Как правильно обустроить дачу или коттедж: рассказал эксперт по недвижимости компании «Этажи»

С приближением лета сургутяне начинают планировать отпуск. В нынешней ситуации многие останутся дома — и уже прикидывают, как провести наше короткое северное лето с максимальным комфортом и на свежем воздухе. Для многих выходом становится свой загородный участок. Сегодня мы расскажем, что выбирают горожане и как обустраивают дачи и загородные дома, чтобы компенсировать отсутствие южного отпуска.

Что должно быть на участке?

«Людям, которые проводят отпуск на даче, нужен максимальный комфорт. Чтобы была зона отдыха: зелёный газон, на который можно поставить шезлонг и греться на солнышке, мангал и беседка, чтобы собираться в тёплом кругу семьи или приглашать друзей. Важно наличие бани, это вообще особый ритуал. Небольшой огород тоже в плюс: будет своя свежая зелень, хрустящие огурчики прямо с грядки. А как дети любят малину с куста, клубнику, иргу! Те, кому важна эстетика, занимаются ландшафтным дизайном: представляете, пьёте с утра чай или кофе с видом на свой прудик и альпийскую горку», — рассказывает Наиля Хамитова, эксперт по недвижимости компании «Этажи».

Беседка и мангальная зона встречается на самых разных участках

«У меня был интересный объект: дача, 10 соток. На 5 сотках хозяева оборудовали искусственный пруд с зоной пляжного отдыха: всё аккуратно, эстетично. На второй половине стояли дом, баня, беседка, мангал и был разбит небольшой сад», — рассказала риелтор.

Кто уделяет внимание ландшафтному дизайну — не забывает про искусственные водоёмы

Для детей стараются выделить место для игр — а кто-то строит целые комплексы

Есть и другие интересные варианты: «В некоторых кооперативах есть выход к воде — общий или индивидуальный, с участка. Сейчас со мной продают дачу: дом, баня, огород, но самое главное — прямо со двора выход на пирс. За водоёмом следят, летом выходят на лодках и даже ловят рыбу, а вечером едят свежую уху — такому можно только позавидовать. На воду открывается красивый вид».

С некоторых участков можно рыбачить

Почему выбирают загородную недвижимость?

«Сейчас многие меняют квартиру на дом. Условные 5 млн в городе стоит однушка, а за городом на эти деньги у вас будет дом в 100 квадратов. Да и люди как будто больше тянутся к природе, спокойствию, чтобы не слышать соседей через стенку, чтобы дети играли на свежем воздухе когда захотят. Появляются новые стандарты качества жизни», — подвела итог Наиля Хамитова.

Какие дачи выбирают в Сургуте?

«Условно загородную недвижимость для отдыха можно разделить на три категории: летние и зимние дачи и дома для проживания — для тех, кто решил окончательно переехать на природу», — отметила Наиля Оразовна.

Летняя дача. На летних дачах комфортно находиться, когда на улице «плюс». Если дом более-менее утеплённый и есть хотя бы печное отопление, то можно оставаться и до −100. Стоят дачи 1,5 — 3 млн, на них комфортно находится весной, летом и ранней осенью. Требования: разработанный участок, газон, мангальная зона, баня.

Зимняя дача. Если хотите приезжать на зимние каникулы — рассчитывайте, что в доме должно быть тепло и в минус 15-250. Цены начинаются от 3 млн. Отопление — газовый или электрический котел, реже — печное. Требования: мангальная зона, баня, отопление в доме, парковочное место или гараж.

Дом для постоянного проживания. Капитальный дом должен выдерживать температуру до минус 500. Цены начинаются от 5 млн. Отопление — газовый или электрический котел. Требования: санузел в помещении, на участке — гараж и летняя кухня, гостевой домик, хорошее состояние электросетей и достаточная мощность трансформаторов, чистка дорог от снега, доступность для служб быстрого реагирования, маршруты общественного транспорта и школьный автобус.

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