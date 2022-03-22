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«Супругам надо, как и раньше, договариваться о распорядке новой жизни и примерять на себя разные роли»

Как понять свою жену в первые годы материнства и не попасть под влияние ее истерик? Точный ответ отцам

«Супругам надо, как и раньше, договариваться о распорядке новой жизни и примерять на себя разные роли»
Фото предоставил спикер

Для мамы, которая весь день проводит с ребенком дома и ее мир теперь сжимается до территории двора, муж играет роль представителя социума. Он не должен поддаваться истерикам матери, которая проводит с малышами большую часть времени. Как это сделать?

Мужчине надо принять, что в данный момент все будет складываться так, а не как раньше. Теперь его встречает не всегда красивая и ухоженная супруга, временами бывает, что ужин на плите не готов, порядок в квартире сейчас непостоянное явление. Дети растут — изменение быта и условий - это тоже часть процесса их воспитания. И принимать такую ситуацию нужно не в штыки или с упреками, а как это делают настоящие мужчины — конструктивно.

Позвоните и спросите супругу: «У нас сегодня приготовлен ужин?» Если ответ отрицательный, то всегда есть выход: сейчас услуга по доставке готовой еды настолько распространена, что по приемлемой цене для вас приготовят любой ужин, в конце концов, есть полуфабрикаты. Когда вы принимаете эту ситуацию, то и действуете как положено мужской логике — решаете проблемы по существу.

У мужчины тоже стоит очень нелегкая задача: ему надо морально выдержать эту перемену в жизни, как и женщине. Для него кричащие дети, взлохмаченная жена - тоже стресс. Но, если отцы в тесном контакте со своей женщиной и такие бытовые вопросы решаются по мере поступления и без истерик, то они получают в ответ большую благодарность от женщины — внимание и заботу, которого сейчас так не достает. Мужчина в этот момент берет на себя полную ответственность за материальное благополучие семьи, его тоже могут посещать из-за этого страх, неуверенность. Мужьям следует говорить о своих переживаниях и чувствах.

Даже если отец, придя с работы, возьмет малыша на руки и предложит жене просто помыть голову, полежать в ванной, пока он смотрит за ребенком — это не будет мелочью в данной ситуации. Напротив, он сделает для нее лучший подарок на этот день. В первые месяцы материнства, жизни ребенка иногда принять душ — это уже большая радость. Да, мужчины работают, и это тоже трудности, но это и переключение от ситуации с детками. А мамой работают 24/7, поэтому мамочкам надо помогать морально и физически, им надо давать время на себя. Но это не должно быть спонтанным решением мамы. Этот момент надо предварительно обсудить с супругом.

Если ситуация такова, что вы с ней не справляетесь, супруга не идет на контакт, не надо сразу пугать ее диагнозами о психическом состоянии. Можно мягко спросить ее: «Чем я могу тебе помочь?». И, может быть, на этом все проблемы уйдут, супруга поплачет на вашем плече, почувствует ваше тепло и то, что все еще любима и ей станет спокойнее. А еще можно вместе обратиться за помощью. Да-да, мужчина может сам и не проходить терапию, а просто прийти на консультацию с супругой и посидеть за дверью. Хотя, конечно, семейное консультирование в приоритете.

В большинстве случаев основу семьи составляют два взрослых человека, и если мы меняем взгляд одного, то второй остается на своих позициях, и в какой-то момент он может сказать: «Вот ты ходишь к психологу, а стало только хуже». А все потому, что вторая сторона стала принимать какую-то другую роль и другие позиции, начала выстраивать новые границы и выбирать другие приоритеты.

Когда мы говорим: «Пойти бы тебе к психологу» — это разговор не про поддержку, а обвинение. Супругам надо, как и раньше, договариваться о распорядке новой жизни и примерять на себя разные роли, ведь мы не только мамы и папы, мы остаемся детьми для своих родителей, у нас есть роли супруга, друга, подруги, профессионала, коллеги, сестры и т.д. Как пройдет их трансформация, как семья будет существовать дальше - решать нужно только вдвоем, а не поодиночке.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 90, комментариев: 0

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