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«Прежде всего важна гармоничность в архитектуре среды»

Психолог Диана Филатова – о влиянии городской архитектуры на самочувствие и настроение человека

«Прежде всего важна гармоничность в архитектуре среды»
Фото предоставил спикер

Многие российские города славятся бетонными стенами, серостью и заборами на каждом шагу. А ведь архитектура не только приносит эстетическое удовольствие, но и влияет на настроение и работоспособность человека. Насколько сильно окружающая среда воздействует на самочувствие и что каждый из нас может сделать прямо сейчас – рассказала корреспонденту siapress.ru психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– Может ли вид городских зданий повлиять на психику человека? И каким образом?

– Основные первичные функции жилища (создание климатического комфорта, безопасность, обеспечение простых физических и физиологических потребностей) сейчас не настолько актуальны, как раньше. Все чаще человек обращает внимание на архитектурную среду, которая влияет на психоэмоциональное состояние. Чувство праздника, спокойствие, меланхоличность, агрессивность, свобода поведения, подавление свободы, наличие угрозы, прогресс или регресс – все эти переживания связаны с архитектурной средой, её функцией и способом её объёмно- пространственной организации. Оценка приятности среды происходит по реакциям людей. Человеку приятно и уютно, и в такие места он стремится. Если возникает реакция отвращения на окружение, то он старается избегать этого пространства.

– Однотипные или многообразные стили в архитектуре города – что лучше с психологической стороны?

– Прежде всего важна гармоничность в архитектуре среды. Это могут быть разные стили, но такие, которые не раздражают, не вызывают диссонанс в восприятии картинки. Небоскрёб из стекла и бетона вряд ли будет хорошо и гармонично смотреться с домом в стиле шале.

– Многие психологи утверждают, что разные цвета могут вызывать определенные эмоции – от агрессии до спокойного состояния. Так ли это относительно архитектуры? А что касается форм (круг, квадрат, плавные линии, острые), есть ли воздействие с их стороны и какое?

– Безусловно есть такое влияние. Например, плавные линии вызывают спокойные переживания, а остроугольные – возбуждение, ощущение праздника, но в тоже время чувство тревоги и беспокойство.

– Где безопаснее и спокойнее жить для устойчивой психики – в частном доме или многоквартирном? Влияет ли этаж/высота жилья на самочувствие человека?

– Все зависит от личных предпочтений человека. Что подходит одному, может совершенно не понравиться другому. Можно отметить, что в многоквартирных домах раздражающих факторов все же больше: шум соседей, посторонние запахи, мусор на общей территории. Если говорить про этажность, то у людей с акрофобией проживание на верхних этажах может вызывать навязчивый страх и даже приступы паники. Им лучше не рассматривать проживание на верхних этажах.

– Допустим, окружающая архитектура действительно сильно влияет на психическое самочувствие. Что может сделать каждый человек, чтобы это изменить? Достаточно ли будет создать уютное гнездышко у себя в квартире?

– Все зависит от глубины проживания негативных эмоций. Бывает так, что человек подменяет понятия. У него есть внутриличностные проблемы, неудовлетворенные потребности, которые он не может удовлетворить в силу своих особенностей. Тогда он перекладывает ответственность за своё неудовлетворенное состояние на город, его архитектурную среду. Если же человек в гармонии сам с собой, доволен жизнью, то и восприятие внешнего фона будет более позитивным. Помимо уютного гнездышка, хорошо бы научиться находить плюсы даже там, где с первого раза и не разглядишь, формировать позитивное мышление, учиться замечать плюсы. Искать такие места, где себя чувствуешь комфортно и вне дома.

– Мы понимаем, что у каждого человека свой определенный вкус на внешнее пространство. И все же, есть ли какие-то универсальные правила, какая должна быть обстановка, чтобы чувствовать себя в стабильном психоэмоциональном состоянии?

– Чтобы чувствовать себя комфортно, внешнее пространство не должно вызывать негативных эмоций. Чем оно разнообразнее (есть зоны отдыха с зелёными наслаждениями и пространство, способствующее профессиональной реализации), лучше устроено логистически, тем комфортнее человеку там проживать.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 65, комментариев: 0

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