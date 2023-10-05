Рассказываем, какие возможности купить жилье выгодно есть у учителей и как ими воспользоваться

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В апреле 2023 года Президент поручил Правительству РФ разработать программу льготной ипотеки для школьных учителей. Такая программа уже действовала в 2012-2014 годах: тогда можно было взять ипотеку под 8,5% годовых и получить субсидию на первоначальный взнос. Сейчас единой программы льготной ипотеки для учителей в России не существует.

Тем не менее учитель может приобрести жилье выгодно. «Получить льготы по ипотеке учитель может, воспользовавшись разными программами», — комментирует руководитель ипотечного отдела «Этажей» в Сургуте Лилия Петухова.

Льготная ипотека

По словам эксперта, самым доступным вариантом остаются льготные ипотечные программы — «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека». Эти программы позволяют купить жилье у застройщика или взять ипотеку на строительство собственного дома.

По «Ипотеке с господдержкой» любой гражданин Российской Федерации может взять жилищный кредит под 6% годовых. У заемщика должны быть деньги на первоначальный взнос. Остальные требования (возраст, семейное положение, уровень дохода) банки устанавливают самостоятельно.

Если у учителя есть семья и дети, он проходит по «Семейной ипотеке» под 6% годовых. Она доступна семьям, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года появился первенец или семьям с 2 и более несовершеннолетними детьми.

Если заемщику положен материнский капитал (в 2023 году он составляет от 586 тысяч рублей), к «Семейной ипотеке» можно привлечь и эти деньги. Обычно их направляют на первоначальный платеж или остаток долга по ипотеке, но вариантов использования больше. Например, есть возможность законных займов под материнский капитал: это удобно, когда банки требуют внести первоначальный взнос наличными, а не сертификатом на маткапитал. Как применить материнский капитал выгодно, могут рассказать специалисты «Этажей» на бесплатной консультации.

Напоминаем, что и «Семейная ипотека», и «Ипотека с господдержкой» действуют до 1 июня 2024 года.

Программа «Земский учитель»

С начала 2020 года в некоторых регионах России, в том числе в ХМАО, действует программа «Земский учитель»: по ней можно получить выплату до 1 миллиона рублей. Тратить эти деньги можно как угодно, но часто их вкладывают в покупку жилья. Программа может быть актуальной для молодых специалистов, у которых нет детей и накоплений на первоначальный взнос, в целом же участвовать может любой учитель до 55 лет.

Претендент на субсидию должен выбрать школу в сельской местности и отработать в ней 5 лет. Под «сельскую местность» подходят населенные пункты с количеством жителей до 50 тысяч человек. Это, например, Урай, Белоярский, Лянтор, Пыть-Ях. Главное — чтобы населенный пункт находился на удалении минимум 200 километров от прежнего места работы (если оно было).

Программа проходит на конкурсной основе. Нужно зайти на сайт программы и выбрать открытую вакансию, подать заявку и пройти конкурс. Победителя определит комиссия. В ХМАО ее состав формирует Администрация Ханты-Мансийского округа.

Департамент образования и науки ХМАО отчитался, что на конец 2022 года в округе было 17 вакансий, а в августе 2023 года эту субсидию получили 11 учителей. Лилия Петухова отмечает: «Выплаты осуществляются в порядке очереди, поэтому молодые учителя обычно сначала берут ипотеку — и уже потом получают льготу и направляют деньги в счет ипотечных платежей».

Другие возможности

Поскольку жилищных субсидий именно для учителей не существует, Лилия Петухова советует пользоваться всеми доступными льготами, по возможности — сразу. Иногда скидки делают застройщики: молодые специалисты, семьи с детьми, сотрудники бюджетных учреждений и градообразующих предприятий могут сэкономить 50-250 тысяч рублей.

«Раньше льготы учителям давали некоторые банки, но сейчас такой практики нет», — говорит специалист. Однако с «Этажами» на ипотеке все равно можно сэкономить. Благодаря скидкам банков-партнеров у клиентов компании есть возможность снизить процентную ставку.

Жители ХМАО могут также обратить внимание на региональные льготы. Семья может получить до 1,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий в рамках помощи коренному населению. «Однако размер этой помощи всегда разный и рассчитывается администрацией округа индивидуально», — сообщает эксперт.

Не важно, кем вы работаете и сколько у вас опыта: специалисты «Этажей» помогут вам взять ипотеку. Ипотечные брокеры подскажут, какие льготы на покупку жилья вам доступны и как воспользоваться ими наиболее выгодно. Специалисты помогут оформить ипотечную заявку и сами отправят ее во все банки-партнеры. Сравните условия по ипотеке — и выберите самый оптимальный вариант.

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*Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): Программа кредитования “Ипотека. Готовое жилье», “Ипотека.Строящееся жилье”, Ставка 13,9% годовых действует при условии комплексного страхования и при подаче заявки через компанию “Этажи”, первом взносе от 20% и при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Базовая ставка по программе 14,6%. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Валюта кредита – рубли. Срок кредитования кратен году плюс 2 месяца и варьируется от 14 месяцев до 362 месяцев, минимальный первоначальный взнос от 10%, но при первоначальном взносе менее 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости применяется надбавка 0,7% к ставке. Процентная ставка Банка фиксированная. Минимальная сумма кредита – 500 000 рублей; максимальная – 60 000 000 рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 30 000 000 рублей для остальных регионов. Комиссия за выдачу кредита в Банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог права требования к застройщику/залог объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость - по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%). Акция по снижению ставки с “Этажами” действует от 22.09.2023 и до 31.12.2023. Остальные условия действительны на 22.09.2023 до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

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