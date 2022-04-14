Объем межрегиональных сделок растет: рассказываем, куда люди уезжают чаще всего

За первый квартал 2022 года сургутяне совершили на 55% сделок больше, чем за тот же период в прошлом году, рассказывают аналитики компании «Этажи». Март, по данным экспертов, стал рекордным месяцем по объему сделок — на 40% больше марта прошлого года. По прогнозам, это количество будет только расти.

«Чаще всего из Сургута уезжают в центральную Россию — Москву и Петербург. Обусловлены такие переезды, конечно, карьерным ростом. Следом по популярности идут города поближе — Тюмень, Екатеринбург. Многие отправляют в них на учебу своих детей, а затем переезжают сами. Также в тройку направлений-лидеров входит Юг России — Сочи, Краснодар. Эти места привлекают прежде всего климатом. Но отдельно хочется отметить большое количество сделок с Турцией. Очень популярно направление Аланьи. Помимо средиземного моря северян привлекают современные жилые комплексы, доступные условия и инфраструктура», — рассказывает Лиана Кудрявцева, эксперт компании «Этажи»в городе Сургут.

Стоимость жилья в российских городах заметно варьируется. Средняя цена квадратного метра в новостройках Сургута оценивается сейчас в 97,2 тыс. рублей. На первичном рынке Сочи в среднем квадратный метр стоит 206,1 тыс. рублей. В Петербурге «квадрат» обойдется немного дешевле — в 193,8 тыс. рублей. В Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени цены более приближены к сургутским — 116,5 тыс., 108,3 тыс., 97,4 тыс. за «метр» соответственно.

Как отмечает эксперт «Этажей», в радиусе 1000 км от Сургута застройщики в большей степени предлагают жилье комфорт-класса, цены на такие проекты могут быть ниже средних — стартуют от 80 тыс. рублей за квадратный метр.

«Если рассматривать современные жилые комплексы, например, в новостройках, то ценовое предложение в соседних городах не будет сильно отличаться от Сургута. Отмечу, что на межрегиональные сделки действуют все ипотечные предложения, что и для сделок внутри города. Возможны какие-то дополнительные условия на определенные регионы, но это в большей степени зависит от программ, реализуемых застройщиками и банками в тех регионах. Для нас не бывает сложных сделок, мы стараемся, чтобы покупатель не почувствовал разницы между покупкой недвижимости в родном районе или в другом регионе. У нас слаженная и выстроенная система работы по всей сети, что помогает подбирать покупателям лучшую недвижимость в любом городе России или даже зарубежом», — резюмировала Лиана Кудрявцева.