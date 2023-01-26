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​В Сургуте начался арендный бум. Стоит ли начинать такой бизнес — рассказали риелторы

За месяц объем предложения на рынке аренды в России заметно снизился

​В Сургуте начался арендный бум. Стоит ли начинать такой бизнес — рассказали риелторы
Фото: unsplash.com

За месяц объем предложения на рынке аренды в России заметно снизился, сообщают аналитики компании «Этажи». Сургут стал не исключением.

В крупных городах сокращение предложения составило 8–10%, что довольно необычно для «низкого» сезона. В Москве и Петербурге разгадка этого тренда кроется в желании собственников продать недвижимость, однако в Сургуте начался настоящий арендный бум.

«В Сургуте, по прогнозу, в январе 2023 года спрос на аренду вырастет на 38,6%. Отметим, что на новогодних каникулах работать пришлось сразу 40% специалистам по недвижимости “Этажей”, ранее такого не было. Интерес арендаторов более чем велик», — рассказывает Валерия Сотник, руководитель департамента аренды недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Традиционно спрос на съемное жилье в Сургуте формируют рабочие из других регионов, а также из ближнего зарубежья: Таджикистана и Узбекистана. Арендуют компании для своих сотрудников в основном многокомнатные квартиры, но для специалистов, которые приезжают с семьей на длительный срок актуальны квартиры и поменьше.

Есть сейчас интерес и среди местных жителей, отмечает Валерия Сотник. В 2023 году, по подсчетам аналитика, аренда пока будет выгоднее, чем покупка квартиры в кредит из-за роста ипотечных ставок. Поэтому многие сургутяне решают на время отложить покупку собственной недвижимости и снимать жилье.

«Для инвесторов входить в арендное дело сейчас более чем интересно. Чистая прибыль от арендной платы в Сургуте с однокомнатной квартиры составляет в среднем 240 000-260 000 рублей в год, а с двухкомнатной квартиры — 300 000-420 000 рублей. Если квартира с дизайнерским ремонтом, или ЖК, например, бизнес-класса, то можно заработать в 1,5 раза больше. Так что, если вы ещё не сдаете жилье в аренду — стоит об этом задуматься», — резюмировала Валерия Сотник.

Эксперты компании «Этажи» помогут подобрать перспективный вариант, оформить сделку даже удаленно и буквально за неделю найти арендатора (но иногда хватает и трёх часов). Часто наведываться и беспокоиться за квартиру не нужно, за недвижимостью может присматривать риелтор в рамках «Доверительного управления», и отправлять вам отчеты в любую точку мира.


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26 января в 18:00, просмотров: 979, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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