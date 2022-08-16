В Роскачестве рассказали, на что обращать внимания при выборе смартфона ребенку

«Планирую купить сыну телефон для школы, но не знаю какой выбрать. На какие функции смотреть в первую очередь и стоит ли брать айфон?» – задает вопрос читательница siapress.ru Анастасия Пономарева.
Отвечают специалисты Роскачества
ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Если ребенок просит последний айфон, а вы собираетесь подарить ему другой флагман, то самое время рассказать про разницу между желаниями и возможностями. Не всегда то, что дорого и хорошо разрекламировано, будет приносить пользу.
Смартфоны с «наворотами» ребенку могут быть просто ни к чему. Поэтому разумно будет определиться с потребностями. Какие именно нужды должен покрывать мобильный телефон?
По характеристикам большинство моделей копируют друг друга. Ваш выбор, скорее всего, будет связан с доверием к бренду и личными предпочтениями.
ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК?
Хотя не существует определенного возраста, демонстрирующего готовность чада иметь свой смартфон, поэтому эксперты рекомендуют оценить уровень зрелости ребенка.
Ответьте себе на вопросы:
- Развито ли у моего ребенка чувство ответственности?
- Склонен ли он терять вещи?
Ведь если ребенок зачастую забывает вещи дома или в школе, это явный показатель того, что о покупке дорогого гаджета пока не стоит вести речь.
ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ
Дети часто могут брать телефоны родителей или пользоваться общим компьютером. Необходимо рассказать ребенку, что виртуальное пространство имеет свои законы и таит опасности.
Программы родительского контроля помогут, но с цифровыми следами, которые ребенок может оставлять, «лазая» в интернете, лучше ознакомиться заранее.
Убедитесь, что ваше чадо понимает, что все комментарии, лайки, публикации, оставленные в интернете, характеризует его, а в крайних случаях могут иметь последствия в виде кибербуллингаи даже привести к уголовной ответственности.
СМАРТФОН КАК ПРИВИЛЕГИЯ, А НЕ ПРАВО
Трудно не согласиться, что в наши дни мобильный телефон – необходимость. Ребенку он нужен прежде всего для спокойствия родителей. Но смартфон – это также и некий инструмент социализации. Сейчас в школах широко используются многие возможности гаджетов: чаты, электронные дневники, приложения, не говоря уже о развлечениях и играх в кругу сверстников.
Однако смартфон не должен «зомбировать», когда ребенок буквально не выпускает аппарат из рук. Необходимо объяснить, что забрать «игрушку» вы можете в любое время и по любой причине, которая покажется вам объективной.
Заключите с ребенком соглашение, где обговорите правила пользования телефоном в разных ситуациях: в школе, за обеденным столом, во время выполнения домашних заданий и т. п.
Также ребенок должен понимать, что несет полную ответственность за утерю или порчу своего устройства, а также пообещать не загружать приложения без вашего разрешения.
ЧЕК-ЛИСТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Что касается технической части, то мы рекомендуем обратить внимание на следующие критерии при выборе телефона.
- Ударопрочный корпус. Лучше отдать предпочтение матовому, из пластика: царапины и сколы на нем оставить не так просто и цена приемлема.
- Защита от воды и пыли. Все же стоит немного переплатить и купить смартфон с сертификацией по защите от воды и пыли (стандарт IP67/68). Она предполагает, что гаджет переживет погружение в пресную воду как минимум на 30 минут. В аппаратах среднего класса можно встретить сертификацию IP53. Это значит, что даже если частицы пыли или капли воды попали в телефон, то не навредят ему.
- Объем аккумулятора. Почти на всех смартфонах на Android сейчас ставят батареи от 4000 до 5000 мАч. Это значит, что энергии от такого аккумулятора при 100% заряде хватит на полный день, а вечером гаджет можно поставить на зарядку.
- Средний размер экрана. Оптимальный составляет 6–6,3 дюйма, достаточный для комфортного пользования телефоном.
- Объем памяти, производительность, камера, версия ОС, наличие различных модулей, возможность установки двух сим-карт и прочие «навороты» остаются на усмотрение родителей, но субъективно не должны оказаться решающими факторами при подборе смартфона для ребенка.
Что еще следует учесть:
- Отдайте предпочтение аппаратам популярных брендов– нужные запчасти и аксессуары всегда будут в доступе.
- Приобретите чехол и наклейте на экран защитное стекло.
- Проследите, чтобы оболочка смартфона была максимально «чистой» – никаких подключенных «по умолчанию» дополнительных опций, услуг или рекламы (например, игр с платными услугами).
- Установите «родительский контроль».