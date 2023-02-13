Новая программа может дать второе дыхание рынку недвижимости, уверены эксперты

Вторичное жилье начали продавать с сохранением условий ипотеки от предыдущих собственников, пишут «Известия». Ранее при покупке ипотечной квартиры продавцы должны были закрыть кредит, а покупатели получали новую ипотеку по действующей ставке. При текущих ипотечных ставках это не так выгодно, эксперты отмечают своевременность внедрения этого решения.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, у банков подобная возможность была всегда, но пользовались они ею в единичных случаях — не было четкого регламента действий.

«Сейчас программа по замене заемщика как никогда актуальна», — подчеркнула эксперт.

«В январе 2023 года ипотеку на готовое жилье в Сургуте одобряли под 11% годовых, но еще в 2020 году ставка была — 8,5% — это самый выгодный процент за последние годы, отмечает Лилия Петухова, руководитель ипотечного отдела компании «Этажи» в Сургуте.

В 2021 ипотечные ставки тоже еще были невысокими, самым «дорогим» оказался 2022-й. Напомним, в первую половину прошлого года банковские ставки на готовое жилье доходили до 18-20% из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ.

«То есть, сейчас такая программа получается выгодной. А если выгодно покупателю, то и ликвидность квартиры повышается», — комментирует Лилия Петухова.

Первым по такой схеме в России начал работать «Сбер». В Сургуте действие программы еще не началось, она стартует 1 марта 2022 года. Подавать обычное заявление на ипотеку покупателям не надо. Процедура будет следующей: специалист помогает подобрать недвижимость, которая подойдет клиентам, затем сопровождает продавца и покупателя в банк. Там участникам сделки надо будет написать заявление на замену заемщика, о том, что на покупателя переходит обременение. Затем банк одобряет или не одобряет такой ход.

«Сейчас эта схема покупки и продажи готового жилья апробируется. В Сургуте, например, она начнет действовать только через несколько недель. К ее старту мы изучаем опыт коллег из других регионов, чтобы помогать нашим клиентам в таких сделках. Конечно, в текущей ситуации это очень перспективная программа. С одной стороны, продавцам эта схема облегчит продажу: если раньше ипотечное обременение было особенностью сделки, то сейчас скорее ее плюсом. С другой — поддержит доступность вторичного жилья. Специалисты по недвижимости “Этажей” помогут подобрать самый оптимальный вариант на рынке», — резюмировала Лилия Петухова.