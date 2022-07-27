Реальная история семьи, которая купила двухкомнатную квартиру в Сургуте под низкий процент, без больших сбережений, и к тому же в неустойчивый период на рынке. Даниил рассказал, как «расширяться», если вокруг всё так быстро меняется.

Запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда

У нашего героя Даниила Мамаева родился ребенок, и семье потребовалась квартира больше. Никто не ожидал, что решение придется принимать за считанные дни, ведь ипотечные ставки стремительно росли.

«Сначала мы хотели купить двухкомнатную квартиру с ремонтом на вторичном рынке. Чтобы сэкономить время, обратились в «Этажи» и даже успели присмотрели варианты. Но ставки по ипотеке подскочили до 20% годовых. Сначала мы расстроились: отказываться от покупки не хотелось, тем более что на руках был материнский капитал, который можно вложить в недвижимость. Тогда эксперты компании посоветовали купить квартиру в новостройке», - рассказал Даниил.

После консультации в «Этажах» стало ясно, что шанс выгодно купить квартиру еще есть, а услуги агентства при покупке новостройки будут бесплатными. Семье предложили рассмотреть покупку двухкомнатной квартиры в строящемся доме с ремонтом от застройщика. После получения ключей останется лишь докупить некоторую мебель и можно заезжать в новый комфортный дом. Вся сумма ремонта будет включена в ипотеку, что позволит сохранить семейный бюджет: не придется думать, где в один момент взять большую сумму на ремонт.

Риски при покупке новостройки сведены к минимуму: застройщики работают по эскроу-счетам и получат деньги дольщика только после завершения строительства. Банк не сможет повысить ипотечную ставку, если кредитный договор уже подписан. Получается, что покупатель защищен государством, а также может рассчитывать на «Гарантию безопасной сделки» от «Этажей».

Узнать, подумать и сделать

Даниил – индивидуальный предприниматель. У этой категории граждан часто бывают сложности с одобрением ипотеки. Однако ипотечные брокеры «Этажей» оформили ему заявку всего по двум документам без подтверждения дохода и быстро получили положительное решение.

«По двум документам мы можем оформить заявку как ИП, так и физическим лицам. Доход в таком случае подтверждать нет необходимости, но банк может изменить сумму первоначального взноса или повысить годовую ставку. Не нужно этого бояться, ведь мы всегда находим варианты, выгодные для клиентов. Кроме того, наш опыт и внимание к деталям позволяют получать высокий процент одобрения заявок, что повышает шансы купить именно то, что вы хотите», — описала ситуацию Лилия Петухова, руководитель отдела ипотечного кредитования федеральной компании «Этажи» в Сургуте.

Наш герой сразу претендовал на «Семейную ипотеку» со ставкой 5,5%, но брокеры предложили вариант еще выгоднее: воспользоваться субсидированной партнерской программой между Сбербанком и застройщиком, при которой ставка снижается на 3,7%, а стоимость квартиры увеличивается на 9,2%.

Так Даниил получил ипотеку под 1,8% на весь срок кредитования – 20 лет с первоначальным взносом 30%. «Мы посчитали, что при такой схеме кредитования экономия составит более 1,7 миллионов рублей даже при удорожании квартиры. В качестве первоначального взноса можно использовать не только накопления, но и материнский капитал. А главное, так наш ежемесячный платеж становится меньше на 10 000 рублей, а значит мы будем чувствовать себя свободнее финансово», - делится Даниил.

Весь цикл оформления сделки занял около двух недель, и уже в следующем году ребенок Даниила будет расти в новой просторной квартире.

Под такие выгодные программы подходят далеко не все квартиры на рынке. Что именно можно приобрести под низкий процент, расскажут специалисты по недвижимости, ведь в "Этажах" самая крупная база объектов, а также налажены партнерские взаимоотношения с лидерами рынка: банками и застройщиками.

Новые возможности