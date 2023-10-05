16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  99,6762   EUR  104,7877  

Новости

Больше новостей
Вы могли бы отказаться от поездок на собственном автомобиле в пользу общественного транспорта?

Да, целиком и полностью 29%

Да, частично 23.4%

Нет 25.5%

У меня нет автомобиля 20.7%

Не знаю 1.4%

Всего голосов: 145

Комментировать
0
Вы следите за ценами на бензин?

Да 54.1%

Нет 45.9%

Всего голосов: 109

Комментировать
0
Вы готовы вкладывать личные деньги в борьбу с вандализмом?

Да, в пределах разумного 15.1%

Нет, на себя денег не хватает 78.3%

Не знаю 6.6%

Всего голосов: 106

Комментировать
0
Больше опросов

​Куда посылают сургутских учителей за доступным жильем?

Рассказываем, какие возможности купить жилье выгодно есть у учителей и как ими воспользоваться

​Куда посылают сургутских учителей за доступным жильем?
Фото: Этажи

Erid: Kra24AxMk

В апреле 2023 года Президент поручил Правительству РФ разработать программу льготной ипотеки для школьных учителей. Такая программа уже действовала в 2012-2014 годах: тогда можно было взять ипотеку под 8,5% годовых и получить субсидию на первоначальный взнос. Сейчас единой программы льготной ипотеки для учителей в России не существует.

Тем не менее учитель может приобрести жилье выгодно. «Получить льготы по ипотеке учитель может, воспользовавшись разными программами», — комментирует руководитель ипотечного отдела «Этажей» в Сургуте Лилия Петухова.

Льготная ипотека

По словам эксперта, самым доступным вариантом остаются льготные ипотечные программы — «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека». Эти программы позволяют купить жилье у застройщика или взять ипотеку на строительство собственного дома.

По «Ипотеке с господдержкой» любой гражданин Российской Федерации может взять жилищный кредит под 6% годовых. У заемщика должны быть деньги на первоначальный взнос. Остальные требования (возраст, семейное положение, уровень дохода) банки устанавливают самостоятельно.

Если у учителя есть семья и дети, он проходит по «Семейной ипотеке» под 6% годовых. Она доступна семьям, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года появился первенец или семьям с 2 и более несовершеннолетними детьми.

Если заемщику положен материнский капитал (в 2023 году он составляет от 586 тысяч рублей), к «Семейной ипотеке» можно привлечь и эти деньги. Обычно их направляют на первоначальный платеж или остаток долга по ипотеке, но вариантов использования больше. Например, есть возможность законных займов под материнский капитал: это удобно, когда банки требуют внести первоначальный взнос наличными, а не сертификатом на маткапитал. Как применить материнский капитал выгодно, могут рассказать специалисты «Этажей» на бесплатной консультации.

Напоминаем, что и «Семейная ипотека», и «Ипотека с господдержкой» действуют до 1 июня 2024 года.

Программа «Земский учитель»

С начала 2020 года в некоторых регионах России, в том числе в ХМАО, действует программа «Земский учитель»: по ней можно получить выплату до 1 миллиона рублей. Тратить эти деньги можно как угодно, но часто их вкладывают в покупку жилья. Программа может быть актуальной для молодых специалистов, у которых нет детей и накоплений на первоначальный взнос, в целом же участвовать может любой учитель до 55 лет.

Претендент на субсидию должен выбрать школу в сельской местности и отработать в ней 5 лет. Под «сельскую местность» подходят населенные пункты с количеством жителей до 50 тысяч человек. Это, например, Урай, Белоярский, Лянтор, Пыть-Ях. Главное — чтобы населенный пункт находился на удалении минимум 200 километров от прежнего места работы (если оно было).

Программа проходит на конкурсной основе. Нужно зайти на сайт программы и выбрать открытую вакансию, подать заявку и пройти конкурс. Победителя определит комиссия. В ХМАО ее состав формирует Администрация Ханты-Мансийского округа.

Департамент образования и науки ХМАО отчитался, что на конец 2022 года в округе было 17 вакансий, а в августе 2023 года эту субсидию получили 11 учителей. Лилия Петухова отмечает: «Выплаты осуществляются в порядке очереди, поэтому молодые учителя обычно сначала берут ипотеку — и уже потом получают льготу и направляют деньги в счет ипотечных платежей».

Другие возможности

Поскольку жилищных субсидий именно для учителей не существует, Лилия Петухова советует пользоваться всеми доступными льготами, по возможности — сразу. Иногда скидки делают застройщики: молодые специалисты, семьи с детьми, сотрудники бюджетных учреждений и градообразующих предприятий могут сэкономить 50-250 тысяч рублей.

«Раньше льготы учителям давали некоторые банки, но сейчас такой практики нет», — говорит специалист. Однако с «Этажами» на ипотеке все равно можно сэкономить. Благодаря скидкам банков-партнеров у клиентов компании есть возможность снизить процентную ставку.

Жители ХМАО могут также обратить внимание на региональные льготы. Семья может получить до 1,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий в рамках помощи коренному населению. «Однако размер этой помощи всегда разный и рассчитывается администрацией округа индивидуально», — сообщает эксперт.

Не важно, кем вы работаете и сколько у вас опыта: специалисты «Этажей» помогут вам взять ипотеку. Ипотечные брокеры подскажут, какие льготы на покупку жилья вам доступны и как воспользоваться ими наиболее выгодно. Специалисты помогут оформить ипотечную заявку и сами отправят ее во все банки-партнеры. Сравните условия по ипотеке — и выберите самый оптимальный вариант.

-

*Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): Программа кредитования “Ипотека. Готовое жилье», “Ипотека.Строящееся жилье”, Ставка 13,9% годовых действует при условии комплексного страхования и при подаче заявки через компанию “Этажи”, первом взносе от 20% и при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Базовая ставка по программе 14,6%. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Валюта кредита – рубли. Срок кредитования кратен году плюс 2 месяца и варьируется от 14 месяцев до 362 месяцев, минимальный первоначальный взнос от 10%, но при первоначальном взносе менее 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости применяется надбавка 0,7% к ставке. Процентная ставка Банка фиксированная. Минимальная сумма кредита – 500 000 рублей; максимальная – 60 000 000 рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 30 000 000 рублей для остальных регионов. Комиссия за выдачу кредита в Банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог права требования к застройщику/залог объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость - по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%). Акция по снижению ставки с “Этажами” действует от 22.09.2023 и до 31.12.2023. Остальные условия действительны на 22.09.2023 до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

Erid: Kra24AxMk
Реклама. ИП Валтиев А.В,
ИНН 022702087400


нравится (1) не нравится (1)
05 октября в 10:08, просмотров: 450, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#339 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696574414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1697137161"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aw5gxnM4JE7+tROskRShNmvFiZv/qNefbfIZoC7S7GO2nPQou8FtqnYoSlTUN/kzyjRaJ5P2BTiLBNkupSN5IZ9kbIStnmW8EIOL1MmgqNFlYOwch6qb5e5jrzF/NVf4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aw5gxnM4JE7+tROskRShNmvFiZv/qNefbfIZoC7S7GO2nPQou8FtqnYoSlTUN/kzyjRaJ5P2BTiLBNkupSN5IZ9kbIStnmW8EIOL1MmgqNFlYOwch6qb5e5jrzF/NVf4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ee07310a3f16bf53472c4243db37c8d4.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(87) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-06 11:40:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#339 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696574414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1697137161"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aw5gxnM4JE7+tROskRShNmvFiZv/qNefbfIZoC7S7GO2nPQou8FtqnYoSlTUN/kzyjRaJ5P2BTiLBNkupSN5IZ9kbIStnmW8EIOL1MmgqNFlYOwch6qb5e5jrzF/NVf4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aw5gxnM4JE7+tROskRShNmvFiZv/qNefbfIZoC7S7GO2nPQou8FtqnYoSlTUN/kzyjRaJ5P2BTiLBNkupSN5IZ9kbIStnmW8EIOL1MmgqNFlYOwch6qb5e5jrzF/NVf4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ee07310a3f16bf53472c4243db37c8d4.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(87) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-06 11:40:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#339 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696574414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1697137161"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aw5gxnM4JE7+tROskRShNmvFiZv/qNefbfIZoC7S7GO2nPQou8FtqnYoSlTUN/kzyjRaJ5P2BTiLBNkupSN5IZ9kbIStnmW8EIOL1MmgqNFlYOwch6qb5e5jrzF/NVf4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aw5gxnM4JE7+tROskRShNmvFiZv/qNefbfIZoC7S7GO2nPQou8FtqnYoSlTUN/kzyjRaJ5P2BTiLBNkupSN5IZ9kbIStnmW8EIOL1MmgqNFlYOwch6qb5e5jrzF/NVf4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ee07310a3f16bf53472c4243db37c8d4.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(87) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-06 11:40:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянина жестоко избили и ограбили в парке 783
  2. ​Учителя должны быть нестандартными 717
  3. ​У Сургута появляется исторический шанс стать одним из главных транспортных узлов Сибири 590
  4. Создание «Сургутского Кремля» теперь можно поддержать – и увековечить в нём своё имя 484
  5. ​В Тюмени открылась модельная библиотека «Олимп» 480
  6. ​Стартовала деловая программа выставки «Тюменская марка – 2023» 468
  7. ​Александр Моор вручил награду лучшему тюменскому профилактическому проекту 465
  8. ​Тюменская делегация приняла участие в форуме «Развитие человеческого капитала» 460
  9. ​Эксперты высоко оценили уровень цифровизации в дорожном хозяйстве Тюменской области 456
  10. ​В Тюменской области разрабатывают меры по предотвращению ДТП 455
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 3898
  2. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 3459
  3. ​Живой труп 2160
  4. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2115
  5. ​Югра приняла очередной крупный форум, посвященный человеку и государству 1936
  6. В Сургуте изменилось движение трех автобусов 1655
  7. Пропавшего в Сургуте подростка нашли в Екатеринбурге 1541
  8. Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Югры 1487
  9. ​«Агентство воздушных сообщений» уже представляет собой небольшой рынок и живет на грани рентабельности. Городу проще его продать» 1403
  10. ​Госдума приняла закон о новом празднике в России 1248
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 4066
  2. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 3898
  3. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 3459
  4. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 3277
  5. ​А Сургуту слабо? 3235
  6. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 3161
  7. Диана Филатова: «Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе» 3131
  8. Не тех блокируем 2897
  9. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 2671
  10. ​Власти должны в первую очередь защищать интересы российских граждан, а не тех, кто приехал к нам на заработки 2479

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика