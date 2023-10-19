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Какой должна быть современная городская архитектура?

​Архитектор объяснил, почему наши города - серые и однообразные. И что с этим делать

Какой должна быть современная городская архитектура?
Фото: Брусника

Erid: Kra242EXU

Каждый хоть раз ругал современную архитектуру. И если быть честным, есть за что. Строителей ругают за плотную застройку, дворы-колодцы, «свечки», одинаковые дома и отсутствие благоустройства. Руководитель отдела архитектуры в «Бруснике» Сергей Тимофеев на выставке 100+ TechnoBuild рассказал, почему типовое жилье, высокая плотность и минимум архитектурных излишеств - это скорее хорошо, чем плохо.

Сергей Тимофеев, руководитель отдела архитектуры в «Бруснике»

В последние годы людей помимо качества строительных работ начали интересовать архитектурные решения и городская среда: каким должен быть дом и микрорайон, какие фасады у домов и есть ли велодорожки вокруг квартала. При этом у горожан уже сформировались собственные представления про современную застройку. Часто говорят про однообразность (все дома одинаковые, свое окно не сразу найдешь), и про плотность (дома-человейники, очередь у лифта, пробка на выезд из района). И все так, но есть нюансы, они и определяют качество городской среды.

Миф № 1. Все дома одинаковые

Есть устойчивое мнение, что однообразная городская застройка — это плохо. «Все дома плоские и безликие», «Мы это уже видели», «Было бы хорошо, если бы строили по-разному, чтобы люди не путались». Мы задались вопросом, в какой момент городская среда становится монотонной и как этого избежать?

Когда люди представляют себе однообразные кварталы, скорее всего, они вспоминают про черно-белые фотографии советской застройки, а разнообразие видят в красочных исторических районах европейских городов. Однако если раскрасить «панельки» и поменять некоторые элементы антуража, то картина сразу изменится. Можно придираться к масштабу, форме, но на самом деле и там, и там - однообразно.

А в чем тогда айдентика и прелесть городской среды? Если вспоминать Брюгге или Венецию, то кроме крупных памятников и канонических зданий очень сложно что-то вспомнить. Есть довольно однообразные кирпичные дома с треугольной крышей, зато рядом всегда церковь или собор, ратуша или что-то в этом роде. Петербург помнят за Адмиралтейскую иглу и Исаакиевский собор, но мало кто назовет навскидку типовое здание на Невском проспекте. И это - нормально. В городе “здорового человека” распределение акцентной, красивой, выразительной, яркой и фоновой застройки должно быть по соотношению примерно 30/70. 30% - акцентная застройка, которая формирует каркас, выразительность места и 70% - дома, которым не стыдно быть фоном. Нужно ли размышлять при этом, какого цвета фасад должен быть - огуречный или мятный? Может быть, и не очень.

Мы приняли это соотношение и мастер-планы проектов формируем так: вот доминанта нового района, ее мы спроектируем с помощью именитых архитекторов и попросим их: “приносите нам идеи необычных домов, а приносите идеи необычных домов”.

У фоновой застройки (70% проекта) другие правила: где-то она может быть спокойного цвета и формы, где-то может быть особенно “морщинистый массинг” - но это всё фон, не настолько значимо. И вообще квартал может и должен формироваться на принципах повторяемости, взаимозаменяемости. Мы уже не раз рассказывали, что используем коллекции архитектуры. Вот пример- парижские дома времен барона Османа - их формировали из каталога. Мы поняли, что эта методика нам близка и сейчас мы тоже используем коллекции архитектуры для жилой застройки.

Возвращаясь к мифу об однообразности, можно выделить три основных момента:

  1. Надо смещать фокус с одного дома на контекст застройки в целом, и говорить про ее однообразность и разнообразность, которая может формироваться по разным правилам для каждого конкретного случая.
  2. Невелика проблема ошибиться с фоновым домом, велика проблема ошибиться с акцентным зданием.
  3. Красивая среда рождается в выверенных ограничениях, в то время как без них формируется случайный и бесхарактерный образ - какофония.

Миф № 2. Чересчур плотная застройка

Другое расхожее утверждение, что советские кварталы с просторными дворами вытесняет застройка «окна в окна». Якобы дома теперь стоят ближе друг к другу, а среднеэтажные здания заменяются высотками. Как и с однообразием мы также решили разобраться, насколько это плохо и почему архитекторы, наоборот, видят в этом ценность.

Для примера можно взять микрорайон «Европейский берег» в Новосибирске, который Брусника осваивает уже 11 лет. На нём видно, как эволюционировали проекты. У берега Оби ранняя застройка, она разряженная, а у городских улиц — более плотная. И нам, архитекторам, кажется, в этом нет ничего плохого, потому что городское пространство должно быть разным.

Раньше мы строили больше замкнутые кварталы, а сейчас считаем что типология замкнутого двора ни одна-единственная, хотя и она может быть.

Мы начали разбираться - а что такое дом? Что в нем постоянное? С нашей точки зрения дом формируется вокруг двора. Двор - постоянен, а все что вокруг - может быть взаимозаменяемо: замкнутый квартал, туда может быть вставлена башня, какие-то секции могут отсутствовать, где-то может появиться павильон, а где-то появиться… пустота.

Таким образом мы формируем взаимозаменяемые блоки: какие-то большей плотности, какие-то меньшей. И они имеют разный характер, в том числе разный характер проживания.

Выбирая из чего построить 100 тыс кв.метров жилья можно использовать 9 мини-кварталов или 4 больших башни. Что лучше? С нашей точки зрения надо совмещать одно с другим . И на самом деле сложно выбрать что-то одно, важно соблюдать баланс. Поэтому комбинируем гармоничную среду, сочетая высотные башни, и малоэтажные дома.

Мы составили размерную шкалу и сетку по морфотипам проектов «Брусники», а потом сопоставили её с примерами, которые существуют в мире. И оказалось, что существуют проекты с гораздо большей плотностью, чем у нас.

Большим открытием для нас стало то, что при увеличении квартала дворовое пространство у него не растёт, а делится на ячейки. И существует архитектурная гипотеза о комфортном размере двора, вокруг которого формируется застройка. Если микрорайон большой, он рассыпается на отдельные кварталы, комфортные по размеру в том числе для пешеходов снаружи. В итоге мы приходим к идее, что дворовые пространства становятся кулуарными, при этом плотность застройки растёт.

Сегодня современный комфортный город подразумевает создание жилых районов с высокой экономической активностью. Плотность застройки напрямую с этим связана. Существуют различные градации плотности как от одного проекта к другому, так и внутри самих проектов. Одинаковый универсальный подход плох. Нельзя строить одинаковые дома, нельзя везде использовать одну и ту же модель, нужно её развивать и адаптировать.

Гибкий подход очень важен, но гибкий подход не отменяет стандартизацию. Для формирования нужной плотности существуют различные инструменты, которые могут поддержать или разрушить достоинства городской среды.

Мы все чаще стали смотреть на историю - пешеходная среда историческая про пропорции и сомасштабность человеку, которые можно в наших современных районах как-то интегрировать.

Существующие реалии таковы, что город толкает застройщиков к более плотному соседству. Мегаполис — уже не сельская улица, где можно широко жить. Появляется новая культура, как внутри многоквартирного дома, так и за окном.

И в целом городская среда и каждое здание в частности — это тонко сбалансированная система: потянешь за один уголок и всё развалится. То, как выглядит современная застройка «Брусники» — результат возможностей, потребностей и ограничений большого города.

Erid: Kra242EXU
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19 октября в 10:00, просмотров: 544, комментариев: 1 реклама на siapress.ru
Комментарии:
Alkonowa1ow
19 октября в 12:09
“Иван Васильевич, когда вы что-то говорите, мне кажется что вы бредите». То что здесь наговорил Сергей Тимофеев очередной архитектурный бред, может и современный. Бред про акцентную застройку и фоновую застройку. Бред про раскраску зданий, чтобы они не выглядели однообразными. Бред про современную застройку, как результат возможностей и ограничений большого города. Потому, по сути, на смену гетто из 17-24 этажных человейников «имени Сторожука», Сергей Тимофеев предлагает нам, к примеру, КРТ из акцентной 17 этажной башни и фоновой 9-12 этажной застройки, в гетто мкр 1-2 Сургута, «имени Круковского». «Хрен редьки - не слаще». Потому что идеология этих двух типов гетто одна: «ковать бабло», использует минимум на архитектурные излишества по заветам Никиты Сергеевича Хрущева. Тот хоть «ковал» бесплатное жилье, а нынешние архитекторы- кузнецы строят жильё без архитектурных излишеств за 100 тысяч рублей/ 1 м2. Человек платит деньги и ему подсовывают это архитектурно- однообразное «говно» массовой застройки имени Алексея Круковского. Ведь что получается? У человека есть деньги (и порой с очень большими деньги), но нет выбора. Тут Сергей Тимофеев распинается перед нами, какие они архитектурные «молодцы-удальцы» и расхваливает по сути то же архитектурное и градостроительное «брусничное» «говно». Потому что иначе нужно строить по индивидуальным проектам. Каждый дом должен строиться под заказчиков, по индивидуальным проектам. Потому что люди платят деньги за жильё. Они имеют право его заказать. А Архитекторы его сваять. Пусть «за архитектурные излишества» заказчик заплатит дополнительно 20 тысяч за м2, но принцип такой: «кто платит деньги, то и заказывает музыку». Тут Сергей Тимофеев обливает грязью европейскую архитектуру прошлых веков в том числе СПб, Венецию, Милан, мол все это «говно». Почему? А потому что он сам архитектор- ремесленник. Потому что архитекторы выродились как класс. И просто некому что-то разрабатывать по индивидуальным проекта. Даже общественные здания выглядят убого. А в России те времена были и гении архитекторы, и гении мастера, чтобы воплотить их идеи архитекторов в камне, граните и в мраморе. Сегодня в архитектуре правит серость. И эта серость пытается нам же навязать эту идеологию серости и убедить нас в том, что так и должно быть. И заставляет нас в своих гетто с акцентной и фоновой застройке увидет шедевры современной архитектуры. Хотя для этого нужно надеть «розовые очки». Получается, что господин Тимофеев, по сути предлагает нам, людям, быть серостью, «фоном», серой безликой толпой. Потому что жилище человека, в котором он живет, это выражение его индивидуальности. А тут тебе прямо предлагают быть серым «фоном» за 100 тыс руб / м2. А господин Круковский и его высокие покровители, тем временем на серой «фоновой» застройке своих гетто наживают капиталы для индивидуальных «хижин». Идём дальше. Господин Тимофеев в своих «брусничных» гетто ничего не строит из социально-культурных объектов. А как же школы, детсады, поликлиники, клубы и библиотеки? Ага! За него уже позаботились. Так о «брусничном» 1-2 мкр уже позаботился Александр Леонидович Сидоров, который ещё будучи мастером построил школу №3. И будучи начальником СУ-9 построил школу №40. Да и Григорий Кукуевицкий в своё время в микрорайон нефтяников создал всю социальную инфраструктуру. Поэтому вся это КРТ 1-2 мкр это «липа» и заключается в «акцентной башне» и «фоновой застройке», без соцкультбыта. А соцкультбыт построили «дяди» из советской эпохи. Или ещё построит «дядя Андрей Филатов» по концессии, а господин Тимофеев такой весь «белый и пушистый» строит только жильё. Потому что ему грубо говоря, наср…ть на город, на его развитие. На развитие городского общественного транспорта, потому что его 1-2 мкр потребует новых городских маршрутов, потребует полное изменение все транспортной схемы этого единственного уголка Сургута с односторонним движением. По сути идеология строительства от «Брусники» - это создание жилищных гетто, вырванных из контекста развития городского общественного пространства. Более того они вырваны из контекстна идеологии комплексного развития территорий городов, заложенных в «Югорском стандарте», где главная идеология это создание комфортных доя проживания городов Югры. А так «красиво звонит» уважаемый господин Тимофеев.

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