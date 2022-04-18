Рецензия СИА-ПРЕСС на новую постановку театра пластической драмы и комедии «Гротеск»

Впервые посетила выступление театра пластической драмы и комедии «Гротеск». Ставили «Декамерон» Джованни Бокаччо – в постановку вошло шесть новелл, однако они весьма гармонично смотрелись в общей фабуле.

Спектакль понравится тем, кому надоели пьесы о чистой любви и преградах, которые ей ставит судьба (хотя и такое в «Декамероне» тоже есть, но только в качестве счастливого финала – куда же без него?). Здесь есть много уморительных историй, основанных на простой человеческой похоти. Было забавно наблюдать, как жена пристает к богомольному мужу, в то время как тот предпочел провести время в храме, нежели с супругой.

До спектакля думала – как можно показать все без слов? Впрочем, у актеров получилось более чем. Их эмоции и движения не были двоякими, а тишину в зале заполнили звуки музыки. По мелодии можно было сразу прочувствовать настроение персонажей. К слову, на сцене не было нагромождения реквизита. Эту роль выполняли купидоны (они также были яркой антитезой другому персонажу – Смерти, но об этом далее). Актеры в образе миловидных ангелочков «превращались» и в дверь, и в постель, и речку с водопадом. Выглядело необычно.

Особый восторг вызвали переходы между новеллами – Смерть словно следит за жизнью героев, показывая многих не с самой лучшей стороны. Одни изменяли, другие обманывали простаков, третьи нарушают траур по умершему мужу… Все это обычные моменты, коих в истории человечества было множество, однако все они преданы забвению. Единственное, что способно избежать забытье – конечно, любовь.

В общем, «Декамерон» от театра «Гротеск» явно стоит вашего внимания.