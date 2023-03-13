Начало 2023 года можно охарактеризовать как «загородный бум». Компания «Этажи» видит высокий интерес россиян к загородной недвижимости. В Сургуте повышенный спрос в этом сегменте наблюдается уже давно, причем такой фактор, как сезонность, практически исчез. Зимой горожане покупают готовые коттеджи и дачи, ближе к весне растут продажи земельных участков под строительство.

«Если сравнивать январь — февраль 2023 и аналогичный период 2022 года, то продажи по всему сегменту загородной недвижимости выросли более чем на на 30%», — комментирует ситуацию Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Людям, независимо от состава семьи, выгоднее приобрести комфортный дом недалеко от города, чем жить в городской квартире. Портрет покупателя давно поменялся, молодежь активно покупает загородные дома и земельные участки под строительство. Цена за квадратный метр квартиры в Сургуте и частного дома в окрестностях отличается: за одну и ту же стоимость покупатель приобретает жилье с ощутимой разницей в площади.

По словам эксперта, почти каждый третий интересуется льготной программой «Сельская ипотека» со ставкой 3%. По программе можно приобрести как готовые дома с земельным участком, так и взять кредит на строительство дома — с покупкой участка или без. Главное условие — чтобы объект находился на территории сельской местности.

«На сегодняшний день "Сельская ипотека" самая выгодная, ни в каком сегменте нет таких низких процентных ставок. Для сравнения: если брать в кредит 5 миллионов на 25 лет, то даже по семейной ипотеке, где процентная ставка составляет 5,3%, переплата за весь срок будет выше почти на 2 миллиона относительно "Сельской ипотеки" при аналогичных условиях. При этом ежемесячный платеж по "Сельской ипотеке" будет меньше на 7 тысяч», — отмечает Наталья Валерьевна.

Ставка 3%,

срок кредита 25 лет,

сумма кредита до 3 млн руб.,

первый взнос от 10% (в качестве взноса можно также использовать материнский капитал),

возраст заемщика от 21 года до 75 лет,

стаж на последнем месте работы — не менее 6 месяцев, общий стаж за последние 5 лет — не менее одного года.

Получить «Сельскую ипотеку» можно только один раз. Но в семье взять кредит могут оба супруга, таким образом, общая сумма составит 6 миллионов: на эту сумму можно построить или купить комфортный дом.

В окрестностях Сургута под программу «Сельской ипотеки» подходят 16 территорий — это 4 ДНТ, «Богдановское», «Барсовское», «Зеленый бор», «Тихое и поселки» и 12 поселков, в том числе и наиболее близкие к Сургуту ПГТ Белый Яр (12 км), Солнечный (16 км) и Барсово (17 км). В этих поселках развитая инфраструктура, включая продуктовые сетевые магазины, ТРЦ, МФЦ, паспортные столы, поликлиники, школы (образовательные, музыкальные, спортивные), детские сады, спортивные комплексы и развлекательные центры.

«На данных территориях имеются как готовые объекты, так и земельные участки, на которых можно построить комфортные загородные дома», — комментирует Наталья Нестерова.

Если вы тоже мечтаете стать счастливым обладателем уютного загородного дома или подыскиваете землю для строительства недалеко от Сургута — компания «Этажи» поможет вам в этом вопросе. Наши ипотечные специалисты помогут грамотно составить заявку на кредит и подберут объект, учитывая ваши пожелания и условия льготной ипотеки. В нашей базе более 2000 тысяч предложений, из которых около тысячи земельных участков. С нами вы всегда совершаете безопасную сделку и избегаете рисков встретить неблагонадежного продавца.