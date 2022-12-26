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​Москва, Сочи, Петербург и Тюмень стали лучшими городами России

Смотрим, сколько стоит недвижимость - если вы захотите переехать или инвестировать.

​Москва, Сочи, Петербург и Тюмень стали лучшими городами России
Фото: Этажи

Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни. В топ-10 вошли Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец.

Сургутские инвесторы — и те, кто планирует переезжать — чаще всего выбирают жильё в Москве, Сочи, Тюмени и Санкт-Петербурге. Давайте посмотрим, какую недвижимость можно приобрести в лучших городах России.

Москва

Аналитики компании «Этажи» сообщают, что на первичном рынке столицы — понижение. Средняя цена «квадрата» составляет 260 669 рублей, что на 1,3% ниже, чем в начале года.

Застройщики предлагают интересные проекты. Например, ЖК «Моложаниново»: находится в экологически чистом месте, при этом до МКАД на автомобиле можно доехать за 10 минут, а в 5 минутах ходьбы находится автобусная остановка до метро «Планерная», «Водный стадион», «Речной вокзал».

Квартиры, что важно, продаются сразу с отделкой: заезжай и живи, а цены стартуют от 5 900 000 рублей. Жителям предлагают концепцию закрытого и безопасного «двора-сада» и собственную набережную с променадом. Также важно, что проект предполагает комплексное развитие территории, с созданием социальной инфраструктуры.

Сочи

Сочи, конечно, привлекает людей со всей страны своим целебным климатом, невероятными горными видами и близостью моря. Инвесторы тоже заинтересованы вкладывать в местное жильё деньги: поток приезжих стабильный, инвестпроекты выгодные.

И цены в новостройках доступнее, чем в Москве: на начало декабря квадратный метр на первичном рынке оценивается в 224 508 тысяч.

Вот, например, проект и для проживания, и для инвестиций: ЖК «Флора» в Адлерском районе (мкр. Кудепста). Комплекс расположен вдалеке от туристической суеты, в предгорьях — поэтому из окна будет открываться головокружительный вид, а воздух всегда будет свежий и чистый. Рядом протекает горная река Кудепста, чей берег превратится в современную набережную.

При этом до ключевых достопримечательностей можно быстро добраться: 15 минут на машине до океанариума, тисо-самшитовой рощи и аэропорта, 20 минут до Олимпийского парка, и 40 — до горнолыжных курортов Красной поляны. До чистого морского пляжа можно дойти или доехать, расстояние всего 2 километра.

Собственная инфраструктура ЖК тоже будет развиваться: детский сад, школа, коммерческие повешения на первых этажах домов — всё, чтобы можно было жить счастливой южной жизнью. Цены на квартиры в ЖК «Флора» начинаются от 6 700 000 рублей.

Санкт-Петербург

Северная столица — один из красивейших городов мира, музей под открытым небом. А цены на жильё здесь ещё ниже, чем в Москве и Сочи — 218 177 руб/кв.м., с динамикой +16,4% к началу года.

В мегаполисах новостройки уже давно пришли к формату «город в городе». И этот проект не исключение — ЖК «Цветной город» состоит из 4 высотных кварталов и одного — с домами средней этажности. Большой плюс этого района — он уже обжитой, часть зданий заселена, есть все нужные магазины у дома, сервисные центры, аптеки, а часть детских садов и школ уже построена, готовы спортивные и детские площадки.

Лёгкий выезд на КАД, до Гражданского проспекта 15 минут на автомобиле; до метро ходит 193 автобус, а до «Ленты» ездит бесплатная маршрутка. Прописка в домах городская.

Цены начинаются всего от 3 200 000 рублей, а двухкомнатную квартиру с отдельной кухней можно купить от 5 829 050 рублей.

Более того, квартиру в «Цветном городе» можно купить на вторичном рынке, с уже готовым ремонтом и частичной меблировкой. Вот эта двушка 53,1 кв.м. стоит 7 890 000 рублей — чуть дороже среднестатистической сургутской квартиры. При этом хозяева оставляют мебель и технику: можно переехать хоть завтра!

Тюмень

Самый доступный вариант во всех смыслах: и географически, и по ценам. Именно сюда, в город побольше, переезжает за развитием и новым витком карьеры большая часть сургутян, в основном — студенты и семьи с детьми.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке в конце года в Тюмени составляет 109 760 тысяч (+17,8% к началу года).

Один из ЖК, который подойдёт и молодым специалистам, и семейным парам с детьми — это комплекс апартаментов Salut.

Он находится в уникальной локации — нужно только переехать через мост, и вы окажетесь на знаменитой тюменской четырехуровневой набережной, за которой начинается исторической и деловой центр города. Удобно ездить не только на работу, но и на учёбу: в радиусе 2 километров находится 18 корпусов тюменских вузов. Напротив апартаментов, через 200 метров, располагается ТРЦ «Панама».

Дома по нынешним меркам невысокие — только 9 этажей, и все уже сданы. Старт цен от 2 763 000 рублей, до 31 декабря 2022 года доступна ипотека с субсидированием от застройщика. Можно выбрать объект от застройщика или от дольщика с уже готовым ремонтом: вам останется только перевезти вещи.

Бренд «Этажи» в России и за рубежом представлен в 211 городах. Специалисты по недвижимости помогут купить жилье практически в любом крупном городе страны, даже если вы не сможете лично ездить на просмотры квартир и присутствовать на сделке.

Обратите внимание: при покупке квартиры на первичном рынке вы покупаете по ценам застройщика! Если приобретаете квартиру как инвестор, то вам помогут выбрать надежный доходный вариант.

Риелторы дистанционно подберут недвижимость, проведут онлайн-экскурсию, соберут необходимые документы, помогут с одобрением по ипотеке и оформят саму сделку. Покупателю нужно только расписаться за получение готового пакета документов на новую квартиру. Это экономит время, легко и, главное, безопасно.


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