельзя кстати и отозвалась в сердцах многих зрителей. Театральная труппа получила живую реакцию – зал продолжительно аплодировал.