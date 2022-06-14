В Сургуте завершился молодежный фестиваль «Бизнес-пикник СурГУ».

База отдыха «Валикас» с 10 по 12 июня стала центром притяжения думающих, действующих и достигающих в бизнесе и не только. Именно здесь на лоне живописной природы в рамках проекта «Молодежное предпринимательство» программы стратегического академического лидерства «Приоритет–2030» под руководством проректора по молодежной политике Сургутского госуниверситета Святослава Болотова прошел молодежный фестиваль «Бизнес-пикник СурГУ».

Создание вдохновляющего окружения и качественного нетворкинга, объединяющего начинающих и профессиональных предпринимателей из разных областей, – такую цель ставили перед собой его организаторы. На торжественном открытии молодежного фестиваля гостей и участников в режиме видео-конференц-связи приветствовали заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, директор департамента экономического развития ЮгрыРоман Генкель игенеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» Роман Колупаев.

Необычным способом был дан и старт фестиваля: копилка ассоциируется со сбором, хранением и преумножением, но в первый день ребята, разрушая стереотипы, разбили копилку, освободив креативное мышление, творческую генерацию мысли, включенность в процесс, навыки работы в командах, публичные выступления и самые смелые идеи. Этим символичным действом участникам фестиваля была предоставлена свобода для движения вперед и реализации слогана «От идеи до бизнеса».

В своей речи заместитель губернатора Югры отметил, что в настоящее время актуальность развития молодежного предпринимательства, особенно в системе высшего образования, вынесена на государственный уровень. «Результатом работы в данном направлении становится не только наращивание компетенций в части предпринимательской деятельности, но и закрепление тех навыков, которые позволяют превращать знания в технологии и продукты. Ценно, что Сургутский государственный университет осознает важность подобных компетенций для молодежи и ведет системную работу в данном направлении. Реализация проекта в сфере развития предпринимательской активности приведет к созданию новых субъектов предпринимательства, позволит создать новые рабочие места как для молодежи округа, так и региона. Системный подход к формированию и реализации предпринимательской инициативы в рамках проекта позволяет молодым людям повысить уровень реализации бизнес-проектов, а значит и их экономическую эффективность. Отмечу немаловажный факт, что успешность бизнес-проектов предпринимателей округа способствует диверсификации экономики, увеличению регионального валового продукта и росту объема налоговых поступлений от деятельности субъектов предпринимательства. С 2021 года на базе университета реализуется проект “Молодежное предпринимательство 2030” в рамках программы стратегического академического лидерства “Приоритет–2030”, целью которого является вовлечение молодежи в предпринимательскую активность для создания стартапов. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Технопарка высоких технологий Югры и администрации города Сургута. Такой формат дает отличную возможность пообщаться в неформальной творческой обстановке с лидерами рынка и топовыми специалистами в формате открытого и эффективного общения. Надеюсь, что проекты, разработанные на бизнес-пикнике, пройдут путь от идеи до реализации под патронажем сегодняшних экспертов и почетных гостей», – резюмировал Всеволод Кольцов, обратив внимание собравшихся на том, что особую популярность среди молодежи получили следующие направления предпринимательской деятельности: предпринимательство в сфере креативных индустрий, IT-предпринимательство, социальное предпринимательство.

Насыщенная программа молодежного фестиваля включала мастер-классы от успешных предпринимателей, воркшопы, деловую игру «Я в бизнесе», конкурс бизнес-проектов, где команды, имеющие бизнес-идею, описанную в проекте, из числа победителей конкурса молодежных бизнес-проектов по итогам освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» и фестиваля SkLab боролись за главный приз –прохождение образовательного курса по теме «Управление проектами изменений» в Московской школе управления «Сколково».

Три дня активного взаимодействия студентов с действующими предпринимателями, бизнесменами, известными медиаперсонами прошли с пользой для личностного и профессионального развития. На медиаконтенте, целях и способах создания и продвижения заострил внимание слушателей создатель проектов медиахолдинга «Югра» и видеоконтента Антон Хралович. Секретами успешной презентации и удачном выступлении со своей идеей поделился креатор, модератор, бизнес-тренер, телеведущий Владимир Ханжин. Сооснователь проектов Sirin rubearsoft, директор ООО «Домашние сети» Егор Ситраковпредставил опыт, как построить стартап с бизнес- мышлением и не допустить базовых ошибок. Про целевую аудиторию, рынок и сегментацию, с чего начинается создание успешных продуктов, а также язык целевой аудитории, выбор каналов коммуникации, особенности сообщений рассказала руководитель сети стоматологических клиник «Сальве» и салона здоровья и красоты «DiPaEl» Эльмира Ибрагимова. Мастер-класс «Что делать с первыми деньгами? Корректировка бизнес-плана, инвестиции, масштабирование» провела владелец сети мини-пекарен «Любимая ПлюшкА» (г. Нефтеюганск) Наталия Кленина. Про технологию ведения эффективных деловых переговоров и заключения сделок сообщил участникам бизнес-пикника индивидуальный предприниматель Александр Зубец.

Конкурс бизнес-проектов, пожалуй, было самым важным событием для наших студентов. Приняв участие в нем, 12 команд смогли не только продемонстрировать все свои знания, умения и навыки, обретенный опыт в проектной работе, но и сразу же получить обратную связь от специалистов. Экспертный совет (жюри) представляли директор департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елена Шумакова, заместитель директора департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Александр Гомзяк, руководитель АНО «Интеллектуальный клуб», депутат думы города Сургута, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Алексей Кучин, начальник отдела молодежной политики г. Сургута Евгений Лаптев,проректор по молодежной политике Святослав Болотов.

По результатам экспертной оценки первого места за проект «Информационная система для сбора и анализа данных о продуктах питания BioScan» удостоены студенты Политехнического института – Эдмон Тунян, третьекурсник направления «информационные системы и технологии», и Ростислав Сазиков, второкурсник направления «информатика и вычислительная техника». Талантливые и амбициозные инноваторы разработали мобильное приложение для определения вредности пищевого продукта. «Наше мобильное приложение с помощью сканирования штрих-кода и кода DataMatrix определяет уровень безопасности продукта. За счет автоматического сбора, анализа и динамического формирования базы данных мы обошли конкурентов по нашим расчетам (метод СААТИ) почти на 40 %. Организация фестиваля была на высоком уровне! Мы отлично провели время на свежем воздухе, узнали много новой и полезной информации и даже выиграли заветный приз – поездку в Сколково!», – не без гордости сказал Эдмон Тунян.

Второе место у команды Медицинского института «ЮSSR.». «Слово USSR с английского переводится как СССР, а СССР ассоциируется у нас прежде всего с уютом, чем-то домашним и «нашим». Мы хотим передать через наш бренд именно эти ощущения. Первую букву мы заменили на кириллическую «ю», вложив сюда значения Юность и Югра. Наш проект ЮSSR. – это бренд «от сургутян сургутянам». Мы позиционируем себя магазином с продукцией, которая изготавливается на основе памятных мест нашего города и локальных фраз в формате handmade, то есть ручной работы. На данный момент запустили пробную линейку продукции, представленную в нашей группе ВКонтакте, в дальнейшем планируем открыть бутик. Первые продажи мы получили уже на второй день пикника!», – поделился капитан команды,студент второго курса направления «лечебное дело», Азер Гюльмалыев.

Третье место разделили Тимур Абсатаров, Кристина Гильмуллина, Иван Гребнев – проект «Быстрый договор» и Андрей Долгих, Валерия Юхова, Магомед Ахмедов, Егор Гамуряк – проект «Бесконечность». «В основе проекта «Бесконечность», который мы тщательно прорабатываем уже седьмой месяц, – технология многократного отражения светодиодных лент RGB, отстроенного к любой поверхности, например, часы, стол, потолок. В результате чего и возникает эффект бесконечности, объект словно парит в пространстве», – рассказал капитан команды, студент второго курса направления «строительство» Политехнического института, Андрей Долгих.

«Все три дня были интересные мастер-классы и воркшопы, отличные спикеры, запоминающиеся проекты. Уютная атмосфера, красивое место и нас так вкусно кормили! На конкурсе мы презентовали проект – сервис, который позволяет шаблонно генерировать договоры об оказании услуг. Таким образом мы хотим автоматизировать процесс заключения контрактов», – поделилась первокурсница направления «информационные системы и технологии» Политехнического института Кристина Гильмуллина, поблагодарив организаторов за ценный опыт и продуктивную работу студентов и экспертов.

«Приятно было принять участие в организации бизнес-пикника. Получилось очень полезное и атмосферное мероприятие, ребята не только смогли пообщаться с предпринимателями и поработать над своими проектами, но и обменяться опытом и планами в неформальной обстановке, задать все интересующие вопросы спикерам и экспертам, общаясь с ними на равных», – прокомментировал один из организаторов фестиваля, эксперт конкурса проектов и ведущий деловой игры Алексей Кучин.

Прошедший фестиваль зарекомендовал себя прекрасной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками через открытый диалог авторитетных спикеров со студенческой аудиторией с предпринимательским складом ума. Нетворкинг с огромным количеством полезной информации и нужных знакомств поможет начинающим предпринимателям идти к намеченным целям и добиваться результатов. А значит его проведение станет еще одной доброй традицией престижного университета Югры!