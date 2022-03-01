Эксперт по трудовому праву рассказал, скажутся ли предстоящие длинные выходные на зарплате

«На следующей неделе объявили о длинных выходных – с 6 по 8 марта. Повлияют ли они на размер зарплаты, если я работаю по пятидневному графику?» – спрашивает читатель siapress.ru Георгий Гурьяков.

О том, скажутся ли предстоящие длинные выходные на заработной плате сотрудников, которые работают по графику пятидневной рабочей недели – отвечает эксперт по трудовому праву в «SuperJob» Александр Южалин.

Для тех, кто работает по графику стандартной пятидневной рабочей недели, предстоящая рабочая неделя, которая началась с 28 февраля 2022 года, будет шестидневной. В соответствии с Трудовым кодексом РФ Правительство РФ имеет право в целях рационального использования выходных дней переносить «стандартные» выходные на другие дни.

Поскольку 8 марта приходится в этом году на вторник, выходной день с субботы (5 марта) перенесли на понедельник (7 марта). При этом, рабочий день в субботу сократили на один час. В итоге, мы работаем в субботу за понедельник, а понедельник, соответственно, будет выходным. В марте будет три нерабочих дня подряд – 6, 7 и 8 марта.

Для работников, получающих оклад, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте. В свою очередь, сотрудники, работающие по графикам (работы или сменности), продолжают ориентироваться на утвержденные в компании расписания.