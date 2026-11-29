Накануне, 28 ноября, в Югре зарегистрировали пять техногенных пожаров. В Нижневартовске и Советском горели автомобили, в Нефтеюганске огонь повредил нежилое деревянное здание, а в Ханты-Мансийске уничтожил дачный дом. В результате происшествий никто не пострадал, сообщили в окружном управлении МЧС России.

Первый случай произошел в 09:18 на 213-м километре автодороги Сургут – Нижневартовск. Там загорелся Subaru Legacy. Возгорание удалось ликвидировать еще до прибытия пожарных, однако огонь успел повредить подкапотное пространство. Предварительной причиной стала неисправность систем и механизмов автомобиля.

Спустя несколько минут, в 09:22, в Советском на улице Орджоникидзе загорелся Opel Astra. Пожар повредил салон машины. По предварительной информации, причиной стала неисправность электрооборудования.

Вечером, в 18:51, пожар произошел в двухэтажном нежилом доме в седьмом микрорайоне Нефтеюганска. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли деревянного здания шел густой черный дым. Огонь повредил внутреннюю отделку и перекрытия на площади 70 квадратных метров.

Еще один крупный пожар произошел в Ханты-Мансийске. В 22:55 поступило сообщение о возгорании двухэтажного дачного дома в СОК «Витамин». К приезду пожарных строение горело по всей площади. Огонь полностью уничтожил дом площадью 150 квадратных метров.

Причины возгораний в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске устанавливают дознаватели МЧС.

В МЧС призвали жителей следить за исправностью электропроводки и автомобилей, не перегружать электрические сети и не оставлять включенные приборы без присмотра. При возникновении пожара необходимо звонить по телефонам 101 или 112.