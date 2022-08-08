Эксперт по трудовому праву рассказал, как быть, если вы подверглись дискриминации на работе

«Как доказать, что на работе меня дискриминируют?» – спрашивает югорчанка Екатерина Александрова.

Отвечает эксперт по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева:

В России принцип равенства трудовых прав и свобод регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовом законодательстве (ст. 2-4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса). Недопустимость дискриминации закреплена во многих международных правовых актах (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 19 июня 1998 г. и др.).

Таким образом, работодатель должен обеспечить одновременно и справедливое вознаграждение за труд, и индивидуальное, по деловым качествам работника, либо обусловленное сложностью работы, количеством и качеством труда. Тем не менее, разный размер зарплаты не всегда дискриминация, различия в правах работников могут быть обусловлены характером выполняемой работы и это не дискриминация.

Например, могут быть разные вилки по окладам сотрудников разных филиалов или дополнительных офисов, кроме того, не всегда работник может справедливо оценить вклад коллеги в общее дело, разная заработная плата может быть обусловлена опытом сотрудников и другими критериями.

Утверждения работника о дискриминации могут быть и последствием дискоммуникации в коллективе и конфликтом с работодателем. Поэтому работнику, который подозревает, что его права нарушаются, прежде всего следуют обсудить вопрос с работодателем, например, через руководителя или кадровую службу.

Часто открытый диалог помогает сотруднику понять причины установления разного уровня дохода и определить возможные точки роста и развития карьеры.

Однако, если это не помогло, то действующее законодательство позволяет работнику защитить свои права и с помощью поддержки органов государственной власти.

1. Таким органом выступает Государственная инспекция по труду, куда работник может обратиться с просьбой проверить действия работодателя. По итогам проверки, если будет выявлено нарушение, работодатель может быть привлечен к ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ) и будет обязан устранить нарушения.

2. Кроме того, у работника есть право обратиться в суд и отстоять свои интересы. Но сделать это непросто, в том числе, по причине, указанной ранее. Суды лояльно относятся к вилке окладов в штатном расписании, премировании и встают на сторону работодателей, если те обосновывают разные оклады, премии объемом обязанностей, сложностью и интенсивностью труда, опытом и квалификацией работников, то есть деловыми качествами.

3. Факты нарушения трудовых прав тоже входят в юрисдикцию прокуратуры, ведь данный орган следит за соблюдением всех законов, в том числе и ТК РФ.

В любом случае, при отстаивании своих прав, сотруднику нужно будет предъявить хорошую доказательную базу.