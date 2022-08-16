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​Какой телефон купить ребенку? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В Роскачестве рассказали, на что обращать внимания при выборе смартфона ребенку

​Какой телефон купить ребенку? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«Планирую купить сыну телефон для школы, но не знаю какой выбрать. На какие функции смотреть в первую очередь и стоит ли брать айфон?» – задает вопрос читательница siapress.ru Анастасия Пономарева.

Отвечают специалисты Роскачества

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Если ребенок просит последний айфон, а вы собираетесь подарить ему другой флагман, то самое время рассказать про разницу между желаниями и возможностями. Не всегда то, что дорого и хорошо разрекламировано, будет приносить пользу.

Смартфоны с «наворотами» ребенку могут быть просто ни к чему. Поэтому разумно будет определиться с потребностями. Какие именно нужды должен покрывать мобильный телефон?

По характеристикам большинство моделей копируют друг друга. Ваш выбор, скорее всего, будет связан с доверием к бренду и личными предпочтениями.

ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК?

Хотя не существует определенного возраста, демонстрирующего готовность чада иметь свой смартфон, поэтому эксперты рекомендуют оценить уровень зрелости ребенка.

Ответьте себе на вопросы:

  • Развито ли у моего ребенка чувство ответственности?
  • Склонен ли он терять вещи?

Ведь если ребенок зачастую забывает вещи дома или в школе, это явный показатель того, что о покупке дорогого гаджета пока не стоит вести речь.

ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ

Дети часто могут брать телефоны родителей или пользоваться общим компьютером. Необходимо рассказать ребенку, что виртуальное пространство имеет свои законы и таит опасности.

Программы родительского контроля помогут, но с цифровыми следами, которые ребенок может оставлять, «лазая» в интернете, лучше ознакомиться заранее.

Убедитесь, что ваше чадо понимает, что все комментарии, лайки, публикации, оставленные в интернете, характеризует его, а в крайних случаях могут иметь последствия в виде кибербуллингаи даже привести к уголовной ответственности.

СМАРТФОН КАК ПРИВИЛЕГИЯ, А НЕ ПРАВО

Трудно не согласиться, что в наши дни мобильный телефон – необходимость. Ребенку он нужен прежде всего для спокойствия родителей. Но смартфон – это также и некий инструмент социализации. Сейчас в школах широко используются многие возможности гаджетов: чаты, электронные дневники, приложения, не говоря уже о развлечениях и играх в кругу сверстников.

Однако смартфон не должен «зомбировать», когда ребенок буквально не выпускает аппарат из рук. Необходимо объяснить, что забрать «игрушку» вы можете в любое время и по любой причине, которая покажется вам объективной.

Заключите с ребенком соглашение, где обговорите правила пользования телефоном в разных ситуациях: в школе, за обеденным столом, во время выполнения домашних заданий и т. п.

Также ребенок должен понимать, что несет полную ответственность за утерю или порчу своего устройства, а также пообещать не загружать приложения без вашего разрешения.

ЧЕК-ЛИСТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Что касается технической части, то мы рекомендуем обратить внимание на следующие критерии при выборе телефона.

  • Ударопрочный корпус. Лучше отдать предпочтение матовому, из пластика: царапины и сколы на нем оставить не так просто и цена приемлема.
  • Защита от воды и пыли. Все же стоит немного переплатить и купить смартфон с сертификацией по защите от воды и пыли (стандарт IP67/68). Она предполагает, что гаджет переживет погружение в пресную воду как минимум на 30 минут. В аппаратах среднего класса можно встретить сертификацию IP53. Это значит, что даже если частицы пыли или капли воды попали в телефон, то не навредят ему.
  • Объем аккумулятора. Почти на всех смартфонах на Android сейчас ставят батареи от 4000 до 5000 мАч. Это значит, что энергии от такого аккумулятора при 100% заряде хватит на полный день, а вечером гаджет можно поставить на зарядку.
  • Средний размер экрана. Оптимальный составляет 6–6,3 дюйма, достаточный для комфортного пользования телефоном.
  • Объем памяти, производительность, камера, версия ОС, наличие различных модулей, возможность установки двух сим-карт и прочие «навороты» остаются на усмотрение родителей, но субъективно не должны оказаться решающими факторами при подборе смартфона для ребенка.

Что еще следует учесть:

  • Отдайте предпочтение аппаратам популярных брендов– нужные запчасти и аксессуары всегда будут в доступе.
  • Приобретите чехол и наклейте на экран защитное стекло.
  • Проследите, чтобы оболочка смартфона была максимально «чистой» – никаких подключенных «по умолчанию» дополнительных опций, услуг или рекламы (например, игр с платными услугами).
  • Установите «родительский контроль».

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Сегодня в 15:23, просмотров: 112, комментариев: 0
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