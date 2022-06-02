Член Союза журналистов РФ Татьяна Грин озвучила свои предложения, как назвать площадь Сургута

Голосование за название центральной площади города закончилось накануне, 1 июня, однако окончательное решение еще не озвучено. Ранее на портале СИА-ПРЕСС горожане высказывали свое мнение о том, какой топоним лучше всего подходит участку. Татьяна Грин, член Союза журналистов РФ, не осталась в стороне и лаконично озвучила свое представление о том, как стоит назвать площадь.

Считаю, что название площади должно быть простым, односложным, удобным в использовании, в то же время многозначным. Хорошие варианты – Славная, Гражданская, Народная. Последние варианты уходят в смысл слова «площадь» – открытое место, где собирается народ.

Отсюда же – Вечевая. Если посмотреть в истории, в России была вечевая демократия, новгородская. Вече – народное собрание для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни. Очень жаль, что мы, как страна с такой колоритной средневековой историей, совершенно этим не пользуемся.

Еще вариант – Мировая. Что- либо мировое – значит, очень хорошее, лучшее.

Но больше всего, конечно, мне нравится идея назвать площадь Мангазеей, от самоназвания местного народа, мангаси (то есть, манси). Мангазея златокипящая на обской губе – звучит! Богатством, мягким золотом владела, то есть, пушниной. Ныне другое золото, черное, голубое. Энергия в целом – золотое дно нашего региона.

Заметила, что литературное сообщество и некоторые общественники Сургута агитируют проголосовать за вариант «Площадь Света». И это, конечно, хорошо – нельзя забывать про творческую составляющую города, но я посмотрела на это с другой стороны. «Перерождение» территории, уже с именем, как мне кажется, будут праздновать. Какие мероприятия можно придумать, которые отразят суть топонима? Всем Светланам – шарик?

И совершенно другое – Мангазея. Когда артисты выйдут в костюмах зверей, обитающих в наших лесах, наденут национальные мансийские одежды. Как мне кажется, такое шоу в этно-стиле будет куда заманчивее для сургутян.