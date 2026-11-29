Лишь 5% экономически активных жителей Югры, знакомых с понятием цифрового рубля, готовы получать в нем зарплату. При этом 80% опрошенных не хотят переходить на такой формат выплат, а еще 15% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, только 2% респондентов согласны полностью получать зарплату в цифровых рублях. Еще 3% готовы перевести в новый формат лишь часть своего дохода.

Наиболее открыты к изменениям молодые жители округа. Среди респондентов младше 35 лет 3% согласны получать в цифровых рублях всю зарплату, а еще 4% – ее часть. В возрастной группе от 35 до 45 лет суммарная доля сторонников нового формата составляет 5%, а среди людей старше 45 лет – всего 3%.

Мужчины несколько чаще женщин допускают полный переход на цифровые рубли. При этом жители с заработком до 100 тысяч рублей охотнее соглашаются получать в таком формате всю зарплату, чем более высокооплачиваемые работники.