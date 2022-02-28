10 главных фактов по итогам первого года работы нового главы Сургута

Ровно год назад Андрей Филатов стал главой Сургута. СИА-ПРЕСС выбрал десять важнейших фактов, которые характеризуют первый год работы градоначальника.

1. Стремительная замена команды

В новейшей истории Сургута Андрей Филатов стал мэром, который провел самую стремительную замену управленческой команды после прихода в администрацию. Возможно, некоторую роль в этом процессе сыграло то, что ключевые руководители «шуваловского призыва» довольно быстро осознали отсутствие перспектив при новом мэре, но нельзя не отметить то, насколько быстро и методично Андрей Филатов менял топ-менеджмент в городской власти.

И если в начале было много шуток про то, что Сургутом вместо «костромских» будут управлять «лангепасские», то позже стало понятно, что кадры собираются далеко не только из родного для главы города. Все усложнялось тем, что в течение полугода Андрей Филатов потерял по разным причинам трех замов (Сергей Полукеев скоропостижно скончался, Валерий Фомагин внезапно ушел «по семейным обстоятельствам», а Сергей Горобченко стал мэром родного же Лангепаса). Несмотря на это, дееспособная команда, которая достаточно быстро взялась за реформы в Сургуте, собралась.

2. Административная реформа

Андрей Филатов довольно быстро провел административную реформу, которая выправила сложившийся ранее перекос – правая (и главная) рука бывшего мэра Вадима Шувалова, его зам Алексей Жердев, – с одобрения шефа подмял под себя огромное количество полномочий и ведомств. В обновленной структуре эта должность была «распилена» надвое, а также появился отдельный заместитель, курирующий экономику и инвестиции (к слову, оппонент Жердева в думе Сургута Артем Кириленко).

Позже пришло время второго этапа реформы – Андрей Филатов вернул к жизни единый департамент имущественных и земельных отношений, который был разорван на две части при Дмитрии Попове с единственной целью – избавиться от его неугодного директора Вадима Клочкова. В новой администрации потребовалось более четко координировать имущественные и земельные вопросы, поэтому ДИЗО возродилось в старом виде.

3. Отмена и пересмотр прожектов

Как ни странно, в плюс новому главе Сургута можно поставить не только то, что было сделано, но и то, что было не сделано – точнее, отменено. Предыдущая администрация готовила огромные бюджетоемкие прожекты, которые могли поглотить большие деньги и принести либо очень небольшую пользу, либо вообще вред. Среди них – «реформа» наружной рекламы, которая даже была запущена за месяц до выборов нового главы, но быстро свернута новой администрацией, а также проект по т.н. реновации проспекта Ленина – она (реновация), конечно, принципиально нужна, но не в том виде, в каком ее задумали чиновники в конце 2020 года.

Андрей Филатов также заявил о желании реформировать главную площадь города, которую построила предыдущая команда между Газпромом и главным корпусом СурГУ. Этот проект активно раскритиковали представители общественности. Также новый мэр озвучил новую позицию к «соседнему» проекту – благоустройству набережной возле СурГУ. К исполнению работ глава отнесся очень критично, и заявил, что не будет принимать и оплачивать из бюджета работу неподобающего качества.

4. Зачистка от архитектурного мусора

В 2021 году новая администрация запустила в работу особый механизм по внесудебному сносу незаконных ларьков, и под эту программу зачистки попало более сотни киосков. Плюс – более 400 незаконных рекламных конструкций в 2021 году и более 60 – за начало 2022 года. Впереди – снос знаменитого долгостроя на «грэсовском пятачке» и знаменитого разросшегося до огромного торгово-ресторанного комплекса ларька под названием «VIP 777».

5. «Возвращение» Сургутнефтегаза

Судя по всему, Андрей Филатов сходу смог установить рабочие отношения с главным градообразующим предприятием (напомним, что в первые годы после прихода Вадима Шувалова в администрацию между городской властью и Сургутнефтегазом контактов практически не было). У этого есть вполне материальный итог – Сургутнефтегаз своими силами отремонтировал 17 участков дорог площадью 120 тысяч квадратных метров на 200 млн рублей – это довольно серьезно (до этого компания выделяла на эти цели 120 и 60 млн соответственно).

6. Организация выборов

Несмотря на то, что предварительная подготовка к большим выборам прошла фактически без участия Андрея Филатова (более того, тот же А. Жердев по состоянию на декабрь 2020 года практически сформировал пул будущих лояльных депутатов и нанял штаб по проведению выборов), так как Филатов в это время еще не вступил в полномочия, выборы он перехватил и в результате итоги кампании для него оказались более чем успешными. С одной стороны, «Единая Россия» сохранила «контрольный пакет» в городской думе (это произошло не во всех муниципалитетах Югры). С другой – претензий к организации процесса и прозрачности подсчета голосов в Сургуте (к счастью, как обычно) практически не было.

7. Ремонт дворов и проездов

К успешным проектам новой администрации можно отнести резкое ускорение в программе ремонта дворов. За год через ремонт прошли более 30 дворов (хотя изначально предполагалось в два раза меньше), а теперь – на 2022 год – программа-минимум заявлена на эти самые 30 дворов – но заявок уже больше 50. Это значит, что, при поступлении «лишних» денег, объем может вырасти.

Кроме того, город приступает к долгожданному ремонту внутриквартальных проездов. Объективно говоря, масштабную подготовительную работу по межеванию всех этих «белых пятен» на территории города провели при Вадиме Шувалове, нынешней администрации нужно только выделять деньги и браться за решение проблемы.

8. Модернизация городского рынка

Меньше года у новой сургутской администрации ушло на то, чтобы подойти к процессу, который до этого чиновники пытались запустить неоднократно, но ничего не получалось. Речь о модернизации городского рынка. Есть инвестор, который взял здание в аренду на 25 лет, вложит туда около 200 млн рублей, и через три года должен открыть двери в принципиально обновленный рынок.

9. Реформа транспортной системы

Еще один важный проект, к которому доселе не могли (или не хотели) подступаться сургутские управленцы – модернизация транспортной системы города. Интеграция «умных» светофоров, полный пересмотр схемы движения автобусов и маршруток, создание единой системы перевозок, новые механизмы оплаты, расчета времени в пути и прочие опции, которые давно внедряются во всех крупных городах. Консультационно в этом помогает ВЭБ.РФ. Сейчас идет документальная проработка всей реформы.

10. Новый подход к строительству

Единственный плюс, который можно поставить «авансом», так как пока он существует в форме декларации, а до реального исполнения нужно еще добраться – это новый подход к строительству. О нем Андрей Филатов рассказал в ходе своего годового отчета перед депутатами. Он заключается в комплексном развитии территорий – то есть ухода от выделения локальных кусочков земли под конкретные стройки, и подходе к архитектурно и инфраструктурно объемлющему комплексному развитию городских территорий (КРТ).

К неудачам нового главы и его администрации пока трудно что-либо отнести, поскольку он их, к счастью, не успел накопить. Однако справедливости ради можно упомянуть некоторые дискуссионные решения, которые еще не реализованы. Среди них, например, решение о сносе «Авроры», которое не нашло понимания среди активной общественности и экспертов, посчитавших, что куда больше смысла в сохранении этого объекта. Впрочем, эта история пока не завершена, вполне возможно, что до сноса знакового для истории города здания дело не дойдет, и даже если решение бесповоротно, город услышит от администрации альтернативные варианты.

Еще один пример общественного недовольства – начавшееся строительство многоэтажного жилищного комплекса на берегу Оби. Как рассказывают источники СИА-ПРЕСС, администрации Сургута эта стройка досталась от прежних властей, и теперь Филатов работает с застройщиком над тем, чтобы хоть как-то изменить проект до удобоваримого вида, и, кроме того, провести работы по берегоукреплению Оби и созданию набережной.