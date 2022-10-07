Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала ужесточить условия для совместных программ застройщиков и банков — те самые ставки под 0,1% — 1%. Она назвала такие предложения «вводящими в заблуждение» и «маркетинговый ходом», из-за которого людям приходится покупать квартиру по завышенной стоимости.

Пока Центробанк не предпринимал дополнительных мер по контролю за ипотекой, которую субсидируют застройщики — и сейчас эти ипотечные программы ещё есть на рынке. Но Банк России может ввести повышенные требования по резервам банков под такие кредиты, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.

«То есть предоставлять субсидированные займы смогут только самые крупные застройщики, и для них такие ипотеки будут обходиться дороже, чем сейчас. Зачастую ипотека под супернизкий процент — это только повод, благодаря которому покупатель приходит к девелоперу. Наши ипотечные брокеры при консультациях всегда рассказывают о подобных подводных камнях, проговаривают насколько меняется сумма, время выплаты и ежемесячный платеж», — рассказывает Лилия Петухова, аналитик ипотечного рынка компании «Этажи».

Сколько человек выбирают ставки «от застройщика» после того, как узнают обо всех нюансах? По данным компании «Этажи», примерно 60% клиентов после консультации с брокерами находят для себя выгоду в таком займе, а остальные 40% оформляют с помощью специалистов «Этажей» ипотеку по другим, более подходящим для себя программам.

«В Сургуте квартиру в ипотеку под ставку около нуля можно приобрести практически у всех застройщиков. У каждой строительной компании выделен определенный пул квартир под акцию, есть своя программа и расчет ставки. Когда покупатель обращается к нам, в «Этажи», то мы рассказываем о самых интересных предложениях, которые сейчас есть на первичном рынке. Потом наши независимые ипотечные специалисты просчитывают выгоду для клиента по разным кредитным программ, не только от застройщика. Мы рассчитываем все условия не просто на усредненных цифрах, а на реальных данных, под случай каждого человека. После мы уже можем предложить самые выгодные и удобные варианты по ипотеке для клиента», — резюмировала Лилия Петухова.