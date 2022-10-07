16+
Логотип Сиапресс
USD  61,2475   EUR  59,9756  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ЦБ планирует ужесточить условия по околонулевым ставкам

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала ужесточить условия для совместных программ застройщиков и банков

​ЦБ планирует ужесточить условия по околонулевым ставкам
Фото: Этажи

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала ужесточить условия для совместных программ застройщиков и банков те самые ставки под 0,1% — 1%. Она назвала такие предложения «вводящими в заблуждение» и «маркетинговый ходом», из-за которого людям приходится покупать квартиру по завышенной стоимости.

Пока Центробанк не предпринимал дополнительных мер по контролю за ипотекой, которую субсидируют застройщики — и сейчас эти ипотечные программы ещё есть на рынке. Но Банк России может ввести повышенные требования по резервам банков под такие кредиты, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.

«То есть предоставлять субсидированные займы смогут только самые крупные застройщики, и для них такие ипотеки будут обходиться дороже, чем сейчас. Зачастую ипотека под супернизкий процент — это только повод, благодаря которому покупатель приходит к девелоперу. Наши ипотечные брокеры при консультациях всегда рассказывают о подобных подводных камнях, проговаривают насколько меняется сумма, время выплаты и ежемесячный платеж», — рассказывает Лилия Петухова, аналитик ипотечного рынка компании «Этажи».

Сколько человек выбирают ставки «от застройщика» после того, как узнают обо всех нюансах? По данным компании «Этажи», примерно 60% клиентов после консультации с брокерами находят для себя выгоду в таком займе, а остальные 40% оформляют с помощью специалистов «Этажей» ипотеку по другим, более подходящим для себя программам.

«В Сургуте квартиру в ипотеку под ставку около нуля можно приобрести практически у всех застройщиков. У каждой строительной компании выделен определенный пул квартир под акцию, есть своя программа и расчет ставки. Когда покупатель обращается к нам, в «Этажи», то мы рассказываем о самых интересных предложениях, которые сейчас есть на первичном рынке. Потом наши независимые ипотечные специалисты просчитывают выгоду для клиента по разным кредитным программ, не только от застройщика. Мы рассчитываем все условия не просто на усредненных цифрах, а на реальных данных, под случай каждого человека. После мы уже можем предложить самые выгодные и удобные варианты по ипотеке для клиента», — резюмировала Лилия Петухова.


нравится (0) не нравится (0)
07 октября в 18:00, просмотров: 1011, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 1063
  2. В Сургуте прошел Единый день посадки деревьев 790
  3. В Сургуте прошло открытие нового театра-студии для горожан всех возрастов 662
  4. В Сургуте осудят жителя Пермского края за склонение подростка к употреблению наркотиков 458
  5. Еще один пациент скончался в Югре от ковида 338
  6. Первые выплаты мобилизованным югорчанам пообещали 10 октября 332
  7. В карьере рядом с Сургутом утонул бывший инспектор ДПС 304
  8. ​В Нижневартовске готовят к запуску отремонтированную дорогу на улице Нововартовской 279
  9. В Сургуте осудят экс-полицейских наркоконтроля за серию тяжких преступлений 236
  10. Молодой водитель разбился насмерть на югорской трассе 178
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 24504
  2. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 2276
  3. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 2127
  4. Сургутский журналист найден мертвым у себя дома 1731
  5. ​В детском саду в Таиланде произошла стрельба - погибли свыше 30 человек 1626
  6. ​И кто отменяет культуру? 1595
  7. В Сургуте жильцы дома по улице Крылова, 20 остались без «умных» счетчиков 1551
  8. ​Мобилизация может коснуться и транспорта. Разбираемся, грозит ли «призыв» вашему авто 1524
  9. Более 70 ошибочно мобилизованных югорчан вернулись домой 1490
  10. В Сургуте поймали 20-летнего дистанционного мошенника 1465
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27829
  2. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 24504
  3. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12205
  4. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 11993
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8330
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 7218
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5972
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5503
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4929
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 4041

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика