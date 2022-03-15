В приложении «Госуслуги Авто» появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД

Теперь водители могут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн в мобильном приложении «Госуслуги Авто». О правилах подачи заявления, рассказали Минцифры России.

Для того чтобы обжаловать нарушение онлайн, необходимо:

1.Открыть приложение;

2.Зайти в раздел с оплатой штрафов;

3.Выбрать штраф, который хотите обжаловать. Если его обжалование в электронном виде возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования;

4.Выбрать причину обжалования;

5.Загрузить подтверждающие документы (фотографии и видеозаписи);

6.Дождаться рассмотрения.

Однако, обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение принимается в течение 10 дней, ведомство может запросить дополнительные документы.

Напоминаем, при помощи «Госуслуг Авто» можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.